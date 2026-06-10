Ένας ναυτικός σκοτώθηκε και δύο αγνοούνται από πυραυλική επίθεση σε τάνκερ στον Κόλπο του Ομάν

Από την επίθεση, ξεκίνησε φωτιά στη μηχανή του πλοίου που έφερε σημαία Παλάου

Παλάου, αναφέροντας ότι η μηχανή του επλήγη από πύραυλο ανοιχτά της Σοχάρ, στον Κόλπο του Ομάν, όπου οι τοπικές αρχές συνδράμουν στην απομάκρυνση του πληρώματος, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας.



Η μηχανή του δεξαμενόπλοιου







Νωρίτερα, η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Vanguard Tech είχε γνωστοποιήσει ότι το δεξαμενόπλοιο Settebello «εξέπεμψε σήμα κινδύνου αναφέροντας ότι το μηχανοστάσιό του επλήγη από πύραυλο ενώ έπλεε ανοιχτά της Σοχάρ, στον Κόλπο του Ομάν» και ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο.







Στη συνέχεια, η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) επιβεβαίωσε περιστατικό περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Σοχάρ.



«Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι δεξαμενόπλοιο υπέστη πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του και βρίσκονται στο σημείο συνδράμοντας στην εκκένωση του πληρώματος», ανέφερε η υπηρεσία. «Το πλοίο αναφέρει έναν νεκρό και δύο αγνοούμενα μέλη του πληρώματος. Δεν έχει καταγραφεί περιβαλλοντική επιβάρυνση», πρόσθεσε.



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Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από τη φερόμενη πυραυλική επίθεση.



Η Σοχάρ βρίσκεται κοντά στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, σε μια περιοχή όπου έχουν σημειωθεί επανειλημμένα περιστατικά με πλοία από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.



Σήμα κινδύνου εξέπεμψε την Τετάρτη ένα τάνκερ με σημαία, αναφέροντας ότι η μηχανή του επλήγη από πύραυλο ανοιχτά της Σοχάρ, στον Κόλπο του, όπου οι τοπικές αρχές συνδράμουν στην απομάκρυνση του πληρώματος, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας.Η μηχανή του δεξαμενόπλοιου τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στα Στενά του Ορμούζ , ενώ η υπηρεσία ανέφερε έναν νεκρό και δύο αγνοούμενους ναυτικούς.Νωρίτερα, η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφάλειαςείχε γνωστοποιήσει ότι το δεξαμενόπλοιο«εξέπεμψε σήμα κινδύνου αναφέροντας ότι το μηχανοστάσιό του επλήγη από πύραυλο ενώ έπλεε ανοιχτά της Σοχάρ, στον Κόλπο του Ομάν» και ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο.Στη συνέχεια, η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) επιβεβαίωσε περιστατικό περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Σοχάρ.«Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι δεξαμενόπλοιο υπέστη πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του και βρίσκονται στο σημείο συνδράμοντας στην εκκένωση του πληρώματος», ανέφερε η υπηρεσία. «Το πλοίο αναφέρει έναν νεκρό και δύο αγνοούμενα μέλη του πληρώματος. Δεν έχει καταγραφεί περιβαλλοντική επιβάρυνση», πρόσθεσε.Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από τη φερόμενη πυραυλική επίθεση.Η Σοχάρ βρίσκεται κοντά στην είσοδο τωνσε μια περιοχή όπου έχουν σημειωθεί επανειλημμένα περιστατικά με πλοία από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Διαδοχικά περιστατικά λόγω των αντίπαλων αποκλεισμών Η επίθεση είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά πυραυλικών και μη επανδρωμένων επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία βρίσκονται εδώ και μήνες υπό δύο ανταγωνιστικούς αποκλεισμούς.



Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά σταματήσει σχεδόν όλη τη διέλευση φορτηγών πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει δικό τους αποκλεισμό σε όλα τα ιρανικά πλοία και λιμάνια.



Την 1η Μαρτίου, το Ιράν έπληξε δεξαμενόπλοιο βόρεια του λιμανιού Χασάμπ και επιτέθηκε στο λιμάνι Ντουκμ, επίσης στο Ομάν. Στα τέλη Μαΐου, έκθεση της UKMTO κατέγραψε έκρηξη σε άλλο δεξαμενόπλοιο περίπου 60 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουσκάτ.



Τη Δευτέρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) εκτόξευσε πύραυλο Hellfire στο μηχανοστάσιο του δεξαμενόπλοιου MT Lexie, με σημαία Μποτσουάνας, το οποίο κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμάνι παραβιάζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.



Την ίδια ημέρα, μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 Super Hornet από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έπληξε και ακινητοποίησε το δεξαμενόπλοιο MT Marivex, με σημαία Παλάου, στον Κόλπο του Ομάν για τον ίδιο λόγο.



Η ίδια η Σοχάρ είχε βρεθεί νωρίτερα στον πόλεμο στο στόχαστρο ιρανικών drones, ενώ το Ιράν έχει καταλάβει αρκετά πλοία στον Κόλπο του Ομάν, μεταξύ των οποίων και το δεξαμενόπλοιο Ocean Koi τον Μάιο, υποστηρίζοντας ότι επιχειρούσε να παρεμποδίσει τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου και τα συμφέροντα της χώρας.



Παρά τις εντάσεις, το Ομάν συνεχίζει να λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.