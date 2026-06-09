Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ: Έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό, δείτε βίντεο

Τι γνωρίζουμε για τον δράστη και το θύμα

Ιστορικό επεισοδίων

Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ταραχοποιοί εισβάλλουν και σε σπίτια πολλαπλής κατοικίας μεταναστών (Houses in Multiple Occupation, μια μορφή στέγασης που χρηματοδοτείται από τον φόρο εισοδήματος για αιτούντες άσυλο) στο Μπέλφαστ και έβαλαν φωτιά. Πυρκαγιές αναφέρονται σε αρκετές περιοχές της πόλης.Σε συνοικία στο ανατολικό Μπέλφαστ, αναφέρει το BBC, περίπου 100 μασκοφόροι κυκλοφορούσαν σε δρόμους της περιοχής σπάζοντας πόρτες και παράθυρα ενώ φώναζαν ότι «διώχνουμε τους ξένους».Διαδηλώσεις με συνθήματα κατά των μεταναστών έγιναν και σε άλλες πόλεις της Βρετανίας, από το Λονδίνο ως τη Γλασκώβη.Παρά τις τεράστιες προσπάθειες των πυροσβεστών αρκετές από τις κατοικίες οπού διαμένουν μετανάστες κάηκαν ολοσχερώς.Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 22:30 της Δευτέρας στο βόρειο Μπέλφαστ. Δεν είναι σαφές τι συνέβη και ο δράστης βρέθηκε πάνω από το θύμα, που ήταν ξαπλωμένο στη μέση του δρόμου, με το μαχαίρι στο λαιμό.Το βίντεο από την επίθεση τον δείχνει να σηκώνει το χέρι του και να φωνάζει προς τους περαστικούς. Οι Αρχές επαίνεσαν τους πολίτες που παρενέβησαν και με κίνδυνο της ζωής τους βοήθησαν το θύμα και ακινητοποίησαν τον δράστη.Την επίθεση κατάφεραν και σταμάτησαν περαστικοί.Κατά τη συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Τρίτης έγινε γνωστό ότι το θύμα, ένας, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με τραύματα στα μάτια και από μαχαίρι στην πλάτη και το πρόσωπο.Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν το θύμα να ουρλιάζει πριν μεταφερθεί με ασθενοφόρο με το κεφάλι του καλυμμένο με επιδέσμους. Κοντά στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε ένα κουζινομάχαιρο που είχε ο δράστης.Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι το κίνητρο της επίθεσης, λένε οι τοπικές Αρχές που κατανοούν, πάντως, ότι υπάρχουν ερωτήματα.Ο δράστης είναικαι άδεια παραμονής στη Βρετανία, και φέρεται να ζει κοντά στην περιοχή όπου έγινε η επίθεση. Παλαιότερα ζούσε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.Πιστεύεται ότι -άγνωστο πότε ακριβώς- ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι και, στη συνέχεια, από το Παρίσι στο Δουβλίνο πριν πάρει λεωφορείο για το Μπέλφαστ τον Φεβρουάριο του 2023. Εκεί, υπέβαλε αμέσως αίτηση ασύλου, πριν του χορηγηθεί άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο του 2023.Το 2024 και το 2025 είχαμε ξανά επεισόδια παρόμοιας φύσης στη Βόρεια Ιρλανδία.Αφορμή τον Αύγουστο του 2024 ήταν η δολοφονία τριών κοριτσιών από έναν νεαρό με καταγωγή από τη Ρούαντα. Στόχος επιθέσεων έγιναν μετανάστες αλλά και επιχειρήσεις που ανήκουν σε μειονότητες.Πέρυσι στην Μπαλιμένα αφορμή για εκτεταμένα επεισόδια ήταν η σεξουαλική επίθεση σε μια έφηβη από δύο 14χρονα αγόρια από τη Ρουμανία. Και πάλι είχαμε επιθέσεις από μασκοφόρους σε κατοικίες και αυτοκίνητα μεταναστών. Πάνω από 100 άνθρωποι συνελήφθησαν ενώ περίπου τα δύο τρίτα των Ρομά που ζούσαν στην περιοχή έφυγαν.Τελικά οι κατηγορίες κατά των αγοριών αποσύρθηκαν.