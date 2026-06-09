Πρόστιμο 270.000 ευρώ για εγκατάλειψη ζώων και εγώ πήρα αποζημίωση 39.000 ευρώ μετά από 17 χειρουργεία, γράφει η Μίνα Αρναούτη

«Ίσως το πραγματικό ερώτημα είναι πόσο κοστολογούνται τελικά η ανθρώπινη ζωή, η υγεία, η αξιοπρέπεια και τα χρόνια που χάνει ένας άνθρωπος προσπαθώντας να ξανασταθεί όρθιος», αναφέρει