Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Ερντογάν: Αν απειληθούν τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, θα απαντήσουμε με σκληρό τρόπο
Ερντογάν: Αν απειληθούν τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, θα απαντήσουμε με σκληρό τρόπο
«Οι φιλοδοξίες τους ξεπερνούν κατά πολύ το μέγεθός τους» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος σχετικά με την Κύπρο
Μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε τόσο στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής, αλλά για στην Ανατολική Μεσόγειο με έμμεσες απειλές προς Ελλάδα και Κύπρο. «Εάν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, θα ήθελα να γίνει γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή», είπε.
Συγκεκριμένα, στην μακρά ομιλία του, ο πρόεδρος της Τουρκίας είπε για την Κύπρο πως «οι φιλοδοξίες τους ξεπερνούν κατά πολύ το μέγεθός τους», ενώ πρόσθεσε ότι «έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της στάσης του Ισραήλ».
Αναλυτικά είπε «βλέπουμε ότι επιδιώκεται να αναφλεγεί η φωτιά στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά στο νησί της Κύπρου. Και παρακολουθούμε τις εξελίξεις πολύ στενά. Οι φιλοδοξίες τους υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της στάσης του Ισραήλ. Υποτίθεται ότι επιδίωξαν κάποια ακατέργαστα όνειρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το λέω πολύ ξεκάθαρα. Κανείς δεν πρέπει να επιδιώκει την αναταραχή. Εάν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο δεχθούν επίθεση, θέλω να γίνει γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή».
Έπειτα μίλησε και για την κατάσταση τη Μέση Ανατολή λέγοντας ότι «απειλείται η Τουρκία». Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Η κυβέρνησης του Ισραήλ είναι ένα εργοστάσιο που παράγει συνεχώς αναταραχές σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή. Δυστυχώς, ο κόσμος δεν αντιδρά στις πολιτικές του Ισραήλ που δεν αναγνωρίζουν κανόνες, νόμους, αρχές, αξίες και σύνορα. Το Ισραήλ έχει γίνει όλο και πιο ατίθασο υπό την τρέχουσα κυβέρνηση, μετατρέποντας σε πηγή απειλής όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για την ανθρωπότητα. Οι επιθέσεις του Νετανιάχου και του δικτύου δολοφονιών του εναντίον της Συρίας και του Λιβάνου έχουν φτάσει σε σημείο που απειλούν την Τουρκία. Η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινά όχι μόνο από το Χατάι, αλλά και από το Χαλέπι και τη Δαμασκό. Η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινά από τη Βηρυτό. Δεν ανεχόμαστε καμία αυθάδεια στις χώρες των αδελφών μας. Δεν συγχωρούμε καμία επίθεση εναντίον των αδελφών μας».
Συγκεκριμένα, στην μακρά ομιλία του, ο πρόεδρος της Τουρκίας είπε για την Κύπρο πως «οι φιλοδοξίες τους ξεπερνούν κατά πολύ το μέγεθός τους», ενώ πρόσθεσε ότι «έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της στάσης του Ισραήλ».
Αναλυτικά είπε «βλέπουμε ότι επιδιώκεται να αναφλεγεί η φωτιά στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά στο νησί της Κύπρου. Και παρακολουθούμε τις εξελίξεις πολύ στενά. Οι φιλοδοξίες τους υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της στάσης του Ισραήλ. Υποτίθεται ότι επιδίωξαν κάποια ακατέργαστα όνειρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το λέω πολύ ξεκάθαρα. Κανείς δεν πρέπει να επιδιώκει την αναταραχή. Εάν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο δεχθούν επίθεση, θέλω να γίνει γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή».
Έπειτα μίλησε και για την κατάσταση τη Μέση Ανατολή λέγοντας ότι «απειλείται η Τουρκία». Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Η κυβέρνησης του Ισραήλ είναι ένα εργοστάσιο που παράγει συνεχώς αναταραχές σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή. Δυστυχώς, ο κόσμος δεν αντιδρά στις πολιτικές του Ισραήλ που δεν αναγνωρίζουν κανόνες, νόμους, αρχές, αξίες και σύνορα. Το Ισραήλ έχει γίνει όλο και πιο ατίθασο υπό την τρέχουσα κυβέρνηση, μετατρέποντας σε πηγή απειλής όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για την ανθρωπότητα. Οι επιθέσεις του Νετανιάχου και του δικτύου δολοφονιών του εναντίον της Συρίας και του Λιβάνου έχουν φτάσει σε σημείο που απειλούν την Τουρκία. Η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινά όχι μόνο από το Χατάι, αλλά και από το Χαλέπι και τη Δαμασκό. Η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινά από τη Βηρυτό. Δεν ανεχόμαστε καμία αυθάδεια στις χώρες των αδελφών μας. Δεν συγχωρούμε καμία επίθεση εναντίον των αδελφών μας».
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