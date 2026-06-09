ΛΕΞ: Ξεκινά καλοκαιρινή περιοδεία σε πόλεις της Ελλάδας

Μετά τις δύο εντυπωσιακές συναυλίες που έδωσε το περσινό καλοκαίρι, τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά περισσότεροι από 100.000 θεατές, ο ΛΕΞ επιστρέφει με μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο.



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Το πιο επιδραστικό πρόσωπο της ελληνικής hip-hop σκηνής, με μια πορεία που ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα, θα έρθει σε επαφή με το κοινό της περιφέρειας για να μοιραστεί μαζί του τις δυνατές μουσικές ιστορίες του και να ενώσει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και καταβολών.