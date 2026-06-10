Η αλήθεια για τις αυξήσεις στους μισθούς της ιεραρχίας: Τι έπαιρναν, τι θα παίρνουν αρχιεπίσκοπος, μητροπολίτες - Ήταν πιο κάτω από τους μουφτήδες