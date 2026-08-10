Η Οργάνωση Υποστήριξης στο Ισλάμ και στους Μουσουλμάνους ανέλαβε την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι κατέλαβε προσωρινά στρατιωτική εγκατάσταση στην πόλη Σαν
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Καταδίωξη στους δρόμους του κόλπου του Σεν Τροπέ - Περίπου 15 πανάκριβα ρολόγια έχουν κλαπεί από την αρχή του καλοκαιριού
Ο Πεζεσκιάν διόρισε τον πρώην αρχηγό των Φρουρών της Επανάστασης, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας
Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, 71 ετών, ηγήθηκε από το 1981 έως το 1997 του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης
«Βρήκαμε ένα κομμάτι της ιστορίας μας»: Ανακαλύφθηκε αρχαίο ρωμαϊκό ναυάγιο στη Σικελία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το ναυάγιο εντόπισε πρώτος ένας ψαράς και ελεύθερος δύτης την ώρα που εξερευνούσε τον βυθό κοντά στη Mazara del Vallo - «Μία από τις σημαντικότερες υποβρύχιες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών», τόνισε ο υπουργός Πολιτισμού
Ντάνιελ Κίναχαν: Ο «βασιλιάς» του οργανωμένου εγκλήματος με την κρυφή ζωή στο Ντουμπάι επιστρέφει με χειροπέδες στην Ιρλανδία
Ο Κίναχαν είχε συλληφθεί στο Ντουμπάι τον περασμένο Απρίλιο, έπειτα από ένταλμα των ιρλανδικών αρχών και παρέμενε υπό κράτηση, δίνοντας δικαστική μάχη, για ν' αποφύγει την έκδοσή του - Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η εξέλιξη για την υπόθεση «Έντικ»
Τραμπ στο Axios: Κρατάμε χαμηλούς τόνους με το Ιράν, τεράστια η οικονομική πίεση που βιώνει η Τεχεράνη
«Μόνο εν μέρει διαπραγματευόμαστε μαζί τους» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Τουλάχιστον 11 νεκροί από τις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία - Χτυπήθηκαν το διυλιστήριο της Aramco και το λιμάνι Μόχα
Σκοτώθηκαν τρεις πολίτες και οκτώ μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων, σύμφωνα με ιατρική πηγή, η οποία έκανε λόγο επίσης για 32 τραυματίες
Διέφυγαν οι δράστες - Επί του παρόντος, δεν μπορούμε να παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους, αναφέρει η αστυνομία
Μελέτη Bank of America: Η Gen Z αποταμιεύει λιγότερο από κάθε άλλη γενιά, ωστόσο συνεχίζει να ξοδεύει
Το 92% των νέων της Generation Z δηλώνει ότι επιβραβεύει τον εαυτό του με μικρές αγορές είτε για να βελτιώσει τη διάθεσή του είτε για να γιορτάσει μια καλή ημέρα - Πώς βγάζει έξτρα εισόδημα
Δημοσίευμα της Daily Mail για κρυφές χρεώσεις από μπαρ κι εστιατόρια στην Κέρκυρα: «Μας αντιμετωπίζουν σαν πορτοφόλια με πόδια» λένε τουρίστες
Δημοσιογράφος επισκέφθηκε καταστήματα στην πόλη της Κέρκυρας και περιγράφει περιστατικά με δυσανάγνωστους λογαριασμούς, προϊόντα που χρεώθηκαν ακριβότερα από την αναγραφόμενη τιμή και ορεκτικά που προστέθηκαν στον λογαριασμό
Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών: Ανέτοιμη η Ευρώπη για ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Η ανίχνευση είναι άνιση, οι επιλογές αντίδρασης είναι συχνά δυσανάλογες και η απόδοση ευθύνης παραμένει πολύ αργή για να υποστηρίξει την έγκαιρη αποτροπή, αναφέρουν οι αναλυτές
Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Νεκροί βρέφος 5 μηνών και 27χρονη μετά από ανατροπή σκάφους κοντά στο Νησί της Ελευθερίας, δείτε βίντεο
Ο χειριστής του σκάφους αντιμετωπίζει 13 κατηγορίες για αμέλεια που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή άλλων - Νωρίτερα είχαν διασωθεί 12 άτομα, που επέβαιναν στο ίδιο σκάφος με ελαφρά τραύματα - Εξετάζεται αν τα δύο θύματα είχαν κάποια συγγένεια μεταξύ τους