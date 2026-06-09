Έντεκα Έλληνες στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών, με εργασίες από το Στάνφορντ μέχρι το Κολούμπια και το CERN Τρεις με έδρα την Ελλάδα και οκτώ από τη Διασπορά στους χίλιους καλύτερους του κόσμου - Τέσσερις είναι γιατροί, δύο χημικοί, δύο χημικοί μηχανικοί, ένας βιολόγος, μία φυσικός και ένας φαρμακολόγος - Η κατάταξη βασίζεται στην κατάταξη του Research.com