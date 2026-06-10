Ο Μπιλ Γκέιτς καταθέτει για τον Τζέφρι Επστάιν: Ελπίζω να βρουν δικαίωση τα θύματα

Ο συνιδρυτής της Microsoft δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παράνομη πράξη που να σχετίζεται με τον Επστάιν - Είχαν επαγγελματική σχέση και τον είχε συναντήσει επανειλημμένα μεταξύ 2011 και 2014