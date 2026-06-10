Τα παιδιά του Κώστα Τζιωρτζιώτη της Βιολάντα στήνουν νέα μπισκοτοποιία

Η «Μπισκοτοποιία Βανίλια» με έδρα τη Σιάτιστα, τα ποσοστά των μετόχων και τα ερωτήματα που γεννά η νέα επιχειρηματική κίνηση ενώ η Βιολάντα παλεύει να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία μετά τη φονική έκρηξη