Παναθηναϊκός: Χωρίς Όσμαν και Σλούκα στον 4ο τελικό με τον Ολυμπιακό
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Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Τσέντι Όσμαν Basket League

Παναθηναϊκός: Χωρίς Όσμαν και Σλούκα στον 4ο τελικό με τον Ολυμπιακό

Τόσο ο Κώστας Σλούκας όσο και ο Τσέντι Όσμαν δεν θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν

Παναθηναϊκός: Χωρίς Όσμαν και Σλούκα στον 4ο τελικό με τον Ολυμπιακό
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Χωρίς τον Τσέντι Όσμαν αλλά και τον Κώστα Σλούκα θα παραταχθεί και στον 4ο τελικό (τζάμπολ στις 21:00) της Stoiximan Basket League με τον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός.

Ο Τούρκος φόργουορντ έχει πρόβλημα στη μέση και ενώ ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε πως μπορεί  να παίξει με ένεση τελικά έμεινε εκτός 12αδας. 

Εκτός έμεινε και ο Κώστας Σλούκας ο οποίος είχε παίξει στο Game 3 αλλά είχε έντονες ενοχλήσεις στο γόνατό του. 

Στην 6αδα των ξένων είναι ο Τι Τζέι Σορτς και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τριάρι αφού εκτός είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Η 11αδα του ΠΑΟ:  Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Ερνανγκόμεθ, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου.
UPD: 23 ΣΧΟΛΙΑ

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