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Ο Μπιλ Γκέιτς καταθέτει για τον Τζέφρι Επστάιν: Ελπίζω να βρουν δικαίωση τα θύματα
Ο Μπιλ Γκέιτς καταθέτει για τον Τζέφρι Επστάιν: Ελπίζω να βρουν δικαίωση τα θύματα
Ο συνιδρυτής της Microsoft δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παράνομη πράξη που να σχετίζεται με τον Επστάιν - Είχαν επαγγελματική σχέση και τον είχε συναντήσει επανειλημμένα μεταξύ 2011 και 2014
Ο Μπιλ Γκέιτς καταθέτει κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στο πλαίσιο της έρευνας που εξετάζει τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν. Η κατάθεσή του καταγράφεται γραπτώς και δεν βιντεοσκοπείται, ενώ το απομαγνητοφωνημένο κείμενο αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα.
Ο συνιδρυτής της Microsoft δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παράνομη πράξη που να σχετίζεται με τον Επστάιν. Ωστόσο, διατηρούσε επαγγελματική σχέση με τον Επστάιν και τον είχε συναντήσει επανειλημμένα μεταξύ 2011 και 2014, στο πλαίσιο συζητήσεων για τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου, σχέδιο που τελικά δεν προχώρησε.
Ο Γκέιτς έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τη σχέση του με τον Επστάιν ως «τεράστιο λάθος», ενώ έχει επιβεβαιώσει ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με γυναίκες τις οποίες γνώριζε ο Επστάιν. Παράλληλα, το γραφείο του έχει απορρίψει κατηγορηματικά ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στα αρχεία της υπόθεσης Επστάιν, χαρακτηρίζοντάς τους «εντελώς παράλογους». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αναφορές ότι ο Γκέιτς έκανε χρήση ναρκωτικών, είχε «παράνομες ερωτικές συναντήσεις» και ότι φέρεται να μετέδωσε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα στην τότε σύζυγό του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, χορηγώντας της κρυφά αντιβιοτικά.
Εν τω μεταξύ, οι New York Times ανέφεραν ότι ο Γκέιτς προσέλαβε τον πρώην νομικό σύμβουλο της Επιτροπής Εποπτείας, Τζέικ Γκρίνμπεργκ, προκειμένου να τον προετοιμάσει για την κατάθεσή του. Η κίνηση αυτή προκάλεσε ερωτήματα ως προς την εικόνα της διαδικασίας, καθώς ο Γκρίνμπεργκ είχε εργαστεί στο παρελθόν στην έρευνα της Επιτροπής για τον Επστάιν, πριν αποχωρήσει από τη θέση του τον Δεκέμβριο.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Γκρίνμπεργκ δεν θα παραστεί στην κατάθεση του Γκέιτς, καθώς οι κανόνες δεοντολογίας απαγορεύουν σε πρώην στελέχη του Κογκρέσου να συνεργάζονται άμεσα με βουλευτές για διάστημα ενός έτους μετά την αποχώρησή τους από το Καπιτώλιο.
Ο συνιδρυτής της Microsoft δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παράνομη πράξη που να σχετίζεται με τον Επστάιν. Ωστόσο, διατηρούσε επαγγελματική σχέση με τον Επστάιν και τον είχε συναντήσει επανειλημμένα μεταξύ 2011 και 2014, στο πλαίσιο συζητήσεων για τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου, σχέδιο που τελικά δεν προχώρησε.
Ο Γκέιτς έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τη σχέση του με τον Επστάιν ως «τεράστιο λάθος», ενώ έχει επιβεβαιώσει ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με γυναίκες τις οποίες γνώριζε ο Επστάιν. Παράλληλα, το γραφείο του έχει απορρίψει κατηγορηματικά ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στα αρχεία της υπόθεσης Επστάιν, χαρακτηρίζοντάς τους «εντελώς παράλογους». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αναφορές ότι ο Γκέιτς έκανε χρήση ναρκωτικών, είχε «παράνομες ερωτικές συναντήσεις» και ότι φέρεται να μετέδωσε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα στην τότε σύζυγό του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, χορηγώντας της κρυφά αντιβιοτικά.
Πριν εισέλθει στην αίθουσα της κατάθεσης, ο Γκέιτς δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι προσέρχεται οικειοθελώς για να συνδράμει στο έργο της Επιτροπής: «Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ εθελοντικά για να καταθέσω και να βοηθήσω στο έργο της Επιτροπής. Θα ξεκινήσω με μια εισαγωγική δήλωση και ελπίζω ότι η κατάθεσή μου θα συμβάλει στη σημαντική προσπάθεια για την απονομή δικαιοσύνης στα θύματα» ανέφερε.
Bill Gates has arrived on Capitol Hill to appear before a congressional panel investigating the Jeffrey Epstein files, becoming the latest powerful figure linked to the disgraced financier to testify. pic.twitter.com/p4q4dsuT1Q— The Associated Press (@AP) June 10, 2026
Εν τω μεταξύ, οι New York Times ανέφεραν ότι ο Γκέιτς προσέλαβε τον πρώην νομικό σύμβουλο της Επιτροπής Εποπτείας, Τζέικ Γκρίνμπεργκ, προκειμένου να τον προετοιμάσει για την κατάθεσή του. Η κίνηση αυτή προκάλεσε ερωτήματα ως προς την εικόνα της διαδικασίας, καθώς ο Γκρίνμπεργκ είχε εργαστεί στο παρελθόν στην έρευνα της Επιτροπής για τον Επστάιν, πριν αποχωρήσει από τη θέση του τον Δεκέμβριο.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Γκρίνμπεργκ δεν θα παραστεί στην κατάθεση του Γκέιτς, καθώς οι κανόνες δεοντολογίας απαγορεύουν σε πρώην στελέχη του Κογκρέσου να συνεργάζονται άμεσα με βουλευτές για διάστημα ενός έτους μετά την αποχώρησή τους από το Καπιτώλιο.
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