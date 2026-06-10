Οι πέντε κλάδοι της οικονομίας που οδηγούν σε καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα, δείτε τους μέσους μισθούς
Οι πέντε κλάδοι της οικονομίας που οδηγούν σε καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα, δείτε τους μέσους μισθούς
Ο Δρ Χρήστος Ταουσάνης χαρτογραφεί στο protothema.gr τις σπουδές που οδηγούν στους πιο καλοπληρωμένους κλάδους της αγοράς εργασίας
Οι Πανελλαδικές 2026 για τους μαθητές των ΓΕΛ ολοκληρώθηκαν και οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία. Σε λίγες εβδομάδες, χιλιάδες νέοι θα κληθούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους, αναζητώντας σπουδές που όχι μόνο ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, αλλά και ανοίγουν δρόμους σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει με πρωτόγνωρη ταχύτητα.
Ποια είναι, όμως, τα πτυχία που συνδέονται με αυτούς τους κλάδους; Ποιες σπουδές μπορούν να αποτελέσουν το πρώτο βήμα για την ένταξη σε τομείς με ισχυρή ζήτηση και υψηλές αμοιβές;
Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα επιχείρησε να δώσει μιλώντας στο protothema.gr ο Δρ Χρήστος Ταουσάνης, επιστημονικός διευθυντής του EMPLOY EDU, εξειδικευμένου φορέα συμβουλευτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού.
«Η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών και η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζουν τον χάρτη της αγοράς εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Ειδικά στην Ελλάδα, παρουσιάζονται αποκλίσεις από κλάδο σε κλάδο με σημαντικές διακυμάνσεις στις μέσες αποδοχές. Φυσικά αυτό έχει να κάνει και με την προσφορά και τη ζήτηση ή και με τον κορεσμό των πτυχίων σε αρκετές περιπτώσεις. Από την άλλη, όπως αναφέρουν πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, συγκεκριμένοι κλάδοι προσφέρουν αξιόλογες μέσες απολαβές στην Ελλάδα», σημειώνει αρχικά ο κ. Ταουσάνης.
«Αρχικά, ο χρηματοοικονομικός τομέας, με μέσο μισθό 2.940 ευρώ και συνολικά 39.162 εργαζομένους, συνδέεται με σημαντικό αριθμό προγραμμάτων σπουδών. Στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, ένας φοιτητής μπορεί να επιλέξει είτε πιο γενικά ή διαθεματικά προγράμματα, όπως η Οικονομική Επιστήμη και η Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, είτε πιο εξειδικευμένα τμήματα που τον εφοδιάζουν με στοχευμένες γνώσεις και δεξιότητες.
Σε αυτά περιλαμβάνονται τμήματα όπως η Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική, η Λογιστική και Χρηματοοικονομική, καθώς και η Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία. Η διακύμανση των βάσεων σε αυτά τα προγράμματα μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ενδεικτικά, το Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΟΠΑ πέρυσι είχε βάση εισαγωγής στα 15.775 μόρια, ενώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 7.310 μόρια. Το ΔΕΤ του ΟΠΑ είχε βάση εισαγωγής 18.400, ενώ του ΕΛΜΕΠΑ 8.875 κ.ο.κ. Φυσικά, συναφή προγράμματα υπάρχουν και στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΣΑΕΚ)».
Ακολούθως, σύμφωνα με τον επιστημονικό διευθυντής του EMPLOY EDU «ο Προγραμματισμός Η/Υ και οι συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι ένας ακόμα κλάδος με αμοιβές 2.324 ευρώ (48.515 εργαζόμενοι)».
Όπως εξηγεί «οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν πάρα πολλά πτυχία και προγράμματα σπουδών και αυτό έχει να κάνει και από την αφετηρία – ειδικότητα που έχει επιλέξει ο καθένας. Τμήματα πληροφορικής σε οικονομικά πανεπιστήμια (Ο.Π.Α. – ΠΑ.ΠΕΙ. – ΠΑ.ΜΑΚ.) αποτελούν αναμφίβολα ένα αξιόλογο υπόβαθρο γνώσεων για το πεδίο του FINTECH και για επιχειρησιακές εφαρμογές της πληροφορικής ενώ, από την άλλη, θα βρούμε γενικά τμήματα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ψηφιακών Συστημάτων, Μηχανικών Πληροφορικής αλλά και πιο διεπιστημονικά και ενδιαφέροντα προγράμματα σπουδών όπως Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Παν. Αιγαίου), Πληροφορικής με Εφαρμογές στη βιοϊατρική (Παν. Θεσσαλίας), τμήματα που προσφέρονται για ενασχόληση με τον κλάδο αλλά μέσα από ένα διαθεματικό υπόβαθρο γνώσεων. Ειδικά τμήματα όπως αυτό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποτελούν συχνά και μια άγνωστη αλλά σημαντική επιλογή και για τους υποψηφίους του 1ου επιστημονικού πεδίου καθώς προσφέρεται και στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών πέρα απο το 4ο πεδίο και φυσικά σε όλους τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. ενώ το τμήμα της Λαμίας προσφέρεται στο 2-3-4ο πεδίο».
«Σημαντικός κλάδος είναι και η Φαρμακοβιομηχανία με μέσες αμοιβές 2.108 ευρώ (17.272 εργαζόμενοι) όπου εδώ στα συνδεόμενα πτυχία δεν είναι φυσικά μόνο της Φαρμακευτικής αλλά και της Χημείας, των Χημικών Μηχανικών, της Βιολογίας, της Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, της Μοριακής Βιολογίας, των Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, της Κτηνιατρικής κ.ά. Σημαντική, και εδώ, η διακύμανση των μορίων για κάποιο μαθητή που θα ήθελε να αποκτήσει ένα σχετικό πτυχίο, καθώς οι Χημικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ πέρυσι είχαν βάση εισαγωγής 17.775 μόρια ή η Φαρμακευτική του ΑΠΘ 17625 μόρια αλλά την ίδια στιγμή μπορούσε κάποιος να εισαχθεί και σε ένα τμήμα Χημείας με 14.712 μόρια επίσης», συνεχίζει ο Δρ Ταουσάνης.
Και προσθέτει: «Τέλος, η Έρευνα και ανάπτυξη - R&D με 2.175 ευρώ αμοιβές (12.023 εργαζόμενοι) είναι κάτι αρκετά γενικό και μπορεί να περιλαμβάνει δεκάδες ειδικότητες θετικών επιστημών, υγείας και πρόνοιας αλλά σίγουρα σημαντικό ρόλο εδώ παίζουν τα αυξημένα τυπικά προσόντα όπως μεταπτυχιακό / διδακτορικό και η εμπειρία. Φυσικά, η ανάγκη έρευνας σε πιο πρακτικούς τομείς (όπως φάρμακα, τρόφιμα, ενέργεια, υγεία κ.λπ.) σαφώς και ενισχύει περισσότερο τις πιθανότητες σε επιστήμονες θετικών επιστημών και επιστημών υγείας. Κατά συνέπεια, στους 12.023 εργαζομένους σίγουρα θα βρούμε πτυχία και ειδικότητες αντίστοιχες με τους προαναφερθέντες κλάδους, αλλά επειδή η έρευνα χαρακτηρίζεται και από έντονη διεπιστημονικότητα, εδώ οι απόφοιτοι μπορεί να προέρχονται από το Μαθηματικό και το Φυσικό, ως την Κοινωνιολογία και την Εργοθεραπεία».
Ποια είναι, όμως, τα πτυχία που συνδέονται με αυτούς τους κλάδους; Ποιες σπουδές μπορούν να αποτελέσουν το πρώτο βήμα για την ένταξη σε τομείς με ισχυρή ζήτηση και υψηλές αμοιβές;
Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα επιχείρησε να δώσει μιλώντας στο protothema.gr ο Δρ Χρήστος Ταουσάνης, επιστημονικός διευθυντής του EMPLOY EDU, εξειδικευμένου φορέα συμβουλευτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού.
«Η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών και η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζουν τον χάρτη της αγοράς εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Ειδικά στην Ελλάδα, παρουσιάζονται αποκλίσεις από κλάδο σε κλάδο με σημαντικές διακυμάνσεις στις μέσες αποδοχές. Φυσικά αυτό έχει να κάνει και με την προσφορά και τη ζήτηση ή και με τον κορεσμό των πτυχίων σε αρκετές περιπτώσεις. Από την άλλη, όπως αναφέρουν πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, συγκεκριμένοι κλάδοι προσφέρουν αξιόλογες μέσες απολαβές στην Ελλάδα», σημειώνει αρχικά ο κ. Ταουσάνης.
Οι σπουδές που οδηγούν σε καλοπληρωμένα επαγγέλματαΑναλύοντας τα στοιχεία για τους κλάδους με τις υψηλότερες μέσες αποδοχές στην ελληνική οικονομία επισημαίνει:
«Αρχικά, ο χρηματοοικονομικός τομέας, με μέσο μισθό 2.940 ευρώ και συνολικά 39.162 εργαζομένους, συνδέεται με σημαντικό αριθμό προγραμμάτων σπουδών. Στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, ένας φοιτητής μπορεί να επιλέξει είτε πιο γενικά ή διαθεματικά προγράμματα, όπως η Οικονομική Επιστήμη και η Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, είτε πιο εξειδικευμένα τμήματα που τον εφοδιάζουν με στοχευμένες γνώσεις και δεξιότητες.
Σε αυτά περιλαμβάνονται τμήματα όπως η Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική, η Λογιστική και Χρηματοοικονομική, καθώς και η Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία. Η διακύμανση των βάσεων σε αυτά τα προγράμματα μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ενδεικτικά, το Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΟΠΑ πέρυσι είχε βάση εισαγωγής στα 15.775 μόρια, ενώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 7.310 μόρια. Το ΔΕΤ του ΟΠΑ είχε βάση εισαγωγής 18.400, ενώ του ΕΛΜΕΠΑ 8.875 κ.ο.κ. Φυσικά, συναφή προγράμματα υπάρχουν και στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΣΑΕΚ)».
Και συνέχίζει ο Δρ Ταουσάνης:«Ακολουθεί, ο τομέας Παροχής ενέργειας με μέσο μισθό 2.613 ευρώ και 23.071 εργαζόμενους. Εμπεριέχει πληθώρα ειδικοτήτων και πτυχίων. Αν ξεκινήσουμε από το ενεργειακό κομμάτι, συναφείς σπουδές είναι οι Πολυτεχνικές με προγράμματα σπουδών όπως ΗΜΜΥ, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χημικών Μηχανικών αλλά, παράλληλα, επειδή υφίστανται και οι υποδομές και τα έργα είναι επακόλουθο να σχετίζονται και απόφοιτοι τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης κλπ. Φυσικά, και σε αυτές τις επιστήμες, υφίστανται υψηλόβαθμα προγράμματα σπουδών όπως, για παράδειγμα, οι ΗΜΜΥ του ΕΜΠ ή του ΑΠΘ όπου η βάση εισαγωγής ήταν πέρυσι 18.390 και 17.960 μόρια αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, υπήρχαν όμως και ευκαιρίες με χαμηλότερα μόρια εισαγωγής όπως οι ΗΜΜΥ του ΕΛΜΕΠΑ (11.520). Το ίδιο ισχύει και στα τμήματα των Μηχανολόγων και Πολιτικών Μηχανικών όπου έχουμε διακυμάνσεις από τα 18.128 μόρια μέχρι και στα 11.000 περίπου μόρια. Σημαντικός ο ρόλος εδώ βέβαια και των τεχνικών στελεχών».
Ακολούθως, σύμφωνα με τον επιστημονικό διευθυντής του EMPLOY EDU «ο Προγραμματισμός Η/Υ και οι συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι ένας ακόμα κλάδος με αμοιβές 2.324 ευρώ (48.515 εργαζόμενοι)».
Όπως εξηγεί «οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν πάρα πολλά πτυχία και προγράμματα σπουδών και αυτό έχει να κάνει και από την αφετηρία – ειδικότητα που έχει επιλέξει ο καθένας. Τμήματα πληροφορικής σε οικονομικά πανεπιστήμια (Ο.Π.Α. – ΠΑ.ΠΕΙ. – ΠΑ.ΜΑΚ.) αποτελούν αναμφίβολα ένα αξιόλογο υπόβαθρο γνώσεων για το πεδίο του FINTECH και για επιχειρησιακές εφαρμογές της πληροφορικής ενώ, από την άλλη, θα βρούμε γενικά τμήματα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ψηφιακών Συστημάτων, Μηχανικών Πληροφορικής αλλά και πιο διεπιστημονικά και ενδιαφέροντα προγράμματα σπουδών όπως Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Παν. Αιγαίου), Πληροφορικής με Εφαρμογές στη βιοϊατρική (Παν. Θεσσαλίας), τμήματα που προσφέρονται για ενασχόληση με τον κλάδο αλλά μέσα από ένα διαθεματικό υπόβαθρο γνώσεων. Ειδικά τμήματα όπως αυτό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποτελούν συχνά και μια άγνωστη αλλά σημαντική επιλογή και για τους υποψηφίους του 1ου επιστημονικού πεδίου καθώς προσφέρεται και στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών πέρα απο το 4ο πεδίο και φυσικά σε όλους τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. ενώ το τμήμα της Λαμίας προσφέρεται στο 2-3-4ο πεδίο».
«Σημαντικός κλάδος είναι και η Φαρμακοβιομηχανία με μέσες αμοιβές 2.108 ευρώ (17.272 εργαζόμενοι) όπου εδώ στα συνδεόμενα πτυχία δεν είναι φυσικά μόνο της Φαρμακευτικής αλλά και της Χημείας, των Χημικών Μηχανικών, της Βιολογίας, της Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, της Μοριακής Βιολογίας, των Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, της Κτηνιατρικής κ.ά. Σημαντική, και εδώ, η διακύμανση των μορίων για κάποιο μαθητή που θα ήθελε να αποκτήσει ένα σχετικό πτυχίο, καθώς οι Χημικοί Μηχανικοί του ΕΜΠ πέρυσι είχαν βάση εισαγωγής 17.775 μόρια ή η Φαρμακευτική του ΑΠΘ 17625 μόρια αλλά την ίδια στιγμή μπορούσε κάποιος να εισαχθεί και σε ένα τμήμα Χημείας με 14.712 μόρια επίσης», συνεχίζει ο Δρ Ταουσάνης.
Και προσθέτει: «Τέλος, η Έρευνα και ανάπτυξη - R&D με 2.175 ευρώ αμοιβές (12.023 εργαζόμενοι) είναι κάτι αρκετά γενικό και μπορεί να περιλαμβάνει δεκάδες ειδικότητες θετικών επιστημών, υγείας και πρόνοιας αλλά σίγουρα σημαντικό ρόλο εδώ παίζουν τα αυξημένα τυπικά προσόντα όπως μεταπτυχιακό / διδακτορικό και η εμπειρία. Φυσικά, η ανάγκη έρευνας σε πιο πρακτικούς τομείς (όπως φάρμακα, τρόφιμα, ενέργεια, υγεία κ.λπ.) σαφώς και ενισχύει περισσότερο τις πιθανότητες σε επιστήμονες θετικών επιστημών και επιστημών υγείας. Κατά συνέπεια, στους 12.023 εργαζομένους σίγουρα θα βρούμε πτυχία και ειδικότητες αντίστοιχες με τους προαναφερθέντες κλάδους, αλλά επειδή η έρευνα χαρακτηρίζεται και από έντονη διεπιστημονικότητα, εδώ οι απόφοιτοι μπορεί να προέρχονται από το Μαθηματικό και το Φυσικό, ως την Κοινωνιολογία και την Εργοθεραπεία».
Πώς επιλέγουμε τον κλάδο που θα ασχοληθούμεΌσον αφορά την συμβουλή του που δίνει στους υποψηφίους, αλλά και τα κριτήρια επιλογής ενός επαγγέλματος ο Δρ Ταουσάνης σημειώνει: «Αυτό που έχει σημασία και που συχνά υπογραμμίζουμε και στον επαγγελματικό προσανατολισμό, είναι πως πράγματι οι οικονομικές απολαβές και η απασχολησιμότητα ενός κλάδου είναι μια σημαντική παράμετρος είτε στο μηχανογραφικό , είτε στην επιλογή ενός μεταπτυχιακού. Ωστόσο, επειδή η αγορά εργασίας είναι τρομερά δυναμική, το πλέον σταθερό και διαχρονικό κριτήριο δεν παύει να είναι τα επαγγελματικά μου ενδιαφέροντα και φυσικά και η αγάπη μου για κάποιο κλάδο εργασίας ή επιστημονικό αντικείμενο».
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