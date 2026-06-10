Μόλις για 90 ημέρες στη φυλακή η πρώην δήμαρχος Λουιζιάνας που βίασε 16χρονο φίλο του γιου της, ξέσπασε η μητέρα του θύματος

«Αυτός ο κυνηγός φοράει extensions μαλλιών, ψηλοτάκουνα και Botox» είπε η μητέρα του 16χρονου

Όταν αποκαλύφθηκε τι είχε συμβεί, η μητέρα του 16χρονου ζήτησε από την 43χρονη να πάρει ένα «χάπι της επόμενης μέρας» για να βεβαιωθεί ότι δεν θα μείνει έγκυος. «Από σεβασμό και στις δύο οικογένειές μας, μπορείτε να με διαβεβαιώσετε ότι δεν μπορεί να είστε έγκυος;» της έγραψε, μάλιστα, σε μήνυμα, με την Ρόμπερτς να της απαντά ότι έπαιρνε αντισύλληψη και ότι το σεξ «δεν έφτασε σε αυτό το σημείο σε αυτά τα λίγα λεπτά για να έχει αυτή την ανησυχία», αλλά παρόλα αυτά πήρε ένα χάπι.



Η διεστραμμένη πρώην δήμαρχος ζήτησε κατά την καταδίκη της: «Θα κατηγορώ τον εαυτό μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Έχω την τέλεια οικογένεια, όμορφα παιδιά, αλλά κάποια στιγμή επέλεξα τον εαυτό μου πάνω από όλους τους άλλους»