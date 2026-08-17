Οικονομία:

Τον Ιούλιο καταγράφηκαν 19 επιβεβαιωμένες ελληνικές παραγγελίες νεότευκτων και ακόμη τρεις υπό option, ενώ στη second hand αγορά οι πωλήσεις έφθασαν τις 14 έναντι μόλις τεσσάρων αγορών – Στα 312 πλοία οι ελληνικές παραγγελίες του τελευταίου 12μήνου, με την Ελλάδα να βρίσκεται πάνω από την Κίνα