Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Παναθηναϊκός: Χωρίς Όσμαν και Σλούκα στον 4ο τελικό με τον Ολυμπιακό
Παναθηναϊκός: Χωρίς Όσμαν και Σλούκα στον 4ο τελικό με τον Ολυμπιακό
Τόσο ο Κώστας Σλούκας όσο και ο Τσέντι Όσμαν δεν θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν
Χωρίς τον Τσέντι Όσμαν αλλά και τον Κώστα Σλούκα θα παραταχθεί και στον 4ο τελικό (τζάμπολ στις 21:00) της Stoiximan Basket League με τον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός.
Ο Τούρκος φόργουορντ έχει πρόβλημα στη μέση και ενώ ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε πως μπορεί να παίξει με ένεση τελικά έμεινε εκτός 12αδας.
Εκτός έμεινε και ο Κώστας Σλούκας ο οποίος είχε παίξει στο Game 3 αλλά είχε έντονες ενοχλήσεις στο γόνατό του.
Στην 6αδα των ξένων είναι ο Τι Τζέι Σορτς και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τριάρι αφού εκτός είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.
Η 11αδα του ΠΑΟ: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Ερνανγκόμεθ, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου.
Ο Τούρκος φόργουορντ έχει πρόβλημα στη μέση και ενώ ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε πως μπορεί να παίξει με ένεση τελικά έμεινε εκτός 12αδας.
Εκτός έμεινε και ο Κώστας Σλούκας ο οποίος είχε παίξει στο Game 3 αλλά είχε έντονες ενοχλήσεις στο γόνατό του.
Στην 6αδα των ξένων είναι ο Τι Τζέι Σορτς και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τριάρι αφού εκτός είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.
Η 11αδα του ΠΑΟ: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Ερνανγκόμεθ, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου.
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