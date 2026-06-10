Εντυπωσιακός στα 52 του ο «Ζακ Μόρις» από το Saved by the Bell των '90s, δείτε βίντεο
Εντυπωσιακός στα 52 του ο «Ζακ Μόρις» από το Saved by the Bell των '90s, δείτε βίντεο
Ο Μαρκ Πολ Γκόσελααρ ανέβηκε στη σκηνή για να προωθήσει την νέα κωμική σειρά που πρωταγωνιστεί
Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση στα 52 του, του ηθοποιού Μαρκ Πολ Γκόσελααρ, ο οποίος στη δεκαετία του '90 έγινε διάσημος και στην Ελλάδα για τον ρόλο του ως Ζακ Μόρις στη σειρά Saved By The Bell (Πριν χτυπήσει το κουδούνι, ήταν ο ελληνικός τίτλος).
Ο 52χρονος ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή για να προωθήσει την νέα κωμική σειρά που πρωταγωνιστεί, με το βίντεο να προκαλεί μεγάλη συζήτηση.
Η σειρά Bulges αφορά το προσωπικό ενός «όχι και τόσο φιλικού προς τις οικογένειες, ανδρικού εστιατορίου» που έχει συγκριθεί με το Hooters.
Ανεβαίνοντας στη σκηνή με ένα κοντό τοπ και στενό σορτς, ο Γκόσελααρ έδειξε τους γυμνασμένους κοιλιακούς του και αποθεώθηκε από το κοινό.
«Αυτό το αποκαλώ "Zack Attack"» σχολίασε κάποις στην ανάρτηση του βίντεο στο λογαριασμό The Film Tripper στο TikTok.
O Γκόσελααρ υποδύθηκε για 4 χρόνια, από το 1989 έως το 1993, τον Ζακ Μόρις έχοντας δίπλα του τους ηθοποιούς Μάριο, Λόπεζ, Τίφανι Τίσεν και Ντάστιν Ντάιαμοντ. Έκανε το ντεμπούτο του σε ηλικία 15 ετών περιγράφοντας σε συνέντευξή του ότι ο σκηνοθέτης της σειράς του έλεγε «τη στιγμή που περνάς από αυτές τις διπλές πόρτες που οδηγούν στο σετ, δεν είσαι πια παιδί, είσαι ενήλικας. Πρέπει να συμπεριφέρεσαι σαν ενήλικας».
Ο ηθοποιός είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών, του 22χρονου Μάικλ και της 20χρονης Άβα με την πρώτη του σύζυγο Λίζα Αν Ράσελ και του 12χρονου Ντέξτερ και του 11χρονου Λάχλιν με την Κατριόνα ΜακΓκιν, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2012.
Ο 52χρονος ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή για να προωθήσει την νέα κωμική σειρά που πρωταγωνιστεί, με το βίντεο να προκαλεί μεγάλη συζήτηση.
Η σειρά Bulges αφορά το προσωπικό ενός «όχι και τόσο φιλικού προς τις οικογένειες, ανδρικού εστιατορίου» που έχει συγκριθεί με το Hooters.
Ανεβαίνοντας στη σκηνή με ένα κοντό τοπ και στενό σορτς, ο Γκόσελααρ έδειξε τους γυμνασμένους κοιλιακούς του και αποθεώθηκε από το κοινό.
@thefilmtripper Saved by the Bell Actor #markpaulgosselaar shows off his abs at the bell media upfront to promote his new show BULGES #zackmorris #savedbythebell #90smovies ♬ original sound - Annabel
«Αυτό το αποκαλώ "Zack Attack"» σχολίασε κάποις στην ανάρτηση του βίντεο στο λογαριασμό The Film Tripper στο TikTok.
O Γκόσελααρ υποδύθηκε για 4 χρόνια, από το 1989 έως το 1993, τον Ζακ Μόρις έχοντας δίπλα του τους ηθοποιούς Μάριο, Λόπεζ, Τίφανι Τίσεν και Ντάστιν Ντάιαμοντ. Έκανε το ντεμπούτο του σε ηλικία 15 ετών περιγράφοντας σε συνέντευξή του ότι ο σκηνοθέτης της σειράς του έλεγε «τη στιγμή που περνάς από αυτές τις διπλές πόρτες που οδηγούν στο σετ, δεν είσαι πια παιδί, είσαι ενήλικας. Πρέπει να συμπεριφέρεσαι σαν ενήλικας».
Ο ηθοποιός είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών, του 22χρονου Μάικλ και της 20χρονης Άβα με την πρώτη του σύζυγο Λίζα Αν Ράσελ και του 12χρονου Ντέξτερ και του 11χρονου Λάχλιν με την Κατριόνα ΜακΓκιν, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2012.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα