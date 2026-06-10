Βίντεο από επίθεση καρχαρία σε κολυμβητή στη Φλόριντα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
ΚΟΣΜΟΣ
Φλόριντα Καρχαρίας

Βίντεο από επίθεση καρχαρία σε κολυμβητή στη Φλόριντα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ο άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά είναι πολιτικός υπάλληλος, περίπου 25-30 ετών, ο οποίος εργαζόταν στη βάση τα τελευταία τέσσερα χρόνια

Βίντεο από επίθεση καρχαρία σε κολυμβητή στη Φλόριντα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
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Τις δραματικές στιγμές από επίθεση καρχαρία σε άνδρα στη Φλόριντα των ΗΠΑ καταγράφει βίντεο, με το θύμα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό τραυματισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου 2026 στη μαρίνα της Naval Support Activity (NSA) Panama City, έναν χώρο αναψυχής που χρησιμοποιείται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. Σύμφωνα με τις αρχές της βάσης, ο άνδρας κολυμπούσε κοντά στη μαρίνα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού του διαλείμματος, λίγο πριν από το μεσημέρι, όταν δέχθηκε επίθεση από τον καρχαρία.

Video appears to show shark attacking man in Florida Panhandle

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τις στιγμές πανικού που ακολούθησαν, με τον τραυματία να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια, ενώ παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να αντιληφθούν τι είχε συμβεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τον άνδρα στο HCA Gulf Coast Hospital. Εκεί υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, καθώς υπέστη σοβαρά τραύματα και στα δύο χέρια.



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Οι αρχές ανέφεραν ότι το θύμα παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται για πολιτικό υπάλληλο της βάσης, ηλικίας περίπου 25 έως 30 ετών, ο οποίος εργαζόταν στις εγκαταστάσεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ένας συνάδελφός του, που κολυμπούσε δίπλα του τη στιγμή της επίθεσης, δεν τραυματίστηκε. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ το βίντεο της επίθεσης συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στα social media.
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