Το αδιέξοδο μιας Γερμανίδας δημοσιογράφου με την ταφή της τέφρας του συζύγου της στη Χίο που θεωρούσε δεύτερη πατρίδα του

«Αγαπούσε βαθιά το νησί», λέει η Caroline Wenzel στο protothema.gr - Η αποτέφρωση στη Γερμανία και όσα ακολούθησαν - Τι προβλέπει η νομοθεσία σχετικά με την ταφή της τέφρας στην Ελλάδα





Η Caroline Wenzel και ο σύζυγός της, Philippe Ressing, επισκέπτονταν τη Χίο για περισσότερα από είκοσι χρόνια, περνώντας στο νησί αρκετές εβδομάδες ή και μήνες κάθε χρόνο. Η Βολισσός είχε γίνει το δεύτερο σπίτι τους, ενώ όπως λέει η ίδια στο



«Μίλαγε για την Χίο μέχρι και στο νοσοκομείο» Ο Philippe Ressing, ο οποίος απεβίωσε στις 26 Απριλίου 2026 στη



Υπήρξε ο συγγραφέας του ταξιδιωτικού οδηγού «Chios» των εκδόσεων Michael Müller, ενός από τους πιο γνωστούς γερμανόφωνους οδηγούς για το νησί, με φωτογραφίες της συζύγου του. Μέσα από το έργο του συνέβαλε ουσιαστικά στην προβολή της



«Ο σύζυγός μου αγαπούσε βαθιά τη Χίο και δεν σταμάτησε ποτέ να την προβάλει. Ακόμη και στο νοσοκομείο μιλούσε για το νησί και ενθάρρυνε ανθρώπους να το επισκεφθούν», αναφέρει η σύζυγός του.



Μάλιστα η προσφορά του στη Χίο αναγνωρίστηκε και επίσημα μετά τον θάνατό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο της







Η αποτέφρωση στη Γερμανία και όσα ακολούθησαν Μετά τον θάνατό του πραγματοποιήθηκε η



Για τον σκοπό αυτό, στις 25 Μαΐου 2026 η Caroline Wenzel επικοινώνησε με τοπικό γραφείο τελετών στη χωρίς εκκλησιαστική τελετή. Όπως αναφέρει η ίδια, μετά από επικοινωνία που έγινε με την Εκκλησία, το γραφείο τελετών ενημερώθηκε ότι δεν επιτρέπονται οι ταφές τεφροδόχων στο κοιμητήριο.



«Η τελευταία του επιθυμία ήταν να αναπαυθεί στο μικρό κοιμητήριο που βλέπαμε κάθε μέρα από τη βεράντα μας. Εκεί ήθελε να μείνει για πάντα», σημειώνει η σύζυγός του.



Κλείσιμο «Το διαχειρίζεται η Μητρόπολη», λέει ο δήμος Παρά την αρνητική αυτή εξέλιξη, συνέχισε να αναζητά διευκρινίσεις σχετικά με το τι ισχύει στην πράξη, καθώς σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τα κοιμητήρια αποτελούν κατά κανόνα αρμοδιότητα των δήμων. Όπως γνωστοποίησε, απέστειλε ακόμη και επίσημο ερώτημα προς τον Δήμο Χίου.



Μετά από διαδοχικές επικοινωνίες που είχε το



«Είναι λυπηρό που δεν μπόρεσα να πραγματοποιήσω την τελευταία επιθυμία του. Έχω βρει πλέον μια άλλη λύση για την ταφή του συζύγου μου, σε ένα μέρος της Χίου όπου είναι πραγματικά ευπρόσδεκτος, και γι’ αυτό είμαι βαθιά ευγνώμων. Θα ήθελα να μπορώ να τον επισκέπτομαι στη Βολισσό, τον τόπο που θεωρούσε σπίτι του», λέει η Γερμανίδα δημοσιογράφος που σύντομα θα βρεθεί ξανά στη Χίο για τη συγγραφή του νέου της



Όπως επισημαίνει θα συνεχίσει να αναζητά απαντήσεις, όχι μόνο για προσωπικούς λόγους, αλλά και επειδή θεωρεί ότι η ιστορία αυτή «αφορά πολλούς ανθρώπους που έχουν επιλέξει τη Χίο ως δεύτερη πατρίδα τους».



Τι λέει η νομοθεσία Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, το



Μπροστά σε ένα απρόσμενο αδιέξοδο βρέθηκε μια Γερμανίδα δημοσιογράφος, η οποία εδώ και δεκαετίες διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Χίο , όταν επιχείρησε να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία του συζύγου της. Η ταφή της τέφρας του στο κοιμητήριο της Βολισσού, του χωριού που ο ίδιος είχε αγαπήσει όσο λίγα μέρη στη ζωή του, αποδείχθηκε μια διαδικασία με αρκετά εμπόδια.και ο σύζυγός της,, επισκέπτονταν τη Χίο για περισσότερα από, περνώντας στο νησί αρκετές εβδομάδες ή και μήνες κάθε χρόνο. Η Βολισσός είχε γίνει το δεύτερο σπίτι τους, ενώ όπως λέει η ίδια στο protothema.gr τα τελευταία οκτώ χρόνια διαθέτει και ελληνικό ΑΦΜ.Ο Philippe Ressing, ο οποίος απεβίωσε στις 26 Απριλίου 2026 στη Γερμανία , δεν ήταν ένας απλός επισκέπτης του νησιού.Υπήρξε ο συγγραφέας του ταξιδιωτικού οδηγού «Chios» των εκδόσεων Michael Müller, ενός από τους πιο γνωστούς γερμανόφωνους οδηγούς για το νησί, με φωτογραφίες της συζύγου του. Μέσα από το έργο του συνέβαλε ουσιαστικά στην προβολή της Χίου στη γερμανική αγορά, ενώ για χρόνια προωθούσε το νησί σε τουριστικές εκθέσεις και δημόσιες εκδηλώσεις.«Ο σύζυγός μου αγαπούσε βαθιά τη Χίο και δεν σταμάτησε ποτέ να την προβάλει. Ακόμη και στο νοσοκομείο μιλούσε για το νησί και ενθάρρυνε ανθρώπους να το επισκεφθούν», αναφέρει η σύζυγός του.Μάλιστα η προσφορά του στη Χίο αναγνωρίστηκε και επίσημα μετά τον θάνατό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου συνήλθε εκτάκτως και εξέδωσε ψήφισμα στη μνήμη του, αποτίοντας φόρο τιμής «σε έναν άνθρωπο που αγάπησε τη Χίο όσο λίγοι και την ανέδειξε διεθνώς μέσα από το έργο του».Στο ψήφισμα η Ένωση χαρακτηρίζει τον Philippe Ressing ως «τον καλύτερο πρεσβευτή του νησιού», επισημαίνοντας ότι μέσω του ταξιδιωτικού οδηγού του προέβαλε με συνέπεια την ιστορία, τον πολιτισμό και τις ομορφιές της Χίου. Παράλληλα αναγνωρίζει την καθοριστική συμβολή του στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού, καθώς, όπως αναφέρεται, οι σελίδες του αποτέλεσαν για δεκαετίες «πυξίδα» για χιλιάδες επισκέπτες που αναζητούσαν την αυθεντική εμπειρία της Χίου.Μετά τον θάνατό του πραγματοποιήθηκε η αποτέφρωσή του στη Γερμανία. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, η τελευταία επιθυμία του ήταν η τέφρα του να ταφεί σε ένα μικρό κοιμητήριο στην Βολισσό, το οποίο το ζευγάρι έβλεπε καθημερινά από τη βεράντα του σπιτιού του.Για τον σκοπό αυτό, στις 25 Μαΐου 2026 η Caroline Wenzel επικοινώνησε με τοπικό γραφείο τελετών στη Χίο , ζητώντας βοήθεια για την αγορά ιδιωτικού τάφου και την οργάνωση της ταφής της τεφροδόχου. Όπως αναφέρει η ίδια, μετά από επικοινωνία που έγινε με την Εκκλησία, το γραφείο τελετών ενημερώθηκε ότι«Η τελευταία του επιθυμία ήταν να αναπαυθεί στο μικρό κοιμητήριο που βλέπαμε κάθε μέρα από τη βεράντα μας. Εκεί ήθελε να μείνει για πάντα», σημειώνει η σύζυγός του.Παρά την αρνητική αυτή εξέλιξη, συνέχισε να αναζητά διευκρινίσεις σχετικά με το τι ισχύει στην πράξη, καθώς σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τα κοιμητήρια αποτελούν κατά κανόνα αρμοδιότητα των δήμων. Όπως γνωστοποίησε, απέστειλε ακόμη και επίσημο ερώτημα προς τον Δήμο Χίου.Μετά από διαδοχικές επικοινωνίες που είχε το protothema.gr με τη δημοτική Αρχή του νησιού, κατέστη σαφές ότι το συγκεκριμένο κοιμητήριο στην Αμανή, όπως και τα υπόλοιπα στην περιοχή, διαχειρίζονται από τη Μητρόπολη.«Είναι λυπηρό που δεν μπόρεσα να πραγματοποιήσω την τελευταία επιθυμία του. Έχω βρει πλέον μια άλλη λύση για την ταφή του συζύγου μου, σε ένα μέρος της Χίου όπου είναι πραγματικά ευπρόσδεκτος, και γι’ αυτό είμαι βαθιά ευγνώμων. Θα ήθελα να μπορώ να τον επισκέπτομαι στη Βολισσό, τον τόπο που θεωρούσε σπίτι του», λέει η Γερμανίδα δημοσιογράφος που σύντομα θα βρεθεί ξανά στη Χίο για τη συγγραφή του νέου της βιβλίου, το οποίο διαδραματίζεται στο νησί.Όπως επισημαίνει θα συνεχίσει να αναζητά απαντήσεις, όχι μόνο για προσωπικούς λόγους, αλλά και επειδή θεωρεί ότι η ιστορία αυτή «αφορά πολλούς ανθρώπους που έχουν επιλέξει τη Χίο ως δεύτερη πατρίδα τους».Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, το protothema.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας και της Ελληνικής Κοινωνίας Αποτέφρωσης, κ. Αντώνη Αλακιώτη . Αφού ενημερώθηκε για την υπόθεση, ο κ. Αλακιώτης ανέφερε ότι το σχετικό αίτημα κινείται απολύτως εντός του πλαισίου που προβλέπει η νομοθεσία.

Όπως επισήμανε «επτά χρόνια μετά τη λειτουργία του πρώτου αποτεφρωτηρίου στην Ελλάδα, εξακολουθούν να καταγράφονται περιπτώσεις και αποφάσεις που παραβιάζουν ή παρακάμπτουν το ισχύον νομικό πλαίσιο».



Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η τεφροδόχος μπορεί να φυλάσσεται σε οστεοφυλάκιο νεκροταφείου, να τοποθετείται σε οικογενειακό τάφο, να διατηρείται σε τεφροφυλάκιο ή να ενταφιάζεται στον ειδικό χώρο μαζικής ενθύμησης του αποτεφρωτηρίου. Παράλληλα, η τέφρα μπορεί να διασκορπιστεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται όχληση ή πρόβλημα σε τρίτους, ενώ επιτρέπεται και η φύλαξη της τεφροδόχου στην οικία των συγγενών του εκλιπόντος.