Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Οδηγός λεωφορείου αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και προσέκρουσε σε τοίχο στην Τουρκία, τουλάχιστον επτά τραυματίες, δείτε βίντεο
Οδηγός λεωφορείου αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και προσέκρουσε σε τοίχο στην Τουρκία, τουλάχιστον επτά τραυματίες, δείτε βίντεο
Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη μετά το τροχαίο ατύχημα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (10/6) στην Άδανα της Τουρκίας, όταν ο 27χρονος οδηγός ενός μικρού λεωφορείου αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και προσέκρουσε σε τοίχο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον επτά άτομα.
Σύμφωνα με πληροφορίες με τη haber, το τροχαίο συνέβη στην οδό Yaşar Doğu, στη γειτονιά Yenidoğan της κεντρικής περιοχής Yüreğir. Αφού ακινητοποιήθηκε το όχημα οι τραυματισμένοι επιβάτες βγήκαν έξω και ξάπλωσαν στο έδαφος. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από ασθενοφόρα που έσπευσαν στο σημείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες με τη haber, το τροχαίο συνέβη στην οδό Yaşar Doğu, στη γειτονιά Yenidoğan της κεντρικής περιοχής Yüreğir. Αφού ακινητοποιήθηκε το όχημα οι τραυματισμένοι επιβάτες βγήκαν έξω και ξάπλωσαν στο έδαφος. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από ασθενοφόρα που έσπευσαν στο σημείο.
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας μέσα από το λεωφορείο καταγράφει τη στιγμή που οδηγός κοιμάται στο τιμόνι, χάνει τον έλεγχο του οχήματος και προσκρούει σε τοίχο. Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.
⚪️ Adana'da dolmuş sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelen kazada, araç içinde bulunan 7 kişi yaralandı. pic.twitter.com/g6CeXUvrSh— SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) June 10, 2026
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