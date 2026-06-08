Ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ στο ΘΕΜΑ: Η Ελλάδα έχει απίστευτα πλεονεκτήματα στον τουρισμό, στη ναυτιλία, στην ενέργεια και τα ακίνητα

Συναντηθήκαμε πριν από λίγες ημέρες στη Ζυρίχη, στο πλαίσιο του Global Economic Roundtable που διοργανώνεται από την Ειρήνη Βανταράκη, μια στρογγυλή τράπεζα για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα καθοριστικά οικονομικά ζητήματα της εποχής μας. Απλός, χαμογελαστός και άνετος, ο 48χρονος Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ δεν είναι απλώς ο πρωτότοκος γιος του 47ου προέδρου των ΗΠΑ.Ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος στον Οργανισμό Trump, ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ εργάζεται για την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στους τομείς των ακινήτων, των εμπορικών δραστηριοτήτων, των ξενοδοχείων και του γκολφ.Δηλώνει βέβαιος ότι η Ελλάδα έχει μπροστά της ένα σημαντικό μέλλον.«Βλέπω μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες. Βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία και έχει απίστευτα πλεονεκτήματα στον τουρισμό, στη ναυτιλία, στην ενέργεια και τα ακίνητα. Η ανθεκτικότητα του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια ήταν πραγματικά εντυπωσιακή», τονίζει και προσθέτει: «Η σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας ήταν πάντα πολύ ισχυρή. Υπάρχουν ουσιαστικοί - μακρόχρονοι πολιτιστικοί και οικονομικοί δεσμοί».Σε ό,τι αφορά, δε, ενδεχόμενες επενδύσεις από τον Οργανισμό Τραμπ στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα δηλώνει ότι δεν έχει κάτι στα σκαριά αυτή τη στιγμή, για να προσθέσει ότι «η Ευρώπη είναι πάντα μια σημαντική αγορά και η Ελλάδα σίγουρα προσελκύει όλο και περισσότερο διεθνές ενδιαφέρον αυτές τις μέρες.Οποιαδήποτε σοβαρή επένδυση εξαρτάται από τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα, τις ευκαιρίες και το αναπτυξιακό δυναμικό, αλλά η Ελλάδα έχει μερικούς πολύ ελκυστικούς τομείς, ειδικά τον τουρισμό, τη φιλοξενία, τα πολυτελή ακίνητα και τις υποδομές», καταλήγει.Μιλά με αγάπη για τον πατέρα του -«μας έμαθε ότι η κατανόηση των ανθρώπων είναι το παν», σημειώνει- αλλά και για την αδικοχαμένη μητέρα του Ιβάνα: «Ηταν απίστευτα δυνατή και περίμενε πολλά από εμάς μεγαλώνοντας, κάτι που ειλικρινά κατέληξε να είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που θα μπορούσε να μας είχε δώσει», λέει χαρακτηριστικά.Με έδρα το Jupiter της Φλόριντα, ο Ντόναλντ τζούνιορ εργάστηκε αρχικά στο Trump Place, την ιστορική ανακατασκευή του West Side Yards στη Νέα Υόρκη, ένα από τα πιο φιλόδοξα και επιτυχημένα έργα μεγάλης κλίμακας ανάπτυξης στο Μανχάταν. Το έργο εκτεινόταν σε πολλά οικοδομικά τετράγωνα, περιλάμβανε 17 κτίρια και δημιούργησε μια νέα κοινότητα. Με την ανατολή του 2000, άρχισε να επιβλέπει την κατασκευή, τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη του Trump International Hotel & Tower, στο Σικάγο, ενός ακινήτου 2,6 εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδιών κατά μήκος του ποταμού και ενός από τα ψηλότερα κτίρια κατοικιών στον κόσμο.Τα νούμερα ζαλίζουν: το κτίριο των 92 ορόφων περιλαμβάνει 486 πολυτελείς οικίες, 339 ξενοδοχειακές μονάδες και τέσσερα επίπεδα εμπορικών χώρων που σάρωσαν τα βραβεία. Συμμετείχε εξάλλου στην ανάπτυξη του «Trump International Hotel Las Vegas», ενός 64όροφου πύργου συγκροτήματος κατοικιών ξενοδοχείων.

Ο μήνας του μέλιτος: Λίγο πριν φύγει από τη συνάντησή μας στη Ζυρίχη, μου συστήνει την Μπετίνα Aντερσον, με την οποία παντρεύτηκαν πρόσφατα σε κλειστό κύκλο στις Μπαχάμες. «Διανύω μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου. Με την Μπετίνα, που είναι εξαιρετική γυναίκα, παντρευτήκαμε πριν από μία εβδομάδα. Τώρα είμαστε στον μήνα του μέλιτος», δήλωσε

Ο πρωτότοκος γιος του πλανητάρχη ηγήθηκε πρόσφατα των προσπαθειών για την περαιτέρω επέκταση της επωνυμίας Τραμπ παγκοσμίως, με την εισαγωγή τεσσάρων ακινήτων, των Trump Towers Pune, Trump Tower Mumbai, Trump Tower Kolkata και Trump Towers Delhi, θέτοντας νέα πρότυπα σχεδιασμού και πολυτελούς διαβίωσης στην Ινδία. Ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ είναι επίσης υπεύθυνος για όλες τις εμπορικές μισθώσεις του ομίλου, οι οποίες περιλαμβάνουν εμβληματικά ακίνητα όπως ο Πύργος Τραμπ στην περίφημη Fifth Avenue και το 40 Wall Street στην καρδιά του Μανχάταν.Εκτός από τα ενδιαφέροντά του στον τομέα των ακινήτων, είναι ένας περιζήτητος ομιλητής σε διεθνή φόρα, ενώ συμμετείχε και ως σύμβουλος στις εξαιρετικά δημοφιλείς εκπομπές του NBC «The Apprentice» και «The Celebrity Apprentice». Διαμένοντας στη Φλόριντα, απολαμβάνει τη φύση, βρίσκεται στο πλευρό του πατέρα του και είναι ένας αφοσιωμένος πατέρας στα πέντε παιδιά του.ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΤΖΟΥΝΙΟΡ: Μεγαλώνοντας στην οικογένεια Τραμπ, υπήρχε πάντα η προσδοκία να εργαζόμαστε σκληρά, να ανταγωνιζόμαστε και να αποδίδουμε σε υψηλό επίπεδο. Οι άνθρωποι βλέπουν το όνομα και σκέφτονται το προνόμιο, αλλά αυτό που δεν βλέπουν πάντα είναι η πίεση και η εργασιακή ηθική πίσω από αυτό. Από μικρή ηλικία οι γονείς μου μας έμαθαν ότι ενώ η φήμη μετράει, τα αποτελέσματα μετράνε περισσότερο, γι’ αυτό και ο σεβασμός δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Επομένως τίποτα δεν μας δόθηκε μόνο και μόνο λόγω του επωνύμου μας.ΝΤ.ΤΡ.ΤΖ.: Με δίδαξε ότι οι επιχειρήσεις έχουν να κάνουν με το όραμα, την εκτέλεση και την επιμονή. Πάντα πίστευε στο όραμα, στο να παίρνουμε τα ρίσκα μας και να μη φοβόμαστε ποτέ τον ανταγωνισμό. Με έμαθε επίσης ότι η κατανόηση των ανθρώπων είναι το παν. Η διαπραγμάτευση και το ένστικτο μετράνε και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, συνεχίζεις να αγωνίζεσαι και να βρίσκεις έναν τρόπο να κερδίσεις.ΝΤ.ΤΡ.ΤΖ.: Από τον πατέρα μου έμαθα την επιμονή, την ανθεκτικότητα και τη νοοτροπία ότι οι αποτυχίες είναι προσωρινές εκτός αν τα παρατήσεις. Από τη μητέρα μου διδάχτηκα την πειθαρχία, την ανεξαρτησία και την αυτοπεποίθηση. Ηταν απίστευτα δυνατή και περίμενε πολλά από εμάς μεγαλώνοντας, κάτι που ειλικρινά κατέληξε να είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που θα μπορούσε να μας είχε δώσει.ΝΤ.ΤΡ.ΤΖ.: Η μητέρα μου ήταν μια απίστευτη γυναίκα. Εξυπνη, κομψή, δυναμική και εξαιρετικά πειθαρχημένη. Πολύ πριν τη γνωρίσει δημόσια ο κόσμος, ήταν μια αθλήτρια παγκόσμιας κλάσης, απίστευτα εργατική. Μας ώθησε να είμαστε ανεξάρτητοι από νεαρή ηλικία και μας μεγάλωσε με τη νοοτροπία ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αυτό που είμαστε σήμερα έχει να κάνει απόλυτα με εκείνην.ΝΤ.ΤΡ.ΤΖ.: Μερικές από τις καλύτερες αναμνήσεις μου ήταν όταν ταξίδευα στην Ανατολική Ευρώπη τα καλοκαίρια για να επισκεφτώ τους παππούδες μου από την πλευρά της μητέρας μου. Ο παππούς μου ήταν αυτός που με μύησε για πρώτη φορά σε πράγματα όπως το κυνήγι, το ψάρεμα και την αγάπη για τη φύση. Εμπειρίες, αξίες, μνήμες, εικόνες και συναισθήματα που θα με ακολουθούν σε όλη μου τη ζωή.ΝΤ.ΤΡ.ΤΖ.: Τα δεδομένα αλλάζουν γρήγορα. Οι κορυφαίες τοποθεσίες θα παίζουν πάντα τον ρόλο τους, αλλά σήμερα οι επενδυτές εξετάζουν επίσης τη σταθερότητα, τις υποδομές, την ανάπτυξη του τουρισμού, την ενέργεια και το κατά πόσο οι κυβερνήσεις είναι πραγματικά φιλικές προς τις επιχειρήσεις. Κατά τη γνώμη μου, τα πολυτελή projects θα συνεχίσουν να αποδίδουν καλά, ειδικά σε μέρη που προσελκύουν διεθνείς επενδύσεις και διαθέτουν μακροπρόθεσμα πλάνα.ΝΤ.ΤΡ.ΤΖ.: Η Ελλάδα έχει μία από τις σπουδαιότερες ιστορίες και πολιτιστικές κληρονομιές στον κόσμο. Πέρα από αυτό, όμως, βλέπω μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες. Βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία και έχει απίστευτα πλεονεκτήματα στον τουρισμό, στη ναυτιλία, στην ενέργεια και τα ακίνητα. Η ανθεκτικότητα του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.ΝΤ.ΤΡ.ΤΖ.: Νομίζω ότι βλέπουμε το τέλος της παγκοσμιοποίησης που διαμόρφωσε το σκηνικό τη δεκαετία του 1990 και την άνοδο της ανάπτυξης των κατά τόπους οικονομιών. Οι χώρες που επικεντρώνονται σε ισχυρές οικονομίες, ασφαλή σύνορα, καινοτομία και ενεργειακή ανεξαρτησία θα βρεθούν σε προνομιακή θέση στο μέλλον.ΝΤ.ΤΡ.ΤΖ.: Πρέπει να δοθεί προσοχή στην τεχνολογία και στο πόσο γρήγορα αλλάζει αυτή. Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα, επομένως η προσαρμοστικότητα είναι κρίσιμη. Οι εταιρείες που παραμένουν ευέλικτες κατανοούν τις παγκόσμιες τάσεις και διατηρούν ισχυρές τοπικές σχέσεις θα έχουν τεράστιο πλεονέκτημα.ΝΤ.ΤΡ.ΤΖ.: Η παγκόσμια οικονομία θα συνεχίσει να βιώνει περιόδους αστάθειας, αλλά η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα εξακολουθούν να είναι απίστευτα ισχυρές δυνάμεις. Η Αμερική θα παραμείνει με κεντρικό και ουσιαστικό ρόλο λόγω της οικονομίας, των κεφαλαιαγορών, της στρατιωτικής ισχύος και της επιχειρηματικής κουλτούρας. Αλλά πρέπει, αν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την ηγεσία, να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, να επενδύσουμε σε υποδομές και ενέργεια και να υποστηρίξουμε πολιτικές που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την παραγωγή.ΝΤ.ΤΡ.ΤΖ.: Η σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας ήταν πάντα πολύ ισχυρή. Υπάρχουν ουσιαστικοί - μακρόχρονοι πολιτιστικοί και οικονομικοί δεσμοί. Εξάλλου η ελληνοαμερικανική κοινότητα έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση αυτής της σχέσης όλα αυτά τα χρόνια.ΝΤ.ΤΡ.ΤΖ.: Δεν έχω τίποτα στα σκαριά αυτή τη στιγμή, η Ευρώπη είναι πάντα μια σημαντική αγορά και η Ελλάδα σίγουρα προσελκύει όλο και περισσότερο διεθνές ενδιαφέρον αυτές τις ημέρες. Οποιαδήποτε σοβαρή επένδυση εξαρτάται από τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα, τις ευκαιρίες και το αναπτυξιακό δυναμικό, αλλά η Ελλάδα έχει μερικούς πολύ ελκυστικούς τομείς, ειδικά τον τουρισμό, τη φιλοξενία, τα πολυτελή ακίνητα και τις υποδομές.ΝΤ.ΤΡ.ΤΖ.: Απολύτως. Η Ελλάδα είναι σημαντική στρατηγικά, γεωγραφικά, οικονομικά και πολιτιστικά. Ο ρόλος της στη ναυτιλία, στον τουρισμό, στην ενέργεια και την περιφερειακή σταθερότητα την καθιστά χώρα μείζονος σημασίας.ΝΤ.ΤΡ.ΤΖ.: Η ζωή μου εναλλάσσεται μεταξύ επιχειρήσεων, ταξιδιών, μέσων ενημέρωσης, πολιτικής και οικογένειας και, ειλικρινά, καμία μέρα δεν είναι ποτέ ίδια με την άλλη, αλλά έτσι μου αρέσει. Θα βαριόμουν αν έκανα μόνο ένα πράγμα και επομένως προτιμώ να είμαι συνεχώς απασχολημένος. Στο τέλος της ημέρας, όμως, η οικογένεια έρχεται πρώτη και επικεντρώνομαι στο να περνάω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά μου. Πέρα από αυτό, το κυνήγι, το ψάρεμα και η ύπαιθρος είναι αυτά που με κρατούν προσγειωμένο και σε καλή ψυχική κατάσταση.ΝΤ.ΤΡ.ΤΖ.: Οσον αφορά τις επιχειρήσεις, θέλω απλώς να συνεχίσω να χτίζω σημαντικές εταιρείες. Απολαμβάνω πραγματικά τη δουλειά που κάνω και δεν σκοπεύω να ηρεμήσω σύντομα. Οσον αφορά την πολιτική, θέλω απλώς να συνεχίσω να συμμετέχω στην οικοδόμηση του κινήματος «Πρώτα η Αμερική». Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο ο πατέρας μου έχει διαμορφώσει την πολιτική είναι σημαντικός για το μέλλον του έθνους μας. Είμαι εξαιρετικά επικεντρωμένος στο να διασφαλίσω ότι το κίνημα που ξεκίνησε δεν θα σταματήσει ακόμη κι όταν θα φύγει από το αξίωμά του και ότι θα συνεχίσει να έχει δύναμη και στο μέλλον.ΝΤ.ΤΡ.ΤΖ.: Στον λαό της Ελλάδας θα έλεγα το εξής: η Ιστορία, η ανθεκτικότητα και το επιχειρηματικό σας πνεύμα είναι σεβαστά σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τεράστιες προκλήσεις και συνεχίζει να αντιπροσωπεύει τον πολιτισμό, τη δύναμη και την επιμονή. Νομίζω ότι το μέλλον κρύβει τεράστιες ευκαιρίες για τη χώρα και τον λαό της.ΝΤ.ΤΡ.ΤΖ.: Ποτέ μην κάνεις πίσω. Να αγωνίζεσαι πάντα με νύχια και με δόντια μέχρι η επιτυχία να κατακτηθεί.