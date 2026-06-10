Οι σχέσεις Ρωσίας-Ινδίας αναπτύσσονται σε όλους τους τομείς, δήλωσε ο Πεσκόφ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντμίτρι Πεσκόφ Ναρέντρα Μόντι Κρεμλίνο Ινδία Φτώχεια

Οι σχέσεις Ρωσίας-Ινδίας αναπτύσσονται σε όλους τους τομείς, δήλωσε ο Πεσκόφ

Το Κρεμλίνο επαινεί τον Ναρέντρα Μόντι για το ότι έγινε ο μακροβιότερος εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ινδίας και έβγαλε εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια κατά τη διακυβέρνησή του

Οι σχέσεις Ρωσίας-Ινδίας αναπτύσσονται σε όλους τους τομείς, δήλωσε ο Πεσκόφ
Το Κρεμλίνο επαίνεσε σήμερα τον Ναρέντρα Μόντι για το ότι έγινε ο μακροβιότερος εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ινδίας, δηλώνοντας ότι κατά τη διακυβέρνησή του έβγαλε από τη φτώχεια 250 εκατ. ανθρώπους.

Η εφημερίδα Times of ⁠India ανέφερε ότι ο Μόντι ξεπέρασε σήμερα τον Τζαβαχαρλάλ Νεχρού και έγινε ο μακροβιότερος εκλεγμένος πρωθυπουργός στη σύγχρονη ιστορία της Ινδίας. Ο Μόντι βρίσκεται στο αξίωμα αυτό εδώ και 4.399 ημέρες, ενώ ο Νεχρού διετέλεσε πρωθυπουργός για 4.398 ημέρες, σύμφωνα με την εφημερίδα.

«Στη διάρκεια της διακυβέρνησης του Μόντι, 250 εκατ. άνθρωποι βγήκαν από τη φτώχεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους. «Είναι πολύ σημαντικός δείκτης για την Ινδία».



«Πρόκειται για μία χώρα που έχει γίνει μια από τις κορυφαίες οικονομικές δυνάμεις του κόσμου με τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Και αυτό που είναι σημαντικότερο για εμάς μια χώρα με την οποία έχουμε σχέσεις σύμπραξης», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι σχέσεις Ρωσίας-Ινδίας αναπτύσσονται σε όλους τους τομείς και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Μόντι θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεσμών αυτών.

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