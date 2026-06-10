Συνελήφθη για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση ο Ιταλός στο Αίγιο, πώς τον «έδεσαν» οι Αρχές

Τα στοιχεία που έδειξαν τον Ιταλό για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Συγκεκριμένα, από την έρευνα διαπιστώθηκε πως στο σπίτι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, που σημαίνει πως

τρίτος.

Επίσης, οι αστυνομικοί

. Ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι, κατά την εξέταση του υπόπτου, οι αστυνομικοί παρατήρησαν μια έντονη οσμή οινοπνεύματος.

Αρχικά θεώρησαν πως

. Ωστόσο η εικόνα του δεν έδειχνε κάτι τέτοιο. Αυτό που εξετάζεται είναι

και άλλα σημεία του σώματός του με οινόπνευμα.

Επιπλέον είναι και

. Όπως ανέφεραν στο

καλά ενημερωμένες πηγές, στην αρχή

. Στη συνέχεια είπε ότι είχε ώρα να τους ακούσει και ότι σηκώθηκε για να δει τι κάνουν. Παράλληλα ανέφερε ότι δεν άκουσε τίποτα. Ούτε φωνές, ούτε πυροβολισμό.

Τέλος είναι και οι αμυχές που εντόπισαν οι αστυνομικοί στα χέρια του υπόπτου αλλά και το -αταυτοποίητο μέχρι στιγμής- βιολογικό υλικό που βρέθηκε

. Όλα δείχνουν πως προηγήθηκε καυγάς που κατέληξε σε δολοφονία.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο θύματα εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε μια λίμνη αίματος.

. Όπως διαπιστώθηκε έφερε τραύματα από αεροβόλο όπλο (φλόμπερ) στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα.

Η μητέρα του εντοπίστηκε νεκρή στην είσοδο του δωματίου και, όπως διαπίστωσε

, εκτός από χτυπήματα από τις μαχαιριές, φέρει και αμυντικά τραύματα. Εύρημα το οποίο δείχνει πως η γυναίκα πάλεψε με τον δολοφόνο της πριν τελικά πέσει νεκρή.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ο δράστης του εγκλήματος αρχικά

και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Προφανώς η μητέρα του άκουσε τη φασαρία, πήγε να δει τι συμβαίνει και τότε δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση.



Τα πειστήρια από τον τόπο του εγκλήματος



Σε νέες εικόνες του Orange Press Agency από το σημείο των ερευνών αποτυπώνεται η στιγμή που απομακρύνονται (χθες) ένα αεροβόλο όπλο, ρουχισμός και άλλα πειστήρια από το σπίτι όπου διαπράχθηκε το στυγερό, διπλό φονικό.



