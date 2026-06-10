Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Δείτε βίντεο: Ελικόπτερο του στρατού συνετρίβη στο Πακιστάν, δεν υπάρχουν επιζώντες
Δείτε βίντεο: Ελικόπτερο του στρατού συνετρίβη στο Πακιστάν, δεν υπάρχουν επιζώντες
Το ελικόπτερο συνετρίβη κατά την απογείωση και έπιασε φωτιά, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας
Ελικόπτερο του πακιστανικού στρατού συνετρίβη στο πακιστανικό Κασμίρ, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν επιζώντες μεταξύ των μελών του πληρώματος.
«Ένα ελικόπτερο Mi-17 της Πολεμικής Αεροπορίας του Πακιστάν συνετρίβη κατά την απογείωση κοντά στο Μουζαφαραμπάντ σήμερα λόγω τεχνικού σφάλματος», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.
«Δεν υπάρχουν επιζώντες», πρόσθεσε ο στρατός, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των μελών του προσωπικού που επέβαινε στο σοβιετικού σχεδιασμού αεροσκάφος, μια έκδοση του ρωσικού Mi-8 με χωρητικότητα περίπου 30 άτομα.
Ομάδες διάσωσης έχουν φτάσει στο σημείο και έχει διαταχθεί η σύσταση επιτροπής έρευνας για να εξακριβώσει την ακριβή τεχνική αιτία του δυστυχήματος, υπογράμμισε ο στρατός.
Το ελικόπτερο συνετρίβη κατά την απογείωση και έπιασε φωτιά, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters, προσθέτοντας ότι πυροσβέστες προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.
Το Κασμίρ, μια περιοχή με μουσουλμανική πλειοψηφία, διεκδικείται στο σύνολό του από την Ινδία και το Πακιστάν, αλλά έχει διαιρεθεί μεταξύ των δύο χωρών μετά την ανεξαρτησία των δύο χωρών από τη Βρετανία.
Έπειτα από χρόνια συχνών συγκρούσεων και ανοιχτού πολέμου με την Ινδία, η περιοχή θεωρείται εξαιρετικά ευαίσθητη από τον πακιστανικό στρατό και την κυβέρνηση.
«Ένα ελικόπτερο Mi-17 της Πολεμικής Αεροπορίας του Πακιστάν συνετρίβη κατά την απογείωση κοντά στο Μουζαφαραμπάντ σήμερα λόγω τεχνικού σφάλματος», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.
«Δεν υπάρχουν επιζώντες», πρόσθεσε ο στρατός, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των μελών του προσωπικού που επέβαινε στο σοβιετικού σχεδιασμού αεροσκάφος, μια έκδοση του ρωσικού Mi-8 με χωρητικότητα περίπου 30 άτομα.
Another visual has surfaced following the Pakistan Army Mi-17 helicopter crash near Muzaffarabad in Pakistan-occupied Kashmir. pic.twitter.com/Gh0E6Uqo62— SILENT BRIEF (@SilentBriefHQ) June 10, 2026
Ομάδες διάσωσης έχουν φτάσει στο σημείο και έχει διαταχθεί η σύσταση επιτροπής έρευνας για να εξακριβώσει την ακριβή τεχνική αιτία του δυστυχήματος, υπογράμμισε ο στρατός.
Το ελικόπτερο συνετρίβη κατά την απογείωση και έπιασε φωτιά, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters, προσθέτοντας ότι πυροσβέστες προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.
FIRST VISUALS— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) June 10, 2026
PAK ARMY CHOPPER SHOT DOWN?
CNN News18 Mega Exclusive
Pakistan Military Helicopter "Crashes" In PoK under suspicious circumstances. Amidst unprecedented unrest in PoK Pak
ISPR scrambles to deny hit by hostile projectile but locals claim that Helicopter was brought… pic.twitter.com/jRykMq8OLI
Το Κασμίρ, μια περιοχή με μουσουλμανική πλειοψηφία, διεκδικείται στο σύνολό του από την Ινδία και το Πακιστάν, αλλά έχει διαιρεθεί μεταξύ των δύο χωρών μετά την ανεξαρτησία των δύο χωρών από τη Βρετανία.
Έπειτα από χρόνια συχνών συγκρούσεων και ανοιχτού πολέμου με την Ινδία, η περιοχή θεωρείται εξαιρετικά ευαίσθητη από τον πακιστανικό στρατό και την κυβέρνηση.
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