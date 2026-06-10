Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Συνελήφθη 64χρονος περιπτεράς στην Ομόνοια που πουλούσε ναρκωτικά, δείτε φωτογραφίες
Συνελήφθη 64χρονος περιπτεράς στην Ομόνοια που πουλούσε ναρκωτικά, δείτε φωτογραφίες
Συνελήφθησαν επίσης ο αγοραστής και ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου
Στη σύλληψη ενός 64χρονου αλλοδαπού υπαλλήλου περιπτέρου προχώρησαν αστυνομικοί του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ καθώς εντοπίστηκε επ’ αυτοφώρω να προμηθεύει πελάτη με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης στην περιοχή της Ομόνοιας.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 8ης Ιουνίου 2026, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΑΡΙΑΔΝΗ που περιπολούσαν στην περιοχή διαπίστωσαν ότι ο 64χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως υπάλληλος περιπτέρου, προχώρησε σε αγοραπωλησία κατεργασμένης κάνναβης με 29χρονο αλλοδαπό έναντι χρηματικού αντιτίμου.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη επίσης ο 29χρονος αγοραστής, ενώ χειροπέδες πέρασαν και στον 36χρονο ημεδαπό ιδιοκτήτη του περιπτέρου.
Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο περίπτερο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 251 γραμμάρια αποξηραμένης κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και 18 ml καπνικού κανναβινέλαιου.
Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 8ης Ιουνίου 2026, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΑΡΙΑΔΝΗ που περιπολούσαν στην περιοχή διαπίστωσαν ότι ο 64χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως υπάλληλος περιπτέρου, προχώρησε σε αγοραπωλησία κατεργασμένης κάνναβης με 29χρονο αλλοδαπό έναντι χρηματικού αντιτίμου.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη επίσης ο 29χρονος αγοραστής, ενώ χειροπέδες πέρασαν και στον 36χρονο ημεδαπό ιδιοκτήτη του περιπτέρου.
Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο περίπτερο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 251 γραμμάρια αποξηραμένης κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και 18 ml καπνικού κανναβινέλαιου.
Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.
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