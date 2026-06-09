Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας

«Η Ελλάδα ήταν πάντα στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.Ο πρωθυπουργός μιλώντας σε πάνελ με τη δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ του CNN, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε η ιστοσελίδα iefimerida.gr για τα 15 χρόνια από την ίδρυσή του, στάθηκε στην ανάγκη να «διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον» και περιέγραψε τη συγκυρία ως περίοδο «γεωπολιτικών διαταραχών», όπου «η ισχύς μετρά». Το πλαίσιο αυτό, όπως είπε, καθιστά κρίσιμη την αξιοπιστία της χώρας στις συμμαχίες της, αλλά και την ικανότητά της να λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας.Για τις σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Ως Ελλάδα να είμαστε ξεκάθαροι ότι είμαστε αφοσιωμένο μέλος της ΕΕ, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Η σχέση μας αναγνωρίζεται ότι η Ελλάδα είναι πόλος σταθερότητας στην περιοχή». Στο ίδιο πνεύμα, επέμεινε ότι η στρατηγική της χώρας οικοδομείται στη συνέπεια και στη συνέχεια των επιλογών της.Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Όπως είπε, η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της στο περιφερειακό ενεργειακό τοπίο και να αξιοποιήσει τη θέση της ως κόμβος που μπορεί να στηρίζει και τρίτες χώρες.Στην ίδια γραμμή, υπογράμμισε ότι «θέλουμε να γίνουμε ένας παίκτης εντός των προτεραιοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφερόμενος παράλληλα και στη ναυτιλία ως έναν από τους σταθερούς πυλώνες της ελληνικής ισχύος και επιρροής.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως δεύτερο βασικό πεδίο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις την άμυνα, σημειώνοντας ότι «υπάρχει αυτή η νέα προσέγγιση της αύξησης των δαπανών για την άμυνα, που άρχισε από την πρώτη θητεία του Τραμπ». Όπως υπογράμμισε, αυτό πλέον «διασφαλίζεται ότι η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της», καθώς «κάποιες από τις χώρες ξόδευαν το 1 και το 2% στις δαπάνες και αυτό έχει αυξηθεί».Κλείνοντας το συγκεκριμένο σκέλος, ανέφερε ότι η Ελλάδα, «ως μικρομεσαίος εταίρος», έχει «στόχο να βρούμε τρόπο ευθυγράμμισης με τις Ηνωμένες Πολιτείες» και πρόσθεσε ότι «ένας από αυτούς είναι η συμμαχία 3+1», τοποθετώντας τη συζήτηση στο πλαίσιο των πολυμερών σχημάτων συνεργασίας στην περιοχή.