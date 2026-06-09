Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που ο Σουδανός μαχαιρώνει αλύπητα άνδρα στο Μπέλφαστ - Ετοιμάζονται αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις

Ελάχιστα στοιχεία έχουν γίνει γνωστά για τον δράστη και το θύμα - Η αστυνομία απευθύνει έκκληση για ηρεμία - Βαριά τραύματα στο πρόσωπο έχει το θύμα, άγνωστο το κίνητρο του Σουδανού δράστη, αποκλείεται για την ώρα η τρομοκρατία