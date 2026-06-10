Το Ιράν χτυπάει την οικονομία των ΗΠΑ με τον πληθωρισμό να αποτελεί το βασικό πρόβλημα της FED που βρίσκεται ανάμεσα σε συμπληγάδες

Ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψε με τρόπο που η Ουάσιγκτον ήλπιζε ότι είχε αφήσει πίσω της. Για τρίτο συνεχόμενο μήνα, οι τιμές επιταχύνθηκαν τον Μάιο, στέλνοντας ένα καθαρό μήνυμα στη Fed: η μάχη κατά του πληθωρισμού δεν έχει τελειώσει – μάλλον το αντίθετο. Και αυτή τη φορά, το πρόβλημα δεν γεννιέται μόνο μέσα στην αμερικανική οικονομία. Έρχεται από τη Μέση Ανατολή, από την ενέργεια, από τις αλυσίδες εφοδιασμού, αλλά και από την ίδια την κόπωση του Αμερικανού καταναλωτή.







Η ενέργεια ως βασικός μηχανισμός πίεσης



Η Fed εγκλωβισμένη ανάμεσα στον πόλεμο και την κατανάλωση



Δεν είναι μόνο το Ιράν



Ο καταναλωτής ως τελευταίο ανάχωμα



Το πολιτικό βάρος για τον Τραμπ