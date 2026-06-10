Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Μελόνι: Η Ιταλία δεν είναι μπανανία, όχι στην έκτακτη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων, μείωση φόρων στη μεσαία τάξη
Μελόνι: Η Ιταλία δεν είναι μπανανία, όχι στην έκτακτη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων, μείωση φόρων στη μεσαία τάξη
«Θεωρούμε ότι, έπειτα από δεκαετίες θυσιών, οι πολίτες δικαιούνται να έχουν μια περιουσία», δήλωσε σήμερα η Ιταλίδα πρωθυπουργός στην συνέλευση του ιταλικού εμπορικού συνδέσμου Confcommercio
«Η χώρα μας δεν είναι μπανανία. Εδώ οι κανόνες τυγχάνουν σεβασμού, διότι δεν υπάρχει αγορά χωρίς κανόνες», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στην σημερινή της παρέμβαση στην συνέλευση του ιταλικού εμπορικού συνδέσμου Confcommercio, αναφερόμενη σε πρόσφατα μέτρα που εγκρίθηκαν από την κυβέρνησή της για να περιοριστεί το φαινόμενο μικρών εμπορικών επιχειρήσεων οι οποίες συχνά κλείνουν λίγους μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας τους χωρίς να έχουν καταβάλει φόρους στο κράτος.
«Απορρίπτουμε την έκτακτη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων, ως κυβέρνηση θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους στην μεσαία τάξη. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο να πετύχουμε σημαντικότερα αποτελέσματα, διότι θεωρούμε ότι, έπειτα από δεκαετίες θυσιών, οι πολίτες δικαιούνται να έχουν μια περιουσία», πρόσθεσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.
Με αναφορά, τέλος, στον τομέα της ενέργειας, η Μελόνι υπογράμμισε: Αν θέλουμε να περιορίσουμε την αύξηση του πληθωρισμού, η οποία οφείλεται στην ενεργειακή κρίση, και να σώσουμε συγχρόνως έναν τομέα βασικής σημασίας για την χώρα μας - όπως μας απέδειξε και η κρίση του κορονοϊού-, δεν πρέπει να φοβηθούμε να πράξουμε ό,τι είναι αναγκαίο».
«Απορρίπτουμε την έκτακτη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων, ως κυβέρνηση θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους στην μεσαία τάξη. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο να πετύχουμε σημαντικότερα αποτελέσματα, διότι θεωρούμε ότι, έπειτα από δεκαετίες θυσιών, οι πολίτες δικαιούνται να έχουν μια περιουσία», πρόσθεσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.
Meloni all'assemblea di Confcommercio: 'L'Italia non è la repubblica delle banane, le regole si rispettano. Vogliamo ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio' #ANSAhttps://t.co/sCgpNAg1ge— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 10, 2026
Με αναφορά, τέλος, στον τομέα της ενέργειας, η Μελόνι υπογράμμισε: Αν θέλουμε να περιορίσουμε την αύξηση του πληθωρισμού, η οποία οφείλεται στην ενεργειακή κρίση, και να σώσουμε συγχρόνως έναν τομέα βασικής σημασίας για την χώρα μας - όπως μας απέδειξε και η κρίση του κορονοϊού-, δεν πρέπει να φοβηθούμε να πράξουμε ό,τι είναι αναγκαίο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα