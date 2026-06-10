Κωνσταντίνα: Δεν έχω απαντήσει στον Δημήτρη Παπάζογλου και ούτε πρόκειται
Κωνσταντίνα: Δεν έχω απαντήσει στον Δημήτρη Παπάζογλου και ούτε πρόκειται
Ο χορευτής είχε χαρακτηρίσει αλαζονική τη στάση της τραγουδίστριας και είχε υποστηρίξει ότι είχε μεγάλες απαιτήσεις
Καμία πρόθεση δεν έχει η Κωνσταντίνα να απαντήσει στον Δημήτρη Παπάζογλου μετά τα όσα είπε για εκείνη. Ο χορευτής είχε υποστηρίξει πως η τραγουδίστρια είχε παράλογες απαιτήσεις σε διάφορες συνεργασίες της, χαρακτηρίζοντας επίσης τη στάση της αλαζονική. Με τη σειρά της, η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει σκοπό να μπει σε μία συνομιλία μαζί του, δίνοντάς της δική της απάντηση.
Η Κωνσταντίνα έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Τετάρτη 10 Ιουνίου, και μεταξύ άλλων τόνισε πως δεν οφείλει να ασχολείται με όσους την κριτικάρουν. Αντιθέτως, δεν σκοπεύει να μπει στη διαδικασία να απαντήσει σε αρνητικά σχόλια, όπως εκείνα του Δημήτρη Παπάζογλου.
«Εγώ ασχολούμαι με την οικογένειά μου, με τη δουλειά μου και με τους φίλους μου. Όποιος ασχολείται μαζί μου, δεν είμαι υποχρεωμένη να ασχοληθώ κι εγώ μαζί του, γιατί δεν ξέρω τις προθέσεις του. Εγώ δεν έχω απαντήσει στον Δημήτρη Παπάζογλου και δεν πρόκειται να απαντήσω», διευκρίνισε.
Δείτε το βίντεο
Ο Δημήτρης Παπάζογλου σε δηλώσεις του είχε περιγράψει ως αλαζονική τη στάση της Κωνσταντίνας, σχολιάζοντας την επαγγελματική της πορεία και υποστηρίζοντας πως ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, διεκδικούσε πράγματα στον χώρο δεν αποτελεί ένδειξη αυτοπεποίθησης. «Σιγά μην με πάρει η Κωνσταντίνα τηλέφωνο. Αυτό δεν είναι αυτοπεποίθηση, είναι αλαζονεία», είχε πει στην εκπομπή «Happy Day», τον περασμένο Μάιο.
Παράλληλα, είχε υποστηρίξει πως η τραγουδίστρια είχε έντονες απαιτήσεις και φιλοδοξίες στον επαγγελματικό χώρο, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου, όπως είχε πει, δεν είχε την αντίστοιχη πορεία ή θέση στα μουσικά σχήματα στα οποία επιθυμούσε να συμμετάσχει.
Πιο αναλυτικά, είχε σημειώσει: «Για την Κωνσταντίνα με ρωτήσανε και απάντησα. Παλιά είχαμε διάφορα. Η Κωνσταντίνα ήταν ένα κορίτσι που όλο απαιτούσε. Κι όμως, αν την ξέρεις στη δουλειά μέσα, ξέρεις πώς είναι. Ήταν σε ένα σχήμα που είχε γίνει Μαρινέλλα-Μοσχολιού-Βίσση, τότε που η Βίσση είχε κάνει το "Δώδεκα" και εκείνη χωρίς να έχει δισκογραφία, ήθελε να μπει στην αφίσα με αυτές τις τρείς γυναίκες. Είναι δυνατόν; Για να μπεις σε ένα σχήμα με τέτοια ονόματα, πρέπει να είσαι κάτι ανάλογο. Ήμασταν σε ένα άλλο σχήμα με Καλογιάννη-Ζόρμπαλά, και είχε λυσσάξει να φύγει η Ζορμπαλά δίπλα από τον Καλογιάννη για να μπει εκείνη. Έκανε τέτοια».
Η Κωνσταντίνα έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Τετάρτη 10 Ιουνίου, και μεταξύ άλλων τόνισε πως δεν οφείλει να ασχολείται με όσους την κριτικάρουν. Αντιθέτως, δεν σκοπεύει να μπει στη διαδικασία να απαντήσει σε αρνητικά σχόλια, όπως εκείνα του Δημήτρη Παπάζογλου.
«Εγώ ασχολούμαι με την οικογένειά μου, με τη δουλειά μου και με τους φίλους μου. Όποιος ασχολείται μαζί μου, δεν είμαι υποχρεωμένη να ασχοληθώ κι εγώ μαζί του, γιατί δεν ξέρω τις προθέσεις του. Εγώ δεν έχω απαντήσει στον Δημήτρη Παπάζογλου και δεν πρόκειται να απαντήσω», διευκρίνισε.
Δείτε το βίντεο
Ο Δημήτρης Παπάζογλου σε δηλώσεις του είχε περιγράψει ως αλαζονική τη στάση της Κωνσταντίνας, σχολιάζοντας την επαγγελματική της πορεία και υποστηρίζοντας πως ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, διεκδικούσε πράγματα στον χώρο δεν αποτελεί ένδειξη αυτοπεποίθησης. «Σιγά μην με πάρει η Κωνσταντίνα τηλέφωνο. Αυτό δεν είναι αυτοπεποίθηση, είναι αλαζονεία», είχε πει στην εκπομπή «Happy Day», τον περασμένο Μάιο.
Τι είχε πει ο Δημήτρης Παπάζογλου για την Κωνσταντίνα
Παράλληλα, είχε υποστηρίξει πως η τραγουδίστρια είχε έντονες απαιτήσεις και φιλοδοξίες στον επαγγελματικό χώρο, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου, όπως είχε πει, δεν είχε την αντίστοιχη πορεία ή θέση στα μουσικά σχήματα στα οποία επιθυμούσε να συμμετάσχει.
Πιο αναλυτικά, είχε σημειώσει: «Για την Κωνσταντίνα με ρωτήσανε και απάντησα. Παλιά είχαμε διάφορα. Η Κωνσταντίνα ήταν ένα κορίτσι που όλο απαιτούσε. Κι όμως, αν την ξέρεις στη δουλειά μέσα, ξέρεις πώς είναι. Ήταν σε ένα σχήμα που είχε γίνει Μαρινέλλα-Μοσχολιού-Βίσση, τότε που η Βίσση είχε κάνει το "Δώδεκα" και εκείνη χωρίς να έχει δισκογραφία, ήθελε να μπει στην αφίσα με αυτές τις τρείς γυναίκες. Είναι δυνατόν; Για να μπεις σε ένα σχήμα με τέτοια ονόματα, πρέπει να είσαι κάτι ανάλογο. Ήμασταν σε ένα άλλο σχήμα με Καλογιάννη-Ζόρμπαλά, και είχε λυσσάξει να φύγει η Ζορμπαλά δίπλα από τον Καλογιάννη για να μπει εκείνη. Έκανε τέτοια».
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