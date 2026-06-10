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Χτύπημα της Europol σε πανευρωπαϊκό κύκλωμα ναρκωτικών στο Κόσοβο, πώς τους «έκαψαν» οι κρυπτογραφημένες συνομιλίες
Χτύπημα της Europol σε πανευρωπαϊκό κύκλωμα ναρκωτικών στο Κόσοβο, πώς τους «έκαψαν» οι κρυπτογραφημένες συνομιλίες
Πέντε συλλήψεις, 40 άτομα υπό έρευνα και κατασχέσεις ύψους 80 εκατ. ευρώ - Οι συνομιλίες στο SKY ECC αποκάλυψαν το δίκτυο
Ένα εκτεταμένο δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο φέρεται να συντόνιζε τη δράση του από το Κοσσυφοπέδιο και να δραστηριοποιούνταν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, εξαρθρώθηκε μετά από διεθνή έρευνα τριών ετών που στηρίχθηκε στην ανάλυση κρυπτογραφημένων συνομιλιών από την πλατφόρμα SKY ECC. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία και αγαθά συνολικής αξίας 80 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συνελήφθησαν πέντε βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Σύμφωνα με την Europol, τα αποκρυπτογραφημένα μηνύματα αποκάλυψαν τη δράση ενός δικτύου που εμπλεκόταν σε μεγάλης κλίμακας διακίνηση ναρκωτικών, χρήση πλαστών εγγράφων ταυτότητας, παράνομη κατοχή όπλων και ξέπλυμα χρήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν οδήγησαν σε συντονισμένη επιχείρηση στις 9 Ιουνίου στο Κοσσυφοπέδιο, με τη συμμετοχή περίπου 150 αστυνομικών και την υποστήριξη ειδικού εμπειρογνώμονα της Europol.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η εγκληματική ομάδα χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας για να οργανώνει διεθνείς μεταφορές ναρκωτικών και να συντονίζει τις δραστηριότητές της σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το επιχειρησιακό κέντρο της οργάνωσης βρισκόταν στο Κοσσυφοπέδιο, όπου ανώτερα στελέχη διαχειρίζονταν τόσο τα δρομολόγια διακίνησης όσο και το ξέπλυμα των παράνομων κερδών.
Οι ερευνητές κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη δομή του δικτύου, να ταυτοποιήσουν τα βασικά στελέχη του και να εντοπίσουν τις χρηματοοικονομικές ροές που συνδέονταν με τη διακίνηση ναρκωτικών. Η έρευνα βασίστηκε στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων από την πλατφόρμα SKY ECC, σε συνδυασμό με επιχειρησιακές πληροφορίες που συλλέχθηκαν σε πολλές χώρες.
Από την έναρξη της έρευνας έχουν ελεγχθεί συνολικά 42 ύποπτοι και έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε 76 εγκαταστάσεις. Παράλληλα, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία εγκληματικής προέλευσης με εκτιμώμενη αξία που αγγίζει τα 80 εκατομμύρια ευρώ.
Η επιχείρηση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα OTF LIMIT, το οποίο φέρνει σε συνεργασία τις αρχές επιβολής του νόμου από το Βέλγιο, τη Γαλλία, το Κοσσυφοπέδιο και την Ολλανδία, με την υποστήριξη της Europol. Οι ευρωπαϊκές αρχές επισημαίνουν ότι η διεθνής συνεργασία παραμένει κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία δραστηριοποιούνται ολοένα και περισσότερο πέρα από τα εθνικά σύνορα.
Σύμφωνα με την Europol, τα αποκρυπτογραφημένα μηνύματα αποκάλυψαν τη δράση ενός δικτύου που εμπλεκόταν σε μεγάλης κλίμακας διακίνηση ναρκωτικών, χρήση πλαστών εγγράφων ταυτότητας, παράνομη κατοχή όπλων και ξέπλυμα χρήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν οδήγησαν σε συντονισμένη επιχείρηση στις 9 Ιουνίου στο Κοσσυφοπέδιο, με τη συμμετοχή περίπου 150 αστυνομικών και την υποστήριξη ειδικού εμπειρογνώμονα της Europol.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η εγκληματική ομάδα χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας για να οργανώνει διεθνείς μεταφορές ναρκωτικών και να συντονίζει τις δραστηριότητές της σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το επιχειρησιακό κέντρο της οργάνωσης βρισκόταν στο Κοσσυφοπέδιο, όπου ανώτερα στελέχη διαχειρίζονταν τόσο τα δρομολόγια διακίνησης όσο και το ξέπλυμα των παράνομων κερδών.
Οι ερευνητές κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη δομή του δικτύου, να ταυτοποιήσουν τα βασικά στελέχη του και να εντοπίσουν τις χρηματοοικονομικές ροές που συνδέονταν με τη διακίνηση ναρκωτικών. Η έρευνα βασίστηκε στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων από την πλατφόρμα SKY ECC, σε συνδυασμό με επιχειρησιακές πληροφορίες που συλλέχθηκαν σε πολλές χώρες.
Από την έναρξη της έρευνας έχουν ελεγχθεί συνολικά 42 ύποπτοι και έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε 76 εγκαταστάσεις. Παράλληλα, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία εγκληματικής προέλευσης με εκτιμώμενη αξία που αγγίζει τα 80 εκατομμύρια ευρώ.
Η επιχείρηση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα OTF LIMIT, το οποίο φέρνει σε συνεργασία τις αρχές επιβολής του νόμου από το Βέλγιο, τη Γαλλία, το Κοσσυφοπέδιο και την Ολλανδία, με την υποστήριξη της Europol. Οι ευρωπαϊκές αρχές επισημαίνουν ότι η διεθνής συνεργασία παραμένει κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία δραστηριοποιούνται ολοένα και περισσότερο πέρα από τα εθνικά σύνορα.
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