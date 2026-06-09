Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που ο Σουδανός μαχαιρώνει αλύπητα άνδρα στο Μπέλφαστ - Ετοιμάζονται αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις
Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που ο Σουδανός μαχαιρώνει αλύπητα άνδρα στο Μπέλφαστ - Ετοιμάζονται αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις
Ελάχιστα στοιχεία έχουν γίνει γνωστά για τον δράστη και το θύμα - Η αστυνομία απευθύνει έκκληση για ηρεμία - Βαριά τραύματα στο πρόσωπο έχει το θύμα, άγνωστο το κίνητρο του Σουδανού δράστη, αποκλείεται για την ώρα η τρομοκρατία
Αναβρασμός επικρατεί στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση αργά τη Δευτέρα ενός Σουδανού σε έναν άνδρα, τον οποίο τραυμάτισε σοβαρά στο πρόσωπο. Αν δεν είχαν παρέμβει οι περιστατικοί, το περιστατικό θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη.
Στην πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας έχουν γίνει εκκλήσεις για διαδηλώσεις για σήμερα, Τρίτη, το βράδυ, με τις Αρχές να απευθύνουν έκκληση για ηρεμία. Είναι όμως και πολύ φειδωλές στις πληροφορίες που δίνουν, αν και φαίνεται να αποκλείουν την τρομοκρατία ως κίνητρο.
Δείτε το βίντεο: ΠΡΟΣΟΧΗ, ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 22:30 της Δευτέρας στο βόρειο Μπέλφαστ. Δεν είναι σαφές τι συνέβη και ο δράστης βρέθηκε πάνω από το θύμα, που ήταν ξαπλωμένο στη μέση του δρόμου, με το μαχαίρι στο λαιμό.
Το βίντεο από την επίθεση τον δείχνει να σηκώνει το χέρι του και να φωνάζει προς τους περαστικούς. Οι Αρχές επαίνεσαν τους πολίτες που παρενέβησαν και με κίνδυνο της ζωής τους βοήθησαν το θύμα και ακινητοποίησαν τον δράστη.
Την επίθεση κατάφεραν και σταμάτησαν περαστικοί.
Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν το θύμα να ουρλιάζει πριν μεταφερθεί με ασθενοφόρο με το κεφάλι του καλυμμένο με επιδέσμους. Κοντά στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε ένα κουζινομάχαιρο που είχε ο δράστης.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι το κίνητρο της επίθεσης σχετιζόταν με την τρομοκρατία, λένε οι τοπικές Αρχές που κατανοούν, πάντως, ότι υπάρχουν ερωτήματα.
Ο δράστης είναι 30-40 ετών, με καταγωγή από το Σουδάν και άδεια παραμονής στη Βρετανία, και φέρεται να ζει κοντά στην περιοχή όπου έγινε η επίθεση. Παλαιότερα ζούσε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Έχει συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας.
Πιστεύεται ότι -άγνωστο πότε ακριβώς- ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι και, στη συνέχεια, από το Παρίσι στο Δουβλίνο πριν πάρει λεωφορείο για το Μπέλφαστ τον Φεβρουάριο του 2023. Εκεί, υπέβαλε αμέσως αίτηση ασύλου, πριν του χορηγηθεί άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο του 2023.
Στην πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας έχουν γίνει εκκλήσεις για διαδηλώσεις για σήμερα, Τρίτη, το βράδυ, με τις Αρχές να απευθύνουν έκκληση για ηρεμία. Είναι όμως και πολύ φειδωλές στις πληροφορίες που δίνουν, αν και φαίνεται να αποκλείουν την τρομοκρατία ως κίνητρο.
Δείτε το βίντεο: ΠΡΟΣΟΧΗ, ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 22:30 της Δευτέρας στο βόρειο Μπέλφαστ. Δεν είναι σαφές τι συνέβη και ο δράστης βρέθηκε πάνω από το θύμα, που ήταν ξαπλωμένο στη μέση του δρόμου, με το μαχαίρι στο λαιμό.
Το βίντεο από την επίθεση τον δείχνει να σηκώνει το χέρι του και να φωνάζει προς τους περαστικούς. Οι Αρχές επαίνεσαν τους πολίτες που παρενέβησαν και με κίνδυνο της ζωής τους βοήθησαν το θύμα και ακινητοποίησαν τον δράστη.
Την επίθεση κατάφεραν και σταμάτησαν περαστικοί.
Τι γνωρίζουμε για τον δράστη και το θύμαΚατά τη συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Τρίτης έγινε γνωστό ότι το θύμα, ένας άνδρας 40-50 ετών, τα στοιχεία του οποίου δεν είναι γνωστά, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με τραύματα στα μάτια και από μαχαίρι στην πλάτη και το πρόσωπο.
Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν το θύμα να ουρλιάζει πριν μεταφερθεί με ασθενοφόρο με το κεφάλι του καλυμμένο με επιδέσμους. Κοντά στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε ένα κουζινομάχαιρο που είχε ο δράστης.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι το κίνητρο της επίθεσης σχετιζόταν με την τρομοκρατία, λένε οι τοπικές Αρχές που κατανοούν, πάντως, ότι υπάρχουν ερωτήματα.
Ο δράστης είναι 30-40 ετών, με καταγωγή από το Σουδάν και άδεια παραμονής στη Βρετανία, και φέρεται να ζει κοντά στην περιοχή όπου έγινε η επίθεση. Παλαιότερα ζούσε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Έχει συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας.
Πιστεύεται ότι -άγνωστο πότε ακριβώς- ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι και, στη συνέχεια, από το Παρίσι στο Δουβλίνο πριν πάρει λεωφορείο για το Μπέλφαστ τον Φεβρουάριο του 2023. Εκεί, υπέβαλε αμέσως αίτηση ασύλου, πριν του χορηγηθεί άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο του 2023.
Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση για ηρεμία εν όψει των σχεδιαζόμενων διαδηλώσεων για το βράδυ της Τρίτης και δηλώνουν ότι για κάποιες ημέρες η αστυνομική παρουσία θα είναι αυξημένη. Ζητούν πάντως από τις επιχειρήσεις να μην κλείσουν.
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