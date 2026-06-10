Νέα κλιμάκωση Πακιστάν και Αφγανιστάν: Δεκάδες νεκροί από επιδρομές του Ισλαμαμπάντ, 11 παιδιά σκοτώθηκαν, λένε οι Ταλιμπάν
Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι σκότωσε 26 μαχητές σε «στοχευμένες επιδρομές» κοντά στα σύνορα, ενώ οι Ταλιμπάν κάνουν λόγο για 13 νεκρούς αμάχους, ανάμεσά τους 11 παιδιά
Το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα κατά μήκος των συνόρων με το Αφγανιστάν, διακόπτοντας μια περίοδο σχετικής ηρεμίας που είχε επικρατήσει τους τελευταίους μήνες στην ασταθή παραμεθόρια περιοχή.
Pakistan is fighting in PoJK where rebels have brought down a military helicopter killing 21 soldiers— THE DESI PROFESSOR (@desiprof_) June 10, 2026
BLA has set on fire 60 trucks carrying gas and minerals
Afghanistan will attack soon after Pakistan bombed them last night
Super Power is burning pic.twitter.com/7av3FZp1bM
Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, ανακοίνωσε ότι καταστράφηκαν τέσσερις στόχοι σε «στοχευμένες και μετρημένες επιδρομές», οι οποίες, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 26 ενόπλων.
BREAKING: Pakistan releases video of last night's strikes against terrorist targets in Afghanistan.— The STRATCOM Bureau (@OSPSF) June 10, 2026
Four targets were completely destroyed including a training centre, a hide out and an ammunition cache and Marakiz belonging to Fitna Al Khwarij Commander Aleem Khan Khushali and… https://t.co/Ma1oB70MFx pic.twitter.com/TFTb95m4B1
Όπως δήλωσε, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε «πρόσφατα τρομοκρατικά περιστατικά στο Πακιστάν» και στόχευσαν καταφύγια και βάσεις μαχητών κοντά στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένου ενός κέντρου εκπαίδευσης και αποθήκης πυρομαχικών. «Το Πακιστάν επιδιώκει πάντοτε τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, αλλά η ασφάλεια των πολιτών μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας», ανέφερε ο Ταράρ.
21 Pakistani Army soldiers killed— Afghanistan Army (@AfganArmyStan) June 10, 2026
The Afghan Army shot down a Pakistan Army Aviation Mi-17 helicopter, resulting in heavy losses for the Pakistan Army. pic.twitter.com/hgBdRtwUPI
Για 13 νεκρούς - με 11 παιδιά ανάμεσα τους - στο Αφγανιστάν, μιλούν οι ΤαλιμπάνΑπό την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν κατήγγειλε ότι οι πακιστανικές επιδρομές έπληξαν στόχους στις επαρχίες Κουνάρ, Χοστ και Πακτίκα.
Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε ότι από τα πλήγματα σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους 11 παιδιά, μία γυναίκα και ένας ηλικιωμένος άνδρας.
Pakistan claims it killed 26 terrorists in Afghanistan. They were not terrorists; they were innocent women and children.#Pakistan#terrorists#Afghanistan#innocent#women#children#Afghan pic.twitter.com/Elt4i0IMf9— Ahmad Shah Erfanyar (@erfanyar) June 10, 2026
Η Καμπούλ απορρίπτει σταθερά τις κατηγορίες του Πακιστάν ότι παρέχει καταφύγιο σε ένοπλες οργανώσεις που πραγματοποιούν επιθέσεις σε πακιστανικό έδαφος. Η αφγανική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα τονίσει ότι το έδαφός της δεν χρησιμοποιείται για την απειλή της ασφάλειας άλλων χωρών.
افغانستان نے پاکستان پر فضائی حملوں کا الزام لگایا ہے۔ افغان حکومت کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے اس کے تین صوبوں میں فضائی حملے کیے ہیں۔#Pakistan #Afghanistan #News #YeniSafakUrdu pic.twitter.com/ZgQrvhY4W9— Yeni Şafak Urdu (@yenisafakur) June 10, 2026
Η νέα κλιμάκωση είναι η πρώτη μεγάλης έκτασης από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν συγκρούσεις στα σύνορα προκάλεσαν εκατοντάδες θύματα.
Pakistan conducted airstrikes against two #terrorist camps and associated infrastructure in Khost and Paktika, #Afghanistan 🇵🇰🇦🇫#Pakistan pic.twitter.com/IHW5TmbWzg— Dean Shmuel Elmas (@ElmasDean) June 10, 2026
Οι δύο χώρες είχαν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός τον περσινό Οκτώβριο, έπειτα από εβδομάδες αιματηρών συγκρούσεων, ωστόσο μεμονωμένα επεισόδια και ανταλλαγές πυρών συνέχισαν να σημειώνονται κατά διαστήματα.
Η διεθνής κοινότητα έχει επανειλημμένα καλέσει το Πακιστάν και το Αφγανιστάν να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση και να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου, καθώς η αστάθεια στην περιοχή εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια ολόκληρης της Νότιας και Κεντρικής Ασίας.
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