Σε περίπου 9,3 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ ο προϋπολογισμός και στους 35 μήνες η εκτιμώμενη διάρκεια του διαγωνισμού - Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών είναι η 16η Οκτωβρίου 2026
Οικονομία
Συνολικά, από το 2019 έως το 2025 η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε πρόωρες αποπληρωμές δανείων ύψους περίπου 36 δισ. ευρώ - Η τακτική αυτή θα συνεχιστεί και τα επόμενα έτη
Για την Ελλάδα ο αμερικανικός οίκος υπολογίζει συνολικές παθητικές αγορές 207 εκατ. δολαρίων και πωλήσεις 48 εκατ. δολαρίων, αφήνοντας θετικό καθαρό ισοζύγιο 159 εκατ. δολαρίων - Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 31ης Αυγούστου
Το χρηματιστήριο βγάζει άμυνα απέναντι στις ρευστοποιήσεις κερδών, ποιες μετοχές βρίσκονται στο επίκεντρο
Η προσοχή στα αποτελέσματα της Bally's Intralot, την αποκοπή μερίσματος της Real Consulting και στο βάθος... FTSE Russell
Η δίκη που μπορεί να αλλάξει Facebook και Instagram: 30 πολιτείες των ΗΠΑ ζητούν αποζημιώσεις άνω του 1 τρισ. - Στο στόχαστρο likes, stories και αλγόριθμοι
Τριάντα αμερικανικές Πολιτείες βάζουν στο στόχαστρο likes, infinite scroll, Stories και αλγορίθμους – Ζητούν ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών για παιδιά και εφήβους
Ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει στο 137% φέτος, από 138,2% που προβλεπόταν αρχικά, επιτρέποντας στην Ελλάδα να περιορίσει το χρέος της σε επίπεδα χαμηλότερα από της Ιταλίας νωρίτερα από τις εκτιμήσεις της Κομισιόν
Έως 21 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα
Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια - Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας, εδώ
Τον Ιούλιο καταγράφηκαν 19 επιβεβαιωμένες ελληνικές παραγγελίες νεότευκτων και ακόμη τρεις υπό option, ενώ στη second hand αγορά οι πωλήσεις έφθασαν τις 14 έναντι μόλις τεσσάρων αγορών – Στα 312 πλοία οι ελληνικές παραγγελίες του τελευταίου 12μήνου, με την Ελλάδα να βρίσκεται πάνω από την Κίνα
Στα 42,9 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα, 1,55 δισ. πάνω από τον στόχο - Πώς κινήθηκαν έσοδα και δαπάνες και ποια είναι η εικόνα σε σχέση με τις προβλέψεις
Η ταυτότητα του αγοραστή της πρώτης Ferrari Luce παραγωγής δεν αποτελεί πλέον μυστήριο. Ο άνθρωπος που έδωσε την τελική προσφορά των 40 εκατ. δολαρίων στη φιλανθρωπική δημοπρασία του Monterey...
Η ναυτιλιακή της Σεμίραμις Παληού έβαλε τέλος, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, στην προσπάθεια εξαγοράς της Genco Shipping & Trading
Στην Ελλάδα το «δείπνο κάτω από τα βαρέλια» δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά ως σταθερό τιμολογημένο προϊόν. Υπάρχει όμως κάτι πιο ενδιαφέρον: το τραπέζι με τον παραγωγό ή τον οινολόγο