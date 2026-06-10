Ένας ναυτικός σκοτώθηκε και δύο αγνοούνται από πυραυλική επίθεση σε τάνκερ στον Κόλπο του Ομάν
Από την επίθεση, ξεκίνησε φωτιά στη μηχανή του πλοίου που έφερε σημαία Παλάου
Η μηχανή του δεξαμενόπλοιου τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η υπηρεσία ανέφερε έναν νεκρό και δύο αγνοούμενους ναυτικούς.
UKMTO WARNING 066-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) June 10, 2026
Click here to view the full warning.⤵️https://t.co/Ab5vTx9m2n#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/n9rUl0r3iY
Νωρίτερα, η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Vanguard Tech είχε γνωστοποιήσει ότι το δεξαμενόπλοιο Settebello «εξέπεμψε σήμα κινδύνου αναφέροντας ότι το μηχανοστάσιό του επλήγη από πύραυλο ενώ έπλεε ανοιχτά της Σοχάρ, στον Κόλπο του Ομάν» και ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο.
BREAKING | Alleged Attack Reported on MT SETTEBELLO off the Coast of Oman, Two Seafarers Feared Missing!— NewsTanksVoiceofSea (@NewsTanksind) June 10, 2026
Marine Tanks | Special Report
An alleged attack has been reported on board MT SETTEBELLO (IMO: 9162916), located approximately 30 nautical miles off the Shinas breakwater in… pic.twitter.com/gqwQJujLo2
Στη συνέχεια, η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) επιβεβαίωσε περιστατικό περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Σοχάρ.
«Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι δεξαμενόπλοιο υπέστη πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του και βρίσκονται στο σημείο συνδράμοντας στην εκκένωση του πληρώματος», ανέφερε η υπηρεσία. «Το πλοίο αναφέρει έναν νεκρό και δύο αγνοούμενα μέλη του πληρώματος. Δεν έχει καταγραφεί περιβαλλοντική επιβάρυνση», πρόσθεσε.
A major fire is currently active aboard the commercial product tanker Settebello in the open waters of the Gulf of Oman. The 28,400-dwt vessel issued immediate distress calls 20 nautical miles northeast of Sohar after a projectile strike breached its engine room spaces. Maritime… pic.twitter.com/H40JuYG6Zy— X-K (@ConflictRadarME) June 10, 2026
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από τη φερόμενη πυραυλική επίθεση.
Η Σοχάρ βρίσκεται κοντά στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, σε μια περιοχή όπου έχουν σημειωθεί επανειλημμένα περιστατικά με πλοία από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.
Διαδοχικά περιστατικά λόγω των αντίπαλων αποκλεισμώνΗ επίθεση είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά πυραυλικών και μη επανδρωμένων επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία βρίσκονται εδώ και μήνες υπό δύο ανταγωνιστικούς αποκλεισμούς.
Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά σταματήσει σχεδόν όλη τη διέλευση φορτηγών πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει δικό τους αποκλεισμό σε όλα τα ιρανικά πλοία και λιμάνια.
Την 1η Μαρτίου, το Ιράν έπληξε δεξαμενόπλοιο βόρεια του λιμανιού Χασάμπ και επιτέθηκε στο λιμάνι Ντουκμ, επίσης στο Ομάν. Στα τέλη Μαΐου, έκθεση της UKMTO κατέγραψε έκρηξη σε άλλο δεξαμενόπλοιο περίπου 60 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουσκάτ.
Τη Δευτέρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) εκτόξευσε πύραυλο Hellfire στο μηχανοστάσιο του δεξαμενόπλοιου MT Lexie, με σημαία Μποτσουάνας, το οποίο κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμάνι παραβιάζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.
Την ίδια ημέρα, μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 Super Hornet από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έπληξε και ακινητοποίησε το δεξαμενόπλοιο MT Marivex, με σημαία Παλάου, στον Κόλπο του Ομάν για τον ίδιο λόγο.
Η ίδια η Σοχάρ είχε βρεθεί νωρίτερα στον πόλεμο στο στόχαστρο ιρανικών drones, ενώ το Ιράν έχει καταλάβει αρκετά πλοία στον Κόλπο του Ομάν, μεταξύ των οποίων και το δεξαμενόπλοιο Ocean Koi τον Μάιο, υποστηρίζοντας ότι επιχειρούσε να παρεμποδίσει τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου και τα συμφέροντα της χώρας.
Παρά τις εντάσεις, το Ομάν συνεχίζει να λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.
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