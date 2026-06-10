Στάρμερ για τα επεισόδια στο Μπέλφαστ κατά μεταναστών: Οι υπεύθυνοι θα αισθανθούν την πλήρη δύναμη του νόμου

«Είναι σαφές πως οι άνθρωποι τέθηκαν στο στόχαστρο χθες βράδυ εξαιτίας της καταγωγής τους, και δεν θα το ανεχθώ», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός που καταδίκασε τα βίαια επεισόδια στη Βόρεια Ιρλανδία