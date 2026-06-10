Μοναχές εγκατέλειψαν μοναστήρι της Βραζιλίας και παντρεύτηκαν: «Η σεξουαλικότητα μας και η πίστη μας δεν διαχωρίζονται»

«Το μοναστήρι δεν ήταν μια απόδραση από την σεξουαλικότητα»



Μια νέα «αποστολή»

«Φαντάσου σε μια συνέντευξη για δουλειά, ο άνθρωπος ρωτάει: ποια είναι η εκπαίδευσή σου; “Θεολογία”. Πού θα πάω να δουλέψω;», είπε από την πλευρά της η Φρανσίλια.Οι δύο γυναίκες δυσκολεύονταν να πληρώσουν το ενοίκιο και τότε ως φίλες αποφάσισαν να συγκατοικήσουν. Και η φιλία τους μετατράπηκε σε έρωτα.Η Φρανσίλια ήταν αυτή που πήρε την πρωτοβουλία. Αποφάσισε να ανοίξει την καρδιά της στη Λουίζα αφού είδε μια ρομαντική κωμωδία «Amor em Verona» στην οποία οι πρωταγωνιστές αρχικά μισούν ο ένας τον άλλον και στη συνέχεια ερωτεύονται. Το συναίσθημα μεταξύ των δύο ήταν αμοιβαίο, και η φιλία μετατράπηκε σε σχέση, η οποία κατέληξε σε γάμο.Και οι δύο παραμένουν πολύ πιστές καθολικές και λένε ότι το αίσθημα αποστολής που τις οδήγησε να μπουν στο μοναστήρι στο παρελθόν συνεχίζεται τώρα αλλού: στα κοινωνικά δίκτυα.Μοιράζονται στα κοινωνικά δίκτυα την καθημερινότητά τους και τις λεπτομέρειες αυτής της ασυνήθιστης πορείας, από το μοναστήρι στον γάμο.Με την πάροδο του χρόνου, άρχισαν να λαμβάνουν όλο και περισσότερες ερωτήσεις από διάφορους χρήστες του διαδικτύου, τόσο από χριστιανούς με απορίες σχετικά με τη σεξουαλικότητά τους, όσο και από άτομα που ανήκουν στη LGBTQI+ κοινότητα, αλλά φοβούνται να πλησιάσουν την πίστη.«Αυτό ενίσχυσε πραγματικά την επιθυμία μας να μιλήσουμε ανοιχτά για την ιστορία μας, για τη σεξουαλικότητά μας, για την πίστη μας που είχε απόλυτο νόημα και που σήμερα βοηθά πολλούς ανθρώπους», λέει η Λουίζα.Εκτός από τα social media, η Λουίζα δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ η Φρανσίλια ασχολείται με τη διαχείριση και τη στρατηγική του ψηφιακού μάρκετινγκ.«Αυτό ακούμε πιο συχνά: “Α, μπήκαν στο μοναστήρι για να ξεφύγουν από τη σεξουαλικότητα, και μετά έφυγαν επειδή αναζήτησαν κάτι άλλο”. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι», λέει η Λουίζα. «Εκείνη την εποχή ήμασταν επικεντρωμένες στο να υπηρετούμε τον Θεό, να ακολουθούμε πραγματικά τα βήματα που Εκείνος χάραξε», ανέφερε.Πριν μπουν στο μοναστήρι και οι δύο θεωρούσαν τον εαυτό τους αμφιφυλόφιλες. «Αυτό δεν μας οδήγησε να φοβόμαστε τον Θεό ή να φοβόμαστε να είμαστε εκεί μέσα», είπε.«Δεν ήθελα να συνάψω σχέση με κανέναν. Ήθελα πραγματικά να ζήσω την αγαμία, να ακολουθήσω τη θρησκεία, την εκκλησία. Δεν σκεφτόμουν καθόλου την πιθανότητα να βγω έξω και να συνάψω σχέση με κάποιον», λέει η Λουίζα.Η Φρανσίλια συμφωνεί: «Δεν είχα χρόνο να σκεφτώ τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Αυτή ήταν και η δυσκολία του να αφήσω τη ζωή εκεί μέσα. Το να μπω ήταν πολύ εύκολο, το να βγω ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που αντιμετώπισα».Αργότερα, όταν πήγαν να ζήσουν μαζί και ανακάλυψαν τα ερωτικά συναισθήματα που ένιωθαν η μία για την άλλη, προέκυψαν άλλα διλήμματα θρησκευτικής φύσεως για το πώς θα συνέχιζαν να ασκούν την πίστη τους μέσα σε έναν καθολικισμό που δεν αναγνωρίζει τη σχέση τους.Η απάντηση, λέει η Λουίζα, ήρθε σιγά-σιγά: «Είναι κάτι για το οποίο εγώ και η Φρανσίλια μιλάμε πολύ εδώ στο σπίτι: δεν μπορείς να διαχωρίσεις τον Ιησού ως άνθρωπο και τον Ιησού ως Θεό. Είναι ένας και ο ίδιος. Και η σεξουαλικότητά μας και η πίστη μας δεν πρέπει να διαχωρίζονται, γιατί είναι μέσα μας. Είμαστε ένα ζευγάρι που έχει πίστη, δεν υπάρχει τρόπος να το διαχωρίσουμε αυτό».Η Φρανσίλια και η Λουίζα συμμετέχουν στο «Diversidade Católica», ένα δίκτυο που αποτελείται από ομάδες, ποιμαντικές δραστηριότητες και κινήματα LGBTQI+ καθολικών. «Αυτός ο χώρος ενισχύει ακόμη περισσότερο την πορεία της πίστης μας ως άτομα και ως ζευγάρι», λέει η Λουίζα.Την ημέρα του γάμου, παρευρέθηκαν φίλες από την εποχή του μοναστηριού που σήμερα έχουν επίσης αποχωρήσει από τη θρησκευτική ζωή. Δεν υπήρχαν κληρικοί στην τελετή, αν και εξακολουθούν να διατηρούν επαφή με μοναχούς και μοναχές εκείνης της εποχής.«Λάβαμε πολλή αγάπη, μηνύματα και προσευχές αφιερωμένες σε εμάς και στη μέρα μας. Ίσως να μην έχουμε μια φωτογραφία στο ιερό μιας εκκλησίας, αλλά έχουμε μια φωτογραφία με την Παναγία. Για εμάς, αυτή συμβολίζει την ευγνωμοσύνη, τη μεσιτεία και την αφιέρωση της οικογένειάς μας στον Θεό», λέει η Λουίζα.Στα κοινωνικά δίκτυα, δεν σχετίζονται απαραίτητα όλες οι ερωτήσεις που λαμβάνουν η Φρανσίλια και η Λουίζα από τους ακόλουθούς τους με τη σεξουαλικότητα και τη θρησκεία: «Υπάρχουν πολλοί ετεροφυλόφιλοι που δεν ανήκουν στην κοινότητα και βρίσκονται μέσα στο μοναστήρι και βιώνουν αυτό το μαρτύριο επειδή θέλουν να φύγουν - δεν αισθάνονται το κάλεσμα, θέλουν να ζήσουν εδώ έξω. Μερικές φορές θέλει ακόμη και τη ζωή του ιεραπόστολου, αλλά όχι μέσα σε ένα μοναστήρι ή σε ένα σεμινάριο. Φοβάται όμως να φύγει επειδή, δεν ξέρει αν θα καταφέρει να σπουδάσει ή να βρει δουλειά. Επειδή η ζωή έξω δεν είναι εύκολη. Η θρησκευτική ζωή είναι όμορφη, αλλά είναι επίσης πολύ άνετη».«Η αποστολή μας είναι να είμαστε εδώ για να ακούμε ιστορίες και να βοηθάμε ανθρώπους», λέει η Φρανσίλια. «Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις όταν δουλεύουμε μέσω των κοινωνικών δικτύων είναι να ξέρουμε να ακούμε και να ξέρουμε να μιλάμε», συμπλήρωσε.Στην προσωπική της ζωή, η Φρανσίλια δηλώνει ιδιαίτερα περήφανη, καθώς πάντα ήθελε να δημιουργήσει μια οικογένεια, αλλά δεν είχε βρει ποτέ το μοντέλο οικογένειας που επιθυμούσε: «Όσο απίστευτο και αν φαίνεται, αν υπάρχει έρωτας στον κόσμο, ο δικός μας ήταν ο Θεός. Γιατί είναι κάτι που έλεγα πάντα: “Αν κάποια μέρα χρειαστεί να φτιάξω οικογένεια, ο Θεός θα μου παρουσιάσει το μοντέλο οικογένειας που θέλει να φτιάξω”. Οπότε εδώ είμαστε».