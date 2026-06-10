Διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν στην Τεχεράνη για νέα διαμεσολάβηση μετά την ανταλλαγή πυρών ΗΠΑ - Ιράν

Οι Καταριανοί διαπραγματευτές μετέβησαν στην Τεχεράνη έχοντας έρθει σε συνεννόηση με την Ουάσινγκτον - Ο Τραμπ προειδοποίησε για νέο κύμα στρατιωτικών ενεργειών

Σε μια νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, Καταριανοί διαπραγματευτές ταξίδεψαν στην Τεχεράνη το πρωί της Τετάρτης με στόχο να γεφυρώσουν τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών και να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία. Η πρωτοβουλία έρχεται μετά την ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων που ακολούθησε τις αμερικανικές επιθέσεις σε στόχους στο νότιο Ιράν.



Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, Καταριανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Τεχεράνη έπειτα από διαβουλεύσεις με την Ουάσιγκτον, σε μια προσπάθεια να κλείσουν τα εναπομείναντα χάσματα στις διαπραγματεύσεις.



Η διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται λίγες ώρες μετά την έντονη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών, η οποία πυροδοτήθηκε από αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν και τα επακόλουθα ιρανικά αντίποινα κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.



Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε νέο αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη μέσω της πλατφόρμας Truth Social. «Το Ιράν άργησε πολύ να διαπραγματευτεί μια συμφωνία και τώρα πρέπει να πληρώσει το τίμημα», έγραψε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



Λίγο αργότερα, σε δηλώσεις του στο Fox News, αποκάλυψε ότι η κυβέρνησή του βρισκόταν «πολύ κοντά στο να διατάξει νέα πλήγματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων και γεφυρών στο Ιράν».



Παράλληλα, εκτίμησε ότι ακόμη και αν η Τεχεράνη επιχειρήσει να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, αυτό δεν θα της προσφέρει ουσιαστικό πλεονέκτημα, ενώ υποστήριξε ότι η χώρα «κατευθύνεται γρήγορα προς την αποτυχία».



Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με όσα είχε αναφέρει ο ίδιος μόλις μία ημέρα νωρίτερα, όταν υποστήριζε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη διευθέτηση της σύγκρουσης βρίσκονταν στα «τελικά στάδια» και θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν μέσα σε «δύο ή τρεις ημέρες».



Ωστόσο, λίγες ώρες μετά τις αισιόδοξες εκτιμήσεις του, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν επιθέσεις σε στόχους στο νότιο Ιράν, τις οποίες παρουσίασαν ως απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache τη Δευτέρα.



Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις έπληξαν κέντρα διοίκησης και ελέγχου, συστήματα αεράμυνας και εγκαταστάσεις επιτήρησης.



Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.



Το πρωί της Τετάρτης, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να προχωρήσουν όσο συνεχίζονται οι παραβιάσεις της εκεχειρίας.