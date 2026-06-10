Επεισόδια και καμένα σπίτια μεταναστών στο Μπέλφαστ - Ποιος είναι ο 32χρονος που σταμάτησε με ραβδί χέρλινγκ τον Σουδανό που μαχαίρωνε άνδρα

Σοκ και άγρια επεισόδια στο Μπέλφαστ μετά την απόπειρα ενός Σουδανού να σκοτώσει έναν άντρα στη μέση του δρόμου - «Βρέθηκα εκεί κατά τύχη» λέει ο άνδρας που τον έσωσε, με σοβαρά τραύματα το θύμα της επίθεσης