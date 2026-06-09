Η πραγματική απειλή στις ελληνικές θάλασσες: Οι λαγοκέφαλοι έφτασαν μέχρι τον Σαρωνικό και δαγκώνουν

🐠Στην κλασική καλτ ταινία του 1978, «Πιράνχας», το διαφημιστικό πόστερ δείχνει μια κοπέλα να κάθεται αμέριμνη επάνω στο φουσκωτό της στρώμα ενώ ένα ψάρι ετοιμάζεται να της επιτεθεί. ❗ Στην Ελλάδα, μπορεί να μην έχουμε πιράνχας, όμως οι κολυμβητές φοβούνται όλο και περισσότερο ότι ετοιμάζεται να τους δαγκώσει ένας από τους λαγοκέφαλους που έχουν κατακτήσει τις ελληνικές θάλασσες. #protothema #greektiktok #tiktokgreece #news