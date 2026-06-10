Επεισόδια και καμένα σπίτια μεταναστών στο Μπέλφαστ - Ποιος είναι ο 32χρονος που σταμάτησε με ραβδί χέρλινγκ τον Σουδανό που μαχαίρωνε άνδρα
Σοκ και άγρια επεισόδια στο Μπέλφαστ μετά την απόπειρα ενός Σουδανού να σκοτώσει έναν άντρα στη μέση του δρόμου - «Βρέθηκα εκεί κατά τύχη» λέει ο άνδρας που τον έσωσε, με σοβαρά τραύματα το θύμα της επίθεσης
Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης ο συγκεκριμένος άνδρας είναι ο Ματ Μάγκ Τιερνάν πατέρας ενός παιδιού και κάτοικος της περιοχής, ο οποίος βρέθηκε τυχαία μπροστά στο περιστατικό όταν επέστρεφε στο σπίτι του. Αντιλαμβανόμενος ότι ένας άνδρας δεχόταν βίαιη επίθεση με μαχαίρι, άρπαξε ένα ξύλινο ραβδί χέρλινγκ, το οποίο χρησιμοποιείται στο χέρλινγκ -ένα από τα πιο δημοφιλή και παραδοσιακά αθλήματα της Ιρλανδίας- και έσπευσε να βοηθήσει πριν ακόμη φτάσει η αστυνομία.
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❗️ Λεωφορείο στο Μπέλφαστ καίγεται ολοσχερώς στη μέση του δρόμου. Η αστυνομία έχει αναπτυχθεί σε όλη την πόλη. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 32χρονος Τιερνάν άκουσε φωνές και αμέσως μαζί με δύο ακόμη πολίτες επιχείρησε να σταματήσει τον δράστη, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που διέτρεχε ο ίδιος.
Η στιγμή που προσπαθεί να αφοπλίσει τον δράστηΙδιαίτερα σκληρά βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την στιγμή της σοκαριστικής επίθεσης δείχνουν τον πατέρα να χρησιμοποιεί το ραβδί χέρλινγκ για να απωθήσει τον 30χρονο Σουδανό, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ακούγονται να φωνάζουν ότι ο δράστης προσπαθούσε να αποκεφαλίσει το θύμα.
Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες:
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30 τοπική ώρα. Το θύμα, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών, υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, τον λαιμό, την πλάτη και το μάτι και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Είχε υποβάλει αίτημα για άσυλοΟι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν 30χρονο Σουδανό, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές κατά της ζωής. Σύμφωνα με τον αρχηγό της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας, ο άνδρας είχε μεταβεί στο Μπέλφαστ από το Δουβλίνο τον Φεβρουάριο του 2023 και στη συνέχεια υπέβαλε αίτηση ασύλου.
Η σύντροφος του Τιερνάν, Άοϊφε Ο'Ράιλι, εξέφρασε δημόσια την περηφάνια της για τη στάση του, δηλώνοντας πως «δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανη» για τον πατέρα του παιδιού της, ο οποίος, όπως ανέφερε, ενδέχεται να έσωσε μια ανθρώπινη ζωή.
Ο ίδιος, σε ανάρτησή του μετά το περιστατικό, ανέφερε ότι βρέθηκε στο σημείο «κατά τύχη» και ότι έδρασε αμέσως μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, προκειμένου να προστατεύσει το θύμα μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.
Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ: Έκαψαν σπίτια μεταναστώνΠάντως λίγες ώρες μετά την σοκαριστική επίθεση, σκηνές εκτεταμένης βίας και εμπρησμών εκτυλίχθηκαν στο Μπέλφαστ και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας. Οργισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε λεωφορείο, σπίτια και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων, με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών.
Η ένταση άρχισε να εκτονώνεται λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης.
Δείτε βίντεο από το Μπέλφαστ:
🚨WOW: In Belfast masked men burn a Glider bus to the ground on Newtownards Road, East Belfast.— The British Patriot (@TheBritLad) June 9, 2026
The police have been deployed across the city. pic.twitter.com/JBwbwnZj1i
Further update from police sources, a property has been set alight in the Lendrick Street area of Belfast.— Kevin Scott (@Kscott_94) June 9, 2026
Emergency services are heading that way.
An earlier bus fire on the Newtownards Road has been extinguished. @BelTel pic.twitter.com/YuNYtTWIXf
Protestors are now setting cars on fire and hijacking them in Belfast. pic.twitter.com/PjZS6sZLc4— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) June 9, 2026
Residents had to be evacuated from their homes in east Belfast following fires.
Northern Ireland Fire and Rescue Service officers attended the scene at Lendrick Street on Tuesday night.
Live updates: https://t.co/e5sXQxSNZE
📸: PA pic.twitter.com/oI2ZWwEJrz
— The Irish News (@irish_news) June 9, 2026
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