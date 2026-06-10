Μελόνι: Η Ιταλία δεν είναι μπανανία, όχι στην έκτακτη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων, μείωση φόρων στη μεσαία τάξη

«Θεωρούμε ότι, έπειτα από δεκαετίες θυσιών, οι πολίτες δικαιούνται να έχουν μια περιουσία», δήλωσε σήμερα η Ιταλίδα πρωθυπουργός στην συνέλευση του ιταλικού εμπορικού συνδέσμου Confcommercio