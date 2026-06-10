Νέα κλιμάκωση Πακιστάν και Αφγανιστάν: Δεκάδες νεκροί από επιδρομές του Ισλαμαμπάντ, 11 παιδιά σκοτώθηκαν, λένε οι Ταλιμπάν

Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι σκότωσε 26 μαχητές σε «στοχευμένες επιδρομές» κοντά στα σύνορα, ενώ οι Ταλιμπάν κάνουν λόγο για 13 νεκρούς αμάχους, ανάμεσά τους 11 παιδιά

Πακιστάν και Αφγανιστάν μετά από Ισλαμαμπάντ υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο ένοπλες οργανώσεις που δρουν από αφγανικό έδαφος, ενώ η κυβέρνηση των Ταλιμπάν καταγγέλλει ότι σκοτώθηκαν άμαχοι, μεταξύ των οποίων παιδιά.



Το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα κατά μήκος των συνόρων με το Αφγανιστάν, διακόπτοντας μια περίοδο σχετικής ηρεμίας που είχε επικρατήσει τους τελευταίους μήνες στην ασταθή παραμεθόρια περιοχή.







Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, ανακοίνωσε ότι καταστράφηκαν τέσσερις στόχοι σε «στοχευμένες και μετρημένες επιδρομές», οι οποίες, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 26 ενόπλων.







Όπως δήλωσε, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε «πρόσφατα τρομοκρατικά περιστατικά στο Πακιστάν» και στόχευσαν καταφύγια και βάσεις μαχητών κοντά στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένου ενός κέντρου εκπαίδευσης και αποθήκης πυρομαχικών. «Το Πακιστάν επιδιώκει πάντοτε τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, αλλά η ασφάλεια των πολιτών μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας», ανέφερε ο Ταράρ.



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Για 13 νεκρούς - με 11 παιδιά ανάμεσα τους - στο Αφγανιστάν, μιλούν οι Ταλιμπάν Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν κατήγγειλε ότι οι πακιστανικές επιδρομές έπληξαν στόχους στις επαρχίες Κουνάρ, Χοστ και Πακτίκα.



Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε ότι από τα πλήγματα σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους 11 παιδιά, μία γυναίκα και ένας ηλικιωμένος άνδρας.



Νέες εντάσεις στις σχέσειςκαιμετά από αεροπορικές επιδρομές του πακιστανικού στρατού σε περιοχές κοντά στα κοινά σύνορα των δύο χωρών. Τουποστηρίζει ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο ένοπλες οργανώσεις που δρουν από αφγανικό έδαφος, ενώ η κυβέρνηση τωνκαταγγέλλει ότι σκοτώθηκαν άμαχοι, μεταξύ των οποίων παιδιά.Το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα κατά μήκος των συνόρων με το Αφγανιστάν, διακόπτοντας μια περίοδο σχετικής ηρεμίας που είχε επικρατήσει τους τελευταίους μήνες στην ασταθή παραμεθόρια περιοχή.Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν,, ανακοίνωσε ότι καταστράφηκαν τέσσερις στόχοι σε «στοχευμένες και μετρημένες επιδρομές», οι οποίες, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατοΌπως δήλωσε, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε «πρόσφατα τρομοκρατικά περιστατικά στο Πακιστάν» και στόχευσαν καταφύγια και βάσεις μαχητών κοντά στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένου ενός κέντρου εκπαίδευσης και αποθήκης πυρομαχικών. «Το Πακιστάν επιδιώκει πάντοτε τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, αλλά η ασφάλεια των πολιτών μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας», ανέφερε οΑπό την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση τωνστοκατήγγειλε ότι οι πακιστανικές επιδρομές έπληξαν στόχους στις επαρχίεςκαιΟ εκπρόσωπος των, δήλωσε ότι από τα πλήγματα σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 11 παιδιά, μία γυναίκα και ένας ηλικιωμένος άνδρας.





Η Καμπούλ απορρίπτει σταθερά τις κατηγορίες του Πακιστάν ότι παρέχει καταφύγιο σε ένοπλες οργανώσεις που πραγματοποιούν επιθέσεις σε πακιστανικό έδαφος. Η αφγανική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα τονίσει ότι το έδαφός της δεν χρησιμοποιείται για την απειλή της ασφάλειας άλλων χωρών.







Η νέα κλιμάκωση είναι η πρώτη μεγάλης έκτασης από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν συγκρούσεις στα σύνορα προκάλεσαν εκατοντάδες θύματα.







Οι δύο χώρες είχαν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός τον περσινό Οκτώβριο, έπειτα από εβδομάδες αιματηρών συγκρούσεων, ωστόσο μεμονωμένα επεισόδια και ανταλλαγές πυρών συνέχισαν να σημειώνονται κατά διαστήματα.



Η διεθνής κοινότητα έχει επανειλημμένα καλέσει το Πακιστάν και το Αφγανιστάν να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση και να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου, καθώς η αστάθεια στην περιοχή εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια ολόκληρης της Νότιας και Κεντρικής Ασίας.