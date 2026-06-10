Δίωξη σε βάρος επτά προσώπων και δύο εταιρειών για τη φονική πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ

Η πυρκαγιά σε ουρανοξύστες κατοικιών το Νοέμβριο είχε στοίχισε τη ζωή σε 168 ανθρώπους - Στις κατηγορίες σε βάρος αυτών των επτά ανθρώπων περιλαμβάνονται το ξέπλυμα χρήματος και η φορολογική απάτη