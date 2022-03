Πόλεμος στην Ουκρανία: Τμήμα του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια στις φλόγες - Δείτε βίντεο

🇺🇦This is what the situation looks like at the Zaporizhzhya nuclear power plant (04/03/2022) pic.twitter.com/BtzAMKDM7T — Special Operators (@Spec_Operators) March 4, 2022

Mayor of #Energodar Dmitry Orlov urged to immediately stop shelling the nuclear power plant pic.twitter.com/HMZXJf1cLb — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022

⚡️⚡️Zaporizhzhya NPP continues to be shelled pic.twitter.com/KsZXqTNVb3 — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

❗️❗️❗️Emergency Address by Ukrainian President Vladimir Zelensky pic.twitter.com/KVC3nCGVy2 — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

❗️Important information from Zaporizhzhia NPP:



📍At the moment, the third power unit was shut down at the plant and only the fourth unit is working;

📍The radiation and fire safety conditions at the nuclear power plant are within normal limits. pic.twitter.com/qspIFz8O7x — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

#Ukraine regulator tells IAEA there has been no change reported in #radiation levels at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant site. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

Batallas se están dando en estos momentos por el control de la central nuclear de Zaporizhia. #Ucrania #Kiev



Battles are taking place right now for control of the Zaporizhia nuclear power plant. #Ukraine #Kyiv pic.twitter.com/ZLon45n9NX — Ukraine news 24 (@astianmi) March 3, 2022





Μέρος του εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στη Ζαπορίζια (κεντρική Ουκρανία), του μεγαλύτερου του είδους του στην Ευρώπη, βρίσκεται στις φλόγες έπειτα από βομβαρδισμό του ρωσικού στρατού, έκαναν γνωστό ο εκπρόσωπος της εγκατάστασης, ο Αντρίι Τουζ, και ο δήμαρχος της κοντινής πόλης Ενεργκοντάρ, ο Ντμίτρο Ορλόφ.«Έπειτα από βομβαρδισμό των ρωσικών δυνάμεων εναντίον του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια, εκδηλώθηκε πυρκαγιά», ανέφερε ο Αντρίι Τουζ σε βίντεο που μεταφόρτωσε στον λογαριασμό της εγκατάστασης στην πλατφόρμα Telegram.Σύμφωνα με τον Ντμίτρο Ορλόφ, στην περιοχή μαίνονται μάχες ανάμεσα σε ρωσικά στρατεύματα και ουκρανικές δυνάμεις και υπάρχουν απώλειες. Ο αιρετός δεν έδωσε λεπτομέρειες, ούτε κάποιον απολογισμό, αλλά απηύθνε έκκληση στο ρωσικό στρατό να σταματήσει ο βομβαρδισμός του πυρηνικού σταθμού.Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι άνοιξε πυρ εναντίον του εργοστασίου από όλες τις πλευρές.Είπε ότι έχει ξεσπάσει ήδη πυρκαγιά και προειδοποίησε ότι εάν σημειωθεί έκρηξη στην εγκατάσταση, τα πράγματα θα είναι δέκα φορές χειρότερα από ό,τι στο Τσερνόμπιλ, όπου εκτυλίχθηκε ένα από τα χειρότερα πυρηνικά δυστυχήματα στην ιστορία.Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας απαίτησε οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας να παύσουν πυρ αμέσως, να επιτρέψουν στους πυροσβέστες να επέμβουν στο εργοστάσιο και να στήσουν περίμετρο ασφαλείας.Σε επείγον μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, ανέφερε ότι «η Ρωσία θέλει να θυμίσει αυτά που έχουμε ζήσει με τον Τσερνόμπιλ. Οπού πέθαναν εκατοντάδες άνθρωποι και δεν παραδεχόταν το δυστύχημα. Χτυπάει το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια. Ο ρωσικός στρατός επιτίθεται σε άμαχους δίπλα στο εργοστάσιο. Κανένα κράτος στην ιστορία δεν έχει πυροβολήσει πυρηνικούς σταθμούς. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, το κάτος των τρομοκρατών (Ρωσία) προκαλεί πυρηνικό τρόμο. Κινδυνεύουμε με καταστροφή από την ραδιενεργή ακτινοβολία».Ουκρανός αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάζεται, δήλωσε στο αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ότι καταγράφονται αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης.«Αυτή τη στιγμή, η τρίτη μονάδα ισχύος έκλεισε στο εργοστάσιο και μόνο η τέταρτη μονάδα λειτουργεί.», καθησυχάζει το NEXTA.Την πληροφορία για τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή επιβεβαίωσε και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).Η πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο, ξέσπασε σε κτίριο που χρησιμοποιείτο για εκπαίδευση των εργαζομένων, εκτός της περιμέτρου της εγκατάστασης, καθησύχασε και η ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε σήμερα. Ο διευθυντής του εργοστασίου δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Ukraine 24 ότι δεν διαπιστώνεται διαρροή ραδιενέργειας από κανέναν αντιδραστήρα.Λίγες ώρες μετά τον βομβαρδισμό του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ουκρανό ομόλογό του για να ενημερωθεί για τις εξελίξεις, δήλωσε στον Τύπο αμερικανός αξιωματούχος.Ο δήμαρχος της πόλης Ενερχοντάρ δήλωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης ότι ρώσοι στρατιώτες κατευθύνονται προς τον κοντινό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι ρωσικά στρατεύματα εντείνουν τις προσπάθειές τους για να καταλάβουν τον πυρηνικό σταθμό, αφότου εισέβαλαν με τανκς στην πόλη Ενερχοντάρ.«Ακούγονται σφοδρά πυρά στην πόλη», έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο δήμαρχος Νμίτρο Ορλόφ.Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει πλέον εισέλθει στην ένατή της ημέρα.