Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ: Έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό, δείτε βίντεο
Διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου - Στις φλόγες λεωφορείο και αυτοκίνητα – Σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα, την Τετάρτη στο δικαστήριο ο δράστης που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας
Οργισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε λεωφορείο, σπίτια και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων, με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Πολιτικοί ηγέτες καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για ρατσιστική βία και καλώντας σε αυτοσυγκράτηση, καθώς η υπόθεση του φερόμενου δράστη οδηγείται την Τετάρτη στη Δικαιοσύνη με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, την κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και τις θανάσιμες απειλές.
Η ένταση άρχισε να εκτονώνεται λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης.
Δείτε εικόνα από το Μπέλφαστ:
🚨 BREAKING: A bus has been set on fire in Belfast amid protests over the attempted beheading of a man pic.twitter.com/FX8maCMalK— Politics UK (@PolitlcsUK) June 9, 2026
🚨WOW: In Belfast masked men burn a Glider bus to the ground on Newtownards Road, East Belfast.— The British Patriot (@TheBritLad) June 9, 2026
The police have been deployed across the city. pic.twitter.com/JBwbwnZj1i
A large group rioters is attacking migrant HMOs (Houses in Multiple Occupation, a form of taxpayer-funded housing for asylum seekers) in Belfast. pic.twitter.com/o9yjynArd4— Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2026
Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πέταξαν αντικείμενα στα βαν της αστυνομίας. Αργότερα πυρπόλησαν αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο που τυλίχτηκε στις φλόγες, χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί.
Further update from police sources, a property has been set alight in the Lendrick Street area of Belfast.— Kevin Scott (@Kscott_94) June 9, 2026
Emergency services are heading that way.
An earlier bus fire on the Newtownards Road has been extinguished. @BelTel pic.twitter.com/YuNYtTWIXf
Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ταραχοποιοί εισβάλλουν και σε σπίτια πολλαπλής κατοικίας μεταναστών (Houses in Multiple Occupation, μια μορφή στέγασης που χρηματοδοτείται από τον φόρο εισοδήματος για αιτούντες άσυλο) στο Μπέλφαστ και έβαλαν φωτιά. Πυρκαγιές αναφέρονται σε αρκετές περιοχές της πόλης.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2026
Rioters are breaking into migrant HMOs (Houses in Multiple Occupation, a form of taxpayer-funded housing for asylum seekers) in Belfast and setting them ablaze.
It’s a difficult night for firefighters in Belfast with fires reported in several parts of the city. pic.twitter.com/lOlgBXzOH7
🚨NEW: Protestors have set fire to several properties on Lendrick Street in East Belfast tonight. pic.twitter.com/KJ3gCqoTc2— Outpost Media (@OutpostMediaUK) June 9, 2026
Σε συνοικία στο ανατολικό Μπέλφαστ, αναφέρει το BBC, περίπου 100 μασκοφόροι κυκλοφορούσαν σε δρόμους της περιοχής σπάζοντας πόρτες και παράθυρα ενώ φώναζαν ότι «διώχνουμε τους ξένους».
🚨 JUST IN : Allegedly houses homing migrants are being set alight. At least 3 houses just on this one residential street in Belfast, Northern Ireland are on fire. https://t.co/VfGJEPqt9v pic.twitter.com/ytKrM1Os2x— Sacred Britannia (@sacredbritannia) June 9, 2026
Protestors are now setting cars on fire and hijacking them in Belfast. pic.twitter.com/PjZS6sZLc4— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) June 9, 2026
🚨🇬🇧 At Parliament Square, people have began chanting ‘England For The English.’— VoxPopuli (@vpopulimedia) June 9, 2026
Protests have erupted across the UK after a Sudanese migrant attempted to behead a 40-year-old man in Belfast. pic.twitter.com/ae4VssSx22
Παρά τις τεράστιες προσπάθειες των πυροσβεστών αρκετές από τις κατοικίες οπού διαμένουν μετανάστες κάηκαν ολοσχερώς.
Δείτε το βίντεο με το αιματηρό περιστατικό: ΠΡΟΣΟΧΗ, ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 22:30 της Δευτέρας στο βόρειο Μπέλφαστ. Δεν είναι σαφές τι συνέβη και ο δράστης βρέθηκε πάνω από το θύμα, που ήταν ξαπλωμένο στη μέση του δρόμου, με το μαχαίρι στο λαιμό.
Το βίντεο από την επίθεση τον δείχνει να σηκώνει το χέρι του και να φωνάζει προς τους περαστικούς. Οι Αρχές επαίνεσαν τους πολίτες που παρενέβησαν και με κίνδυνο της ζωής τους βοήθησαν το θύμα και ακινητοποίησαν τον δράστη.
Την επίθεση κατάφεραν και σταμάτησαν περαστικοί.
Τι γνωρίζουμε για τον δράστη και το θύμαΚατά τη συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Τρίτης έγινε γνωστό ότι το θύμα, ένας άνδρας 40-50 ετών, τα στοιχεία του οποίου δεν είναι γνωστά, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με τραύματα στα μάτια και από μαχαίρι στην πλάτη και το πρόσωπο.
Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν το θύμα να ουρλιάζει πριν μεταφερθεί με ασθενοφόρο με το κεφάλι του καλυμμένο με επιδέσμους. Κοντά στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε ένα κουζινομάχαιρο που είχε ο δράστης.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι το κίνητρο της επίθεσης σχετιζόταν με την τρομοκρατία, λένε οι τοπικές Αρχές που κατανοούν, πάντως, ότι υπάρχουν ερωτήματα.
Ο δράστης είναι 30-40 ετών, με καταγωγή από το Σουδάν και άδεια παραμονής στη Βρετανία, και φέρεται να ζει κοντά στην περιοχή όπου έγινε η επίθεση. Παλαιότερα ζούσε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.
Πιστεύεται ότι -άγνωστο πότε ακριβώς- ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι και, στη συνέχεια, από το Παρίσι στο Δουβλίνο πριν πάρει λεωφορείο για το Μπέλφαστ τον Φεβρουάριο του 2023. Εκεί, υπέβαλε αμέσως αίτηση ασύλου, πριν του χορηγηθεί άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο του 2023.
Ιστορικό επεισοδίωνΤο 2024 και το 2025 είχαμε ξανά επεισόδια παρόμοιας φύσης στη Βόρεια Ιρλανδία.
Αφορμή τον Αύγουστο του 2024 ήταν η δολοφονία τριών κοριτσιών από έναν νεαρό με καταγωγή από τη Ρούαντα. Στόχος επιθέσεων έγιναν μετανάστες αλλά και επιχειρήσεις που ανήκουν σε μειονότητες.
Πέρυσι στην Μπαλιμένα αφορμή για εκτεταμένα επεισόδια ήταν η σεξουαλική επίθεση σε μια έφηβη από δύο 14χρονα αγόρια από τη Ρουμανία. Και πάλι είχαμε επιθέσεις από μασκοφόρους σε κατοικίες και αυτοκίνητα μεταναστών. Πάνω από 100 άνθρωποι συνελήφθησαν ενώ περίπου τα δύο τρίτα των Ρομά που ζούσαν στην περιοχή έφυγαν.
Τελικά οι κατηγορίες κατά των αγοριών αποσύρθηκαν.
Φωτογραφία: Reuters
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