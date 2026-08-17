Οικονομία

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# Οικονομία:
​Eurogroup Φόροι
ΕΥΔΑΠ: Προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για τη μελέτη της επόμενης φάσης της Ψυττάλειας

Προκηρύχθηκε από την ΕΥΔΑΠ ο διεθνής διαγωνισμός για τη μελέτη της επόμενης φάσης της Ψυττάλειας

Σε περίπου 9,3 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ ο προϋπολογισμός και στους 35 μήνες η εκτιμώμενη διάρκεια του διαγωνισμού - Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών είναι η 16η Οκτωβρίου 2026

Στα 2 δισ. ευρώ το όφελος από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους
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Στα 2 δισ. ευρώ το όφελος από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους

Συνολικά, από το 2019 έως το 2025 η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε πρόωρες αποπληρωμές δανείων ύψους περίπου 36 δισ. ευρώ - Η τακτική αυτή θα συνεχιστεί και τα επόμενα έτη

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Goldman Sachs: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του MSCI στο τέλος Αυγούστου

Goldman Sachs: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του MSCI στο τέλος Αυγούστου

Για την Ελλάδα ο αμερικανικός οίκος υπολογίζει συνολικές παθητικές αγορές 207 εκατ. δολαρίων και πωλήσεις 48 εκατ. δολαρίων, αφήνοντας θετικό καθαρό ισοζύγιο 159 εκατ. δολαρίων - Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 31ης Αυγούστου

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει Facebook και Instagram: 30 πολιτείες των ΗΠΑ ζητούν αποζημιώσεις άνω του 1 τρισ. - Στο στόχαστρο likes, stories και αλγόριθμοι

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει Facebook και Instagram: 30 πολιτείες των ΗΠΑ ζητούν αποζημιώσεις άνω του 1 τρισ. - Στο στόχαστρο likes, stories και αλγόριθμοι

Τριάντα αμερικανικές Πολιτείες βάζουν στο στόχαστρο likes, infinite scroll, Stories και αλγορίθμους – Ζητούν ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών για παιδιά και εφήβους

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Bloomberg: Πρόωρες αποπληρωμές 13 δισ. ευρώ σχεδιάζει η Αθήνα – Πέφτει το χρέος κάτω από της Ιταλίας

Bloomberg: Πρόωρες αποπληρωμές 13 δισ. ευρώ σχεδιάζει η Αθήνα, το χρέος πέφτει κάτω από της Ιταλίας

Ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει στο 137% φέτος, από 138,2% που προβλεπόταν αρχικά, επιτρέποντας στην Ελλάδα να περιορίσει το χρέος της σε επίπεδα χαμηλότερα από της Ιταλίας νωρίτερα από τις εκτιμήσεις της Κομισιόν

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Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Μέχρι την Παρασκευή 21/8 οι αιτήσεις

Έως 21 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα

Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια  - Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας, εδώ

Οι Έλληνες εφοπλιστές πρώτοι παγκοσμίως στις νέες παραγγελίες μέσα στο καλοκαίρι

Οι Έλληνες εφοπλιστές πρώτοι παγκοσμίως στις νέες παραγγελίες μέσα στο καλοκαίρι

Τον Ιούλιο καταγράφηκαν 19 επιβεβαιωμένες ελληνικές παραγγελίες νεότευκτων και ακόμη τρεις υπό option, ενώ στη second hand αγορά οι πωλήσεις έφθασαν τις 14 έναντι μόλις τεσσάρων αγορών – Στα 312 πλοία οι ελληνικές παραγγελίες του τελευταίου 12μήνου, με την Ελλάδα να βρίσκεται πάνω από την Κίνα