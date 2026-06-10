Οι σχέσεις Ρωσίας-Ινδίας αναπτύσσονται σε όλους τους τομείς, δήλωσε ο Πεσκόφ

Το Κρεμλίνο επαινεί τον Ναρέντρα Μόντι για το ότι έγινε ο μακροβιότερος εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ινδίας και έβγαλε εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια κατά τη διακυβέρνησή του