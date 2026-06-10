Οδηγός λεωφορείου αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και προσέκρουσε σε τοίχο στην Τουρκία, τουλάχιστον επτά τραυματίες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Άδανα Τροχαίο ατύχημα Τουρκία Λεωφορείο Τραυματίες Οδηγός

Οδηγός λεωφορείου αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και προσέκρουσε σε τοίχο στην Τουρκία, τουλάχιστον επτά τραυματίες, δείτε βίντεο

Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη μετά το τροχαίο ατύχημα

Οδηγός λεωφορείου αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και προσέκρουσε σε τοίχο στην Τουρκία, τουλάχιστον επτά τραυματίες, δείτε βίντεο
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (10/6) στην Άδανα της Τουρκίας, όταν ο 27χρονος οδηγός ενός μικρού λεωφορείου αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και προσέκρουσε σε τοίχο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον επτά άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες με τη haber, το τροχαίο συνέβη στην οδό Yaşar Doğu, στη γειτονιά Yenidoğan της κεντρικής περιοχής Yüreğir. Αφού ακινητοποιήθηκε το όχημα οι τραυματισμένοι επιβάτες βγήκαν έξω και ξάπλωσαν στο έδαφος. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από ασθενοφόρα που έσπευσαν στο σημείο.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας μέσα από το λεωφορείο καταγράφει τη στιγμή που οδηγός κοιμάται στο τιμόνι, χάνει τον έλεγχο του οχήματος και προσκρούει σε τοίχο. Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.
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