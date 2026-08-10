Ο Κίναχαν είχε συλληφθεί στο Ντουμπάι τον περασμένο Απρίλιο, έπειτα από ένταλμα των ιρλανδικών αρχών και παρέμενε υπό κράτηση, δίνοντας δικαστική μάχη, για ν' αποφύγει την έκδοσή του - Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η εξέλιξη για την υπόθεση «Έντικ»