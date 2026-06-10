Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα!

και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

Αυτή την Κυριακή, μαζί με τον Άκη Πετρετζίκη απολαμβάνουμεΤι εννοούμε; Ετοιμάζουμε, που θα γεμίσει στη στιγμή με τη χαρά του καλοκαιρινού grill mood που όλοι αγαπάμε. Σερβίρουμε πιάτα με υπέροχα, σούπερκαι καταπληκτικά, που θα κλείσουν τη μέρα BBQ με μπόλικη γεύση και στυλ!Ακόμα, όλα τα μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε για να πετύχετε το πιο fun BBQ στην κουζίνα. Μυστικά για το ψήσιμο, για τα σκεύη σας αλλά και για όλους τους τρόπους που μπορείτε να φέρετε την ατμόσφαιρα του BBQ από την αυλή, μέσα!Αυτά και άλλα σε ένα σούπερ γευστικό τεύχος που τα έχει όλα!Χτίσε σχέση με το σχαροτήγανοΔεν είναι απλώς το τηγάνι με ρίγες. Είναι εργαλείο με προσωπικότητα, άρα όσο καλύτερα γνωρίζετε για τις ραβδώσεις, πώς το προθερμαίνουμε, τις ποσότητες που πρέπει να ψήνουμε, τόσο πιο ζουμερό και εντυπωσιακό το τελικό αποτέλεσμα.Μερικά μυστικά που πρέπει να μάθειςΔεν έχεις κήπο, δεν έχεις ψησταριά, δεν έχεις κάρβουνα, αλλά πρέπει να πετύχεις τα τέλεια ψητά! 10 συμβουλές που θα δώσουν στα φαγητά τον απόλυτο BBQ χαρακτήρα.Πώς φέρνουμε τα έξω μέσαΗ ουσία της νοοτροπίας BBQ είναι μία: η χαλαρότητα.Για όσους δεν προτιμούν το κρέας, έχουμε συνταγές ακαταμάχητα γευστικές!Γύρος μανιταριών, Ταλαγάνι με chutney κρεμμυδιού, Γαρίδες ψητές με λαδολέμονο, Ψητά κολοκυθάκια με σάλτσα φέτας, Σουβλάκια μανιταριώνΣουβλάκι χοιρινό, Σουβλάκι κοτόπουλο, Καραμελωμένα πανσετάκια με coleslaw, Μοσχαρίσια μπριζόλα με μαγιονέζα τρούφας, Ψαρονέφρι με σάλτσα μουστάρδας, Μοσχαρίσια μπιφτέκια με σος γιαουρτιού, Μπιφτέκια προβατίνας με τυροκαυτερή, Παϊδάκια προβατίνας με μελιτζανοσαλάτα, Φιλέτο στήθος κοτόπουλου με σος cottage, Φιλέτο μπούτι κοτόπουλου με σπιτική μαγιονέζαFrench toast με καραμέλα και σάλτσα σοκολάτας, Μπανάνες banoffee, Ψητά ροδάκινα με εύκολο crumble και κρέμα anglaise, Ψητό crumble με αχλάδια, Καραμελωμένος ανανάς με crumble φιστικιού και παγωτόΑυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα!Μην το χάσετε!Ο στόχος των εκπροσώπων του νόμου είναι πάντα η εξάρθρωση της σπείρας και η σύλληψη των μελών της, κυρίως των εγκεφάλων της. Όμως, οι απανωτές αποτυχίες δεν αφήνουν περιθώρια ελπίδας ότι η αλυσίδα του εγκλήματος θα κοπεί. Εκτός και εάν υπάρχει ράγισμα στηνπανοπλία του Κακού.Η αστυνόμος Τρύπη, η αγαπημένη πρωταγωνίστρια του Γρηγόρη Αζαριάδη στις σκοτεινές, αλλά τόσο σαγηνευτικές ιστορίες μυστηρίου και εγκλήματος που αφηγείται στα βιβλία του, αυτή τη φορά παρασύρεται σε αχαρτογράφητα νερά. Στον θολό ωκεανό του οργανωμένου εγκλήματος, έχοντας απέναντί της την θανάσιμη επικίνδυνη «αφρόκρεμα» του υποκόσμου, εκεί όπου βασιλεύει το κακό και η απόλυτη διαφθορά.«Έχει βιώσει κι άλλες φορές αυτό το συναίσθημα» γράφει ο Αζαριάδης. «Έχει μάθει να ζει μαζί του. Να παλεύει σκληρά μέχρι να καταφέρει να το δαμάσει. Αυτή τη φορά, όμως, τα πράγματα είναι χειρότερα. Νιώθει απεγνωσμένη οργή, γιατί βλέπει ότι οι ενδείξεις οδηγούν στη διαβόητη Οργάνωση, αλλά λείπει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο, που θα τους βοηθήσει τους αστυνομικούς να φτάσουν μέχρι το τέλος. Είναι μια αίσθηση σαν να παρακολουθείς τηλεοπτική σειρά όπου έχεις στριμώξει το δολοφόνο, πίσω του ανοίγεται μια τεράστια χαράδρα που είναι αδύνατο να υπερπηδήσει άνθρωπος, τα δάχτυλά σου σφίγγουν τη σκανδάλη και φωνάζεις 'ψηλά τα χέρια! Να τα βλέπω! Απολαμβάνεις προκαταβολικά την άφατη ηδονή της σύλληψης. Κι εκείνος γελάει σαρδόνια, γυρίζει και, μ' έναν μαγικό τρόπο, κάνει το ακατόρθωτο. Πετάει σαν πουλί πάνω απ' τον τρομακτικό γκρεμό και χάνεται στο πουθενά».Η υπόθεση του μυθιστορήματος «Η Οργάνωση» ξετυλίγεται, ακριβώς, γύρω από μια... εταιρεία κακοποιών, η οποία λειτουργεί στα πρότυπα μιας πολυεθνικής επιχείρησης. Ένας πανίσχυρος και παράνομος οργανισμός, που έχει διαβρώσει σχεδόν κάθε τομέα της ελληνικής κοινωνίας -και, φυσικά, κάθε μορφή εξουσίας. Μια κανονική υπερ-κυβέρνηση του οργανωμένου εγκλήματος που δρα βασισμένη στηνπεποίθηση ότι είναι ανίκητη. Είναι όμως;Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.