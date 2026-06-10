Στάρμερ για τα επεισόδια στο Μπέλφαστ κατά μεταναστών: Οι υπεύθυνοι θα αισθανθούν την πλήρη δύναμη του νόμου
ΚΟΣΜΟΣ
Κιρ Στάρμερ Μπέλφαστ Επισόδεια Βόρεια Ιρλανδία

Στάρμερ για τα επεισόδια στο Μπέλφαστ κατά μεταναστών: Οι υπεύθυνοι θα αισθανθούν την πλήρη δύναμη του νόμου

«Είναι σαφές πως οι άνθρωποι τέθηκαν στο στόχαστρο χθες βράδυ εξαιτίας της καταγωγής τους, και δεν θα το ανεχθώ», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός που καταδίκασε τα βίαια επεισόδια στη Βόρεια Ιρλανδία

Στάρμερ για τα επεισόδια στο Μπέλφαστ κατά μεταναστών: Οι υπεύθυνοι θα αισθανθούν την πλήρη δύναμη του νόμου
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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε σήμερα "σοκαριστική" και "εντελώς απαράδεκτη" τα βίαια επεισόδια κατά των μεταναστών που σημειώθηκαν χθες, Τρίτη, το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι ο ύποπτος για την οποία είναι Σουδανός πρόσφυγας.

«Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία και την αναταραχή που είδαμε, απειλώντας τις κοινότητές μας, ούτε τις πράξεις εκείνων που τις ενθάρρυναν στο διαδίκτυο ή αλλού. Είναι σαφές πως οι άνθρωποι τέθηκαν στο στόχαστρο χθες βράδυ εξαιτίας της καταγωγής τους, και δεν θα το ανεχθώ», ανέφερε σε δήλωση.



«Οι υπεύθυνοι θα αισθανθούν την πλήρη δύναμη του νόμου», πρόσθεσε.

Ο ύποπτος για την επίθεση στο βόρειο Μπέλφαστ, ο 30χρονος Σουδανός υπήκοος Χάντι Αλοντίντ, εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο το οποίο διέταξε την κράτησή του. Το θύμα, ηλικίας περίπου 40 ετών, υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στην πλάτη.
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