Καρυστιανού για εθνικά: Όταν πας να συζητήσεις με Τουρκία θα πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς

Το πρώτο πράγμα για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια είναι η βούληση, η φύλαξη των συνόρων είναι υποχρέωση ενώ στο ίδιο επίπεδο είναι η υποχρέωση να βοηθήσεις κάποιον να ζει, είπε η κυρία Καρυστιανού - «Δεν πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τι νιώθει ο κόσμος»