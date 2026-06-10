Βίντεο από τη διάσωση σκύλου που παρασύρθηκε στη θάλασσα με καγιάκ και εντοπίστηκε 4 χιλιόμετρα από την ακτή

Ο σκύλος, ονόματι Μπρους, βρισκόταν στην ακτή μαζί με τον ιδιοκτήτη του και ετοιμαζόταν για μια βόλτα με καγιάκ, όταν το σκάφος λύθηκε και άρχισε να απομακρύνεται λόγω των ισχυρών ανέμων