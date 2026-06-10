Τα παιδιά του Κώστα Τζιωρτζιώτη της Βιολάντα στήνουν νέα μπισκοτοποιία
Τα παιδιά του Κώστα Τζιωρτζιώτη της Βιολάντα στήνουν νέα μπισκοτοποιία
Η «Μπισκοτοποιία Βανίλια» με έδρα τη Σιάτιστα, τα ποσοστά των μετόχων και τα ερωτήματα που γεννά η νέα επιχειρηματική κίνηση ενώ η Βιολάντα παλεύει να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία μετά τη φονική έκρηξη
Μια νέα επιχειρηματική κίνηση στον κλάδο των μπισκότων πραγματοποιεί η οικογένεια Τζιωρτζιώτη σε μια περίοδο κατά την οποία η Βιολάντα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της φονικής έκρηξης του περασμένου Ιανουαρίου στα Τρίκαλα και τις πιέσεις που αυτή έχει προκαλέσει στη λειτουργία της εταιρείας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στις 8 Ιουνίου συστάθηκε η «Μπισκοτοποιία Βανίλια Ι.Κ.Ε.» με έδρα τη Σιάτιστα Κοζάνης και αρχικό κεφάλαιο 15.000 ευρώ. Η νέα εταιρεία έχει διάρκεια 30 ετών και ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή μπισκότων.
Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν τα τρία παιδιά του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, ο Στέφανος, ο Μόδεστος και η Σοφία Τζιωρτζιώτη, με ποσοστό 24,5% έκαστος. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 26,5%, κατέχει ο Γεώργιος Αναστασίου, ο οποίος αναλαμβάνει και τη διαχείριση καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το καταστατικό προβλέπει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που εκτείνεται πέραν των μπισκότων και περιλαμβάνει παραγωγή παξιμαδιών, βάφλας, γκοφρέτας, αρτοσκευασμάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής, καθώς και χονδρική εμπορία σοκολάτας, ζάχαρης και γλυκισμάτων.
Η σύσταση της νέας εταιρείας έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τη Βιολάντα. Παρά τις προσπάθειες επανεκκίνησης της παραγωγής, η εταιρεία εξακολουθεί να λειτουργεί με περιορισμούς, καθώς μέρος των εγκαταστάσεών της παραμένει εκτός πλήρους λειτουργίας μετά την έκρηξη. Δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών κάνουν λόγο για δυσκολίες στην κάλυψη παραγγελιών, αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων παραγωγής μέσω συνεργασιών με τρίτους, πιέσεις στη ρευστότητα και ανησυχία για την ομαλή κάλυψη μισθοδοσίας και λοιπών υποχρεώσεων.
Την ίδια ώρα, ο ιδρυτής της εταιρείας Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης παραμένει προφυλακισμένος στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της τραγωδίας, γεγονός που έχει επιβαρύνει περαιτέρω το επιχειρηματικό περιβάλλον γύρω από τη γνωστή τρικαλινή μπισκοτοβιομηχανία.
Υπό αυτό το πρίσμα, η δημιουργία της «Μπισκοτοποιίας Βανίλια» αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν και δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής επιχειρηματικός σχεδιασμός πίσω από το νέο εγχείρημα, η είσοδος της δεύτερης γενιάς της οικογένειας σε μια νέα εταιρική δομή στον ίδιο κλάδο δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο πρόκειται για μια αυτόνομη επένδυση ή για μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας διασφάλισης της παραγωγικής και εμπορικής συνέχειας σε μια περίοδο κατά την οποία η Βιολάντα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ιστορίας της.
Πηγή: newmoney.gr
Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στις 8 Ιουνίου συστάθηκε η «Μπισκοτοποιία Βανίλια Ι.Κ.Ε.» με έδρα τη Σιάτιστα Κοζάνης και αρχικό κεφάλαιο 15.000 ευρώ. Η νέα εταιρεία έχει διάρκεια 30 ετών και ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή μπισκότων.
Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν τα τρία παιδιά του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, ο Στέφανος, ο Μόδεστος και η Σοφία Τζιωρτζιώτη, με ποσοστό 24,5% έκαστος. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 26,5%, κατέχει ο Γεώργιος Αναστασίου, ο οποίος αναλαμβάνει και τη διαχείριση καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το καταστατικό προβλέπει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που εκτείνεται πέραν των μπισκότων και περιλαμβάνει παραγωγή παξιμαδιών, βάφλας, γκοφρέτας, αρτοσκευασμάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής, καθώς και χονδρική εμπορία σοκολάτας, ζάχαρης και γλυκισμάτων.
Η σύσταση της νέας εταιρείας έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τη Βιολάντα. Παρά τις προσπάθειες επανεκκίνησης της παραγωγής, η εταιρεία εξακολουθεί να λειτουργεί με περιορισμούς, καθώς μέρος των εγκαταστάσεών της παραμένει εκτός πλήρους λειτουργίας μετά την έκρηξη. Δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών κάνουν λόγο για δυσκολίες στην κάλυψη παραγγελιών, αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων παραγωγής μέσω συνεργασιών με τρίτους, πιέσεις στη ρευστότητα και ανησυχία για την ομαλή κάλυψη μισθοδοσίας και λοιπών υποχρεώσεων.
Την ίδια ώρα, ο ιδρυτής της εταιρείας Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης παραμένει προφυλακισμένος στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της τραγωδίας, γεγονός που έχει επιβαρύνει περαιτέρω το επιχειρηματικό περιβάλλον γύρω από τη γνωστή τρικαλινή μπισκοτοβιομηχανία.
Υπό αυτό το πρίσμα, η δημιουργία της «Μπισκοτοποιίας Βανίλια» αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν και δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής επιχειρηματικός σχεδιασμός πίσω από το νέο εγχείρημα, η είσοδος της δεύτερης γενιάς της οικογένειας σε μια νέα εταιρική δομή στον ίδιο κλάδο δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο πρόκειται για μια αυτόνομη επένδυση ή για μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας διασφάλισης της παραγωγικής και εμπορικής συνέχειας σε μια περίοδο κατά την οποία η Βιολάντα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ιστορίας της.
Πηγή: newmoney.gr
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