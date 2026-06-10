Ολυμπιακός: Με Ντόρσεϊ στο T-Center για τον 4ο τελικό με τον Παναθηναϊκό
SPORTS
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Τάιλερ Ντόρσεϊ Basket League

Ολυμπιακός: Με Ντόρσεϊ στο T-Center για τον 4ο τελικό με τον Παναθηναϊκό

Εκτός οι Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικινά

Ολυμπιακός: Με Ντόρσεϊ στο T-Center για τον 4ο τελικό με τον Παναθηναϊκό
3 ΣΧΟΛΙΑ
Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον 4ο τελικό με τον Παναθηναϊκό.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ξεπέρασε τα θέματα τραυματισμού που είχε και θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι στο T-Center το οποίο θα αρχίσει στις 21:00. 

Εκτός εξάδας ξένων έμειναν ο Ντόντα Χολ και ο Φρανκ Νιλικινά και στην εξάδα όπως στον 1ο και στον 3ο τελικό είναι ο Τάισον Γουόρντ και ο Ταϊρίκ Τζόουνς. 

Η 12αδα του Ολυμπιακού:  Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ,  Εβάν Φουρνιέ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Όμηρος Νετζήπογλου, Τάισον Γουορντ, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ταϊρίκ Τζόουνς. 

Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός είναι 2-1 στις νίκες και εάν κερδίσει κατακτά το πρωτάθλημα. Εάν χάσει πάμε σε 5ο τελικό το Σάββατο (18:00) στο ΣΕΦ. 
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης