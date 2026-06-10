Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Ολυμπιακός: Με Ντόρσεϊ στο T-Center για τον 4ο τελικό με τον Παναθηναϊκό
Ολυμπιακός: Με Ντόρσεϊ στο T-Center για τον 4ο τελικό με τον Παναθηναϊκό
Εκτός οι Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικινά
Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον 4ο τελικό με τον Παναθηναϊκό.
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ξεπέρασε τα θέματα τραυματισμού που είχε και θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι στο T-Center το οποίο θα αρχίσει στις 21:00.
Εκτός εξάδας ξένων έμειναν ο Ντόντα Χολ και ο Φρανκ Νιλικινά και στην εξάδα όπως στον 1ο και στον 3ο τελικό είναι ο Τάισον Γουόρντ και ο Ταϊρίκ Τζόουνς.
Η 12αδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Εβάν Φουρνιέ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Όμηρος Νετζήπογλου, Τάισον Γουορντ, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ταϊρίκ Τζόουνς.
Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός είναι 2-1 στις νίκες και εάν κερδίσει κατακτά το πρωτάθλημα. Εάν χάσει πάμε σε 5ο τελικό το Σάββατο (18:00) στο ΣΕΦ.
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ξεπέρασε τα θέματα τραυματισμού που είχε και θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι στο T-Center το οποίο θα αρχίσει στις 21:00.
Εκτός εξάδας ξένων έμειναν ο Ντόντα Χολ και ο Φρανκ Νιλικινά και στην εξάδα όπως στον 1ο και στον 3ο τελικό είναι ο Τάισον Γουόρντ και ο Ταϊρίκ Τζόουνς.
Η 12αδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Εβάν Φουρνιέ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Όμηρος Νετζήπογλου, Τάισον Γουορντ, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ταϊρίκ Τζόουνς.
Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός είναι 2-1 στις νίκες και εάν κερδίσει κατακτά το πρωτάθλημα. Εάν χάσει πάμε σε 5ο τελικό το Σάββατο (18:00) στο ΣΕΦ.
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