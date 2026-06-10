Τραμπ κατά Ιράν: Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, χρειάστηκαν πολύ χρόνο να διαπραγματευτούν και θα πληρώσουν το τίμημα

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με νέα χτυπήματα σε υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν - Παράλληλα, μίλησε για τον «αποτελεσματικό ναυτικό αποκλεισμό» των ΗΠΑ που έχει φέρει το Ιράν στα όρια της κατάρρευσης





«Ο στρατός του Ιράν είναι ένα απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος του, όπως το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία, δεν υπάρχει καν πια – έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις. Ο «νταής» της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!!» ανέφερε αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ.



«Χρειάστηκαν πάρα πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!!» πρόσθεσε, σε μια έμμεση αναφορά στα τελευταία αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων.







Με την τελευταία του φράση, ο Αμερικανός πρόεδρος γεννά αμφιβολίες για το αν η εκεχειρία, την οποία ο ίδιος κήρυξε στις αρχές Απριλίου, εξακολουθεί να υφίσταται ή αν με τον τρόπο του, ασκεί πίεση στην Τεχεράνη προκειμένου να συμφωνήσει με το προσχέδιο που βρίσκεται ήδη στο τραπέζι.



Όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς με νέα του ανάρτηση, μίλησε για τον «αποτελεσματικό ναυτικό αποκλεισμό» που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν και το έχουν οδηγήσει - όπως υποστηρίζει - στα όρια της οικονομικής κατάρρευσης.



«Τα ΜΜΕ που μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις αρνούνται να αναφέρουν πόσο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ είναι ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ των ΗΠΑ, ο πιο επιτυχημένος αποκλεισμός στην ιστορία του ναυτικού πολέμου. ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ, εκτός αν το θέλουμε εμείς. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ! Το Ιράν δεν κάνει ΚΑΜΙΑ συναλλαγή, δεν πληρώνει το στρατό του, ούτε κανέναν από τους λογαριασμούς του, και γρήγορα μετατρέπεται σε ΚΡΑΤΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ! Πολλά πετρέλαια βγαίνουν έξω. Δόξα στον Αλλάχ!» ανέφερε χαρακτηριστικά.







Στο μεταξύ, σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο Τραμπ δηλώνει ότι ενδέχεται να διατάξει νέες επιθέσεις εναντίον σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γεφυρών του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη καθυστερεί υπερβολικά στην επίτευξη συμφωνίας.



«Μπορεί να συνεχίσω. Είχαν την ευκαιρία να υπογράψουν συμφωνία και να επιβιώσουν», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε, με τις τελευταίες επιθέσεις, το 55% όσων το Ιράν είχε ανακατασκευάσει στη διάρκεια της εκεχειρίας.



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Νωρίτερα σήμερα, πάντως, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείο Εξωτερικών, Αλί Μπαγκαϊ τόνισε πως δεν μπορεί να υπάρξει εκεχειρία, όσο οι ΗΠΑ πλήττουν ιρανικούς στόχους. «Κάθε διπλωματική διαδικασία απαιτεί ένα ελάχιστα σταθερό περιβάλλον», σημείωσε ο Μπαγκαΐ.



Οι αμερικανικές επιθέσεις τα ξημερώματα της Τετάρτης διήρκεσαν περίπου τέσσερις ώρες, ενώ ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι χτυπήθηκαν σχεδόν 20 ιρανικοί στόχοι.



Επίθεση στο Ιράν, μέσω ανάρτησης στο Truth Social, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ , σκορπώντας ταυτόχρονα αμφιβολίες για την εξέλιξη της - ούτως ή άλλως - εύθραυστης εκεχειρίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος επικρίνει την Τεχεράνη για την καθυστέρηση που επιδεικνύει στις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας πως «τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα».«Ο στρατός του Ιράν είναι ένα απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος του, όπως το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία, δεν υπάρχει καν πια – έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις. Ο «νταής» της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!!» ανέφερε αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ.«Χρειάστηκαν πάρα πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!!» πρόσθεσε, σε μια έμμεση αναφορά στα τελευταία αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων.Με την τελευταία του φράση, ο Αμερικανός πρόεδρος γεννά αμφιβολίες για το αν η εκεχειρία, την οποία ο ίδιος κήρυξε στις αρχές Απριλίου, εξακολουθεί να υφίσταται ή αν με τον τρόπο του, ασκεί πίεση στην Τεχεράνη προκειμένου να συμφωνήσει με το προσχέδιο που βρίσκεται ήδη στο τραπέζι.Όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς με νέα του ανάρτηση, μίλησε για τον «αποτελεσματικό ναυτικό αποκλεισμό» που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν και το έχουν οδηγήσει - όπως υποστηρίζει - στα όρια της οικονομικής κατάρρευσης.«Τα ΜΜΕ που μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις αρνούνται να αναφέρουν πόσο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ είναι ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ των ΗΠΑ, ο πιο επιτυχημένος αποκλεισμός στην ιστορία του ναυτικού πολέμου. ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ, εκτός αν το θέλουμε εμείς. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ! Το Ιράν δεν κάνει ΚΑΜΙΑ συναλλαγή, δεν πληρώνει το στρατό του, ούτε κανέναν από τους λογαριασμούς του, και γρήγορα μετατρέπεται σε ΚΡΑΤΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ! Πολλά πετρέλαια βγαίνουν έξω. Δόξα στον Αλλάχ!» ανέφερε χαρακτηριστικά.Στο μεταξύ, σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο, ο Τραμπ δηλώνει ότι ενδέχεται να διατάξει νέες επιθέσεις εναντίον σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γεφυρών του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη καθυστερεί υπερβολικά στην επίτευξη συμφωνίας.«Μπορεί να συνεχίσω. Είχαν την ευκαιρία να υπογράψουν συμφωνία και να επιβιώσουν», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε, με τις τελευταίες επιθέσεις, το 55% όσων το Ιράν είχε ανακατασκευάσει στη διάρκεια της εκεχειρίας.Νωρίτερα σήμερα, πάντως, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείο Εξωτερικών,τόνισε πως δεν μπορεί να υπάρξει εκεχειρία, όσο οι ΗΠΑ πλήττουν ιρανικούς στόχους. «Κάθε διπλωματική διαδικασία απαιτεί ένα ελάχιστα σταθερό περιβάλλον», σημείωσε οΟι αμερικανικές επιθέσεις τα ξημερώματα της Τετάρτης διήρκεσαν περίπου τέσσερις ώρες, ενώ ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι χτυπήθηκαν σχεδόν 20 ιρανικοί στόχοι.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανέφερε ότι το νησί Κεσμ και το λιμάνι του Σιρίκ δέχθηκαν επίθεση το πρωί της Τετάρτης. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, μια άλλη λιμενική πόλη, και αργότερα κοντά στο Τζασκ, στην είσοδο του Ορμούζ.



Το σημερινό σχόλιο του Αμερικανού προέδρου έγινε μόλις μια μέρα αφότου ανέφερε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία σε «δύο ή τρεις ημέρες» και ότι τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ θα ξανανοίξουν «αμέσως» μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.