Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να φθάσουν στις ισπανικές ακτές το 2026

Meταξύ των οποίων 142 γυναίκες, 129 παιδιά και 27 πλεούμενα που εξαφανίστηκαν μαζί με όλους τους επιβαίνοντες σε αυτά- Το 2025, 3.090 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοείται η τύχη τους