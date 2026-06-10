Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο

Παρότι από την πρώτη στιγμή ο ίδιος αρνείται την εμπλοκή του, μια σειρά στοιχείων που έχουν συλλεχθεί έδειχναν προς την αντίθετη κατεύθυνση και για αυτό μετά από επικοινωνία των αστυνομικών με τον εισαγγελέα του ασκήθηκε δίωξη για διπλή ανθρωποκτονία