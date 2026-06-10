Συνελήφθη 64χρονος περιπτεράς στην Ομόνοια που πουλούσε ναρκωτικά, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
περιπτεράς Ομόνοια Ναρκωτικά Αστυνομία Σύλληψη

Συνελήφθη 64χρονος περιπτεράς στην Ομόνοια που πουλούσε ναρκωτικά, δείτε φωτογραφίες

Συνελήφθησαν επίσης ο αγοραστής και ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου

Συνελήφθη 64χρονος περιπτεράς στην Ομόνοια που πουλούσε ναρκωτικά, δείτε φωτογραφίες
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 64χρονου αλλοδαπού υπαλλήλου περιπτέρου προχώρησαν αστυνομικοί του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ καθώς εντοπίστηκε επ’ αυτοφώρω να προμηθεύει πελάτη με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης στην περιοχή της Ομόνοιας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 8ης Ιουνίου 2026, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΑΡΙΑΔΝΗ που περιπολούσαν στην περιοχή διαπίστωσαν ότι ο 64χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως υπάλληλος περιπτέρου, προχώρησε σε αγοραπωλησία κατεργασμένης κάνναβης με 29χρονο αλλοδαπό έναντι χρηματικού αντιτίμου.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη επίσης ο 29χρονος αγοραστής, ενώ χειροπέδες πέρασαν και στον 36χρονο ημεδαπό ιδιοκτήτη του περιπτέρου.

Συνελήφθη 64χρονος περιπτεράς στην Ομόνοια που πουλούσε ναρκωτικά, δείτε φωτογραφίες


Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο περίπτερο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 251 γραμμάρια αποξηραμένης κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και 18 ml καπνικού κανναβινέλαιου.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Συνελήφθη 64χρονος περιπτεράς στην Ομόνοια που πουλούσε ναρκωτικά, δείτε φωτογραφίες
5 ΣΧΟΛΙΑ

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