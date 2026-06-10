Δίωξη σε βάρος επτά προσώπων και δύο εταιρειών για τη φονική πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ
Δίωξη σε βάρος επτά προσώπων και δύο εταιρειών για τη φονική πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ
Η πυρκαγιά σε ουρανοξύστες κατοικιών το Νοέμβριο είχε στοίχισε τη ζωή σε 168 ανθρώπους - Στις κατηγορίες σε βάρος αυτών των επτά ανθρώπων περιλαμβάνονται το ξέπλυμα χρήματος και η φορολογική απάτη
Οι Αρχές του Χονγκ Κονγκ άσκησαν σήμερα δίωξη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε βάρος αρκετών ανθρώπων και εταιρειών στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά σε ουρανοξύστες κατοικιών που στοίχισε τη ζωή σε 168 ανθρώπους τον Νοέμβριο, την πλέον φονική πυρκαγιά σε κτίριο με κατοικίες στον κόσμο από το 1980.
Οι επικεφαλής της κατασκευαστικής εταιρείας και της εταιρείας συμβούλων που ασχολούνταν με την ανακαίνιση του συγκροτήματος κατοικιών Wang Fuk Court την περίοδο που ξέσπασε η πυρκαγιά καθώς και ένας ερευνητής διώκονται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μαζί με τις εταιρείες τους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο στο οποίο είχε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο.
Στις κατηγορίες σε βάρος αυτών των επτά ανθρώπων περιλαμβάνονται το ξέπλυμα χρήματος και η φορολογική απάτη. Οι κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου και δήλωσαν στον δικαστή ότι «κατανοούν» τις διώξεις. Η υπόθεση αναβλήθηκε έως τον Σεπτέμβριο.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ δήλωσε σήμερα ότι η αστυνομία έχει έως τώρα συλλάβει 35 πρόσωπα σε σχέση με την πυρκαγιά, σε συνεργασία με την ανεξάρτητη επιτροπή καταπολέμησης της διαφθοράς του Χονγκ Κονγκ, την ICAC.
Η πυρκαγιά, η φονικότερη στο Χονγκ Κονγκ από το 1948, κατέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου επτά από τους οκτώ ουρανοξύστες διαμερισμάτων στο συγκρότημα Wang Fuk Court στη συνοικία Τάι Πο, στο βόρειο τμήμα της μητρόπολης.
Οι επικεφαλής της κατασκευαστικής εταιρείας και της εταιρείας συμβούλων που ασχολούνταν με την ανακαίνιση του συγκροτήματος κατοικιών Wang Fuk Court την περίοδο που ξέσπασε η πυρκαγιά καθώς και ένας ερευνητής διώκονται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μαζί με τις εταιρείες τους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο στο οποίο είχε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο.
Στις κατηγορίες σε βάρος αυτών των επτά ανθρώπων περιλαμβάνονται το ξέπλυμα χρήματος και η φορολογική απάτη. Οι κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου και δήλωσαν στον δικαστή ότι «κατανοούν» τις διώξεις. Η υπόθεση αναβλήθηκε έως τον Σεπτέμβριο.
Hong Kong authorities charged seven people and two companies with offenses including manslaughter and conspiracy over the city’s deadliest fire in decades last November. https://t.co/pc70E51pHN— CNN International (@cnni) June 10, 2026
Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ δήλωσε σήμερα ότι η αστυνομία έχει έως τώρα συλλάβει 35 πρόσωπα σε σχέση με την πυρκαγιά, σε συνεργασία με την ανεξάρτητη επιτροπή καταπολέμησης της διαφθοράς του Χονγκ Κονγκ, την ICAC.
Η πυρκαγιά, η φονικότερη στο Χονγκ Κονγκ από το 1948, κατέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου επτά από τους οκτώ ουρανοξύστες διαμερισμάτων στο συγκρότημα Wang Fuk Court στη συνοικία Τάι Πο, στο βόρειο τμήμα της μητρόπολης.
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