Νότης Σφακιανάκης: Η σιωπή των 7 ετών, τα ανυπόστατα σενάρια επιστροφής και τα χτυπήματα της μοίρας

Το Tiktok έχει πλημμυρίσει από παλιά του βίντεο και ένα ντοκιμαντέρ ετοιμάζεται από φίλη του δημοσιογράφο, το οποίο θα περιέχει στιγμές από την διαδρομή του