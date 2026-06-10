Το βούλευμα καταπέλτης που οδήγησε την πρώην σύζυγο του Πολωνού καθηγητή στην αυτοκτονία

Ο καθηγητής Marketing στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ στις ΗΠΑ, Πρέμισλαβ Γιεζόρσκι

«Καλά οργανωμένο σχέδιο»

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, εραστής της 43χρονης

Η Porsche και οι συνεργοί

Απόρριψη ισχυρισμών

Το βούλευμα που εξέδωσε στα μέσα του περασμένου Μαΐου το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών και αποκαλύπτει σήμερα το «ΘΕΜΑ» φωτίζει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες το παρασκήνιο της υπόθεσης, καθώς ξεδιπλώνει καρέ-καρέ τη δράση των φερόμενων ως πρωταγωνιστών, σε μια ιστορία γεμάτη πάθη, μυστικές συνεννοήσεις και θάνατο που θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει σενάριο κινηματογραφικού θρίλερ.Συγκεκριμένα, οι δικαστές είχαν αποφασίσει την παραπομπή της αυτόχειρος σε δίκη για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ενα αδίκημα που θα την έφερνε αντιμέτωπη με ισόβια κάθειρξη, ποινή που για την αυτόχειρα προεξοφλούσε την παραμονή της στη φυλακή για πολλά χρόνια ακόμη.Ηταν με βάση την πορεία της υπόθεσης μια σοβαρή πιθανότητα που η θανούσα, μια γυναίκα με σπουδές στα Οικονομικά σε Ελλάδα και ΗΠΑ, οικονομική άνεση και ζωή στο εξωτερικό, δεν θα μπορούσε να αντέξει, θεωρώντας ίσως πως η μόνη λύση να είναι η αυτοχειρία.Ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του 43χρονου Πολωνού καθηγητή θα δικαστεί ο, ενώ για συνέργεια στην ανθρωποκτονία θα καθίσουν στο σκαμνί, ο ένας αλβανικής καταγωγής και ο άλλος βουλγαρικής.Αξιοσημείωτο είναι ότι ο εισαγγελέας είχε εισηγηθεί να παραπεμφθεί σε δίκη και ένας ανήλικος ηλικίας 17 ετών σήμερα, ο οποίος, μεταξύ άλλων, φέρεται να είχε προμηθεύσει τον 35χρονο με το όπλο του φόνου, αλλά και να του παρείχε άλλοθι χρησιμοποιώντας το όχημα και το αυτοκίνητό του σε περιοχή του Ναυπλίου την ώρα που αυτός δολοφονούσε τον καθηγητή στην Αγία Παρασκευή, στην Αθήνα.Το βούλευμα κάνει δεκτή την εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του ανηλίκου και διατάζει τον διαχωρισμό της δικογραφίας ως προς αυτόν ώστε να δικαστεί από δικαστήριο ανηλίκων. Μάλιστα, οι δικαστές με το βούλευμά τους διατάζουν και τη συνέχιση της προσωρινής κράτησης των κατηγορούμενων για έξι ακόμη μήνες και μέχρι την δίκη τους σε πρώτο βαθμό.Ηταν απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2025 στην. Ενας άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του προσέγγισε και πυροβόλησε θανάσιμα τον Πρέμισλαβ Γιεζόρσκι, καθηγητή Marketing στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ στις ΗΠΑ.Το θύμα βρισκόταν στην οδό Αγίας Ειρήνης περιμένοντας να παραλάβει τα δύο ανήλικα παιδιά που είχε αποκτήσει με την πρώην 43χρονη σύζυγό του, την οποία είχε γνωρίσει το 2013 στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω εφαρμογής γνωριμιών.Η γνωριμία μαζί της εξελίχθηκε σε σχέση και η σχέση γρήγορα σε γάμο. Το ζευγάρι λίγο αργότερα έκανε οικογένεια. Απέκτησαν δίδυμα λίγο προτού μετακομίσουν το 2020 στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω μια διαδρομή στην Αμερική, η οποία είχε ξεκίνησε με προοπτικές, αλλά έμελλε να καταλήξει σε τραγωδία.Ηδη, η σχέση της 43χρονης οικονομολόγου με τον συνομήλικο σύντροφό της είχε αρχίσει να καταρρέει. Εναν χρόνο αργότερα ο καθηγητής κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, το οποίο και εκδόθηκε με δικαστική απόφαση που ρύθμιζε την επικοινωνία με τα παιδιά του: δύο φορές τον χρόνο για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.Σύμφωνα με στοιχεία του βουλεύματος, το τελευταίο διάστημα πριν από τη δολοφονία του καθηγητή είχε ανακύψει νέα έντονη αντιδικία μεταξύ του ζευγαριού. Αφορμή ήταν το ενδεχόμενο ταξιδιού των διδύμων στις ΗΠΑ με τον πατέρα τους. Η 43χρονη είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα για να το αποτρέψει, αίτημα που απορρίφθηκε.Η απόφαση αυτή της γνωστοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από το έγκλημα, σε μια χρονική συγκυρία που οι Αρχές εξετάζουν ως κρίσιμη. Κι αυτό καθώς την επόμενη μέρα η 43χρονη φέρεται να είχε προγραμματίσει συνάντηση με την παιδοψυχολόγο που παρακολουθούσε τα παιδιά προκειμένου να προετοιμαστεί η επικείμενη μετακίνησή τους στις ΗΠΑ. Υποστήριζε πως αντιμετώπιζαν αγχώδη διαταραχή, την οποία εκδήλωναν κάθε φορά που συναντούσαν τον πατέρα τους.Η συνεδρία της οικογένειας με την παιδοψυχολόγο διήρκεσε περίπου δύο ώρες και, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, αμέσως μετά ο καθηγητής συμφώνησε να παραλάβει ο ίδιος τα παιδιά από το σπίτι της μητέρας τους στην Αγία Παρασκευή. Λίγο αργότερα, στο σημείο της συνάντησης γράφτηκε το πιο σκοτεινό κεφάλαιο της υπόθεσης.Ο 35χρονος σύντροφος της αυτόχειρος πυροβόλησε, σύμφωνα με τη δικογραφία, και σκότωσε τον καθηγητή την ώρα που εκείνος βρισκόταν λίγα μόλις βήματα πριν από την επαφή με τα παιδιά του.Μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο βούλευμα σε βιντεοκλήση που φέρεται να είχε το θύμα με τη μητέρα του, κατά την αποχώρησή του από το γραφείο της παιδοψυχολόγου, όπου ανέφερε πως η πρώην σύζυγός του τον φωτογράφιζε με το κινητό της. Οι συγκεκριμένες εικόνες εντοπίστηκαν αργότερα στη συσκευή της γυναίκας.Πίσω πάντως από τη διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών, το ζευγάρι βρίσκονταν σε πόλεμο και για οικονομικές διαφορές που αφορούσαν περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ.Μάλιστα ο 35χρονος, ο οποίος φέρεται να συγκατοικούσε με την αυτόχειρα, τον γιο του από προηγούμενο γάμο και τα παιδιά της αμέσως μετά το διαζύγιο της φέρεται να είχε απειλήσει επανειλημμένα τον καθηγητή. Το θύμα, δε, είχε προχωρήσει στην κατάθεση μηνύσεων σε βάρος του για απειλή και σωματική βλάβη.Οπως και να έχει, στο δικαστικό έγγραφο γίνεται λόγος για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο δολοφονίας του καθηγητή, με την κατηγορούμενη ως ηθική αυτουργό, ήτοι την 43χρονη αυτόχειρα, να έχει καταφέρει με πειθώ και φορτικότητα να πείσει τον 35χρονο σύντροφό της να δολοφονήσει τον πατέρα των παιδιών της.Ο τελευταίος, πιστός στις προσταγές της, ανέλαβε, όπως προκύπτει, να εκτελέσει το θύμα. Ζήτησε από τον έναν από τους δύο συνεργούς του να τον βοηθήσει, λέγοντάς του πως θέλει να εκφοβίσει κάποιον που «βίαζε τα παιδιά του». Του προσέφερε μάλιστα και αμοιβή 2.000 ύψους ευρώ.Ακολούθως, μαζί τον άλλο συγκατηγορούμενό του παρέλαβαν τον άνδρα αυτό από το λιμάνι του Τολού στην Αργολίδα και του ζήτησαν να «γίνει η δουλειά» την επόμενη μέρα. Εφοδίασαν τον επί πληρωμή εκτελεστή με όπλο και όλοι μαζί ξεκίνησαν για την πρωτεύουσα. Ο 35χρονος σύντροφος της αυτόχειρος καθ’ όλη τη διαδρομή από την Αργολίδα μέχρι την Αθήνα βρισκόταν ξαπλωμένος στο πίσω κάθισμα του οχήματος κουκουλωμένος με πετσέτα!Στην Αθήνα οι δράστες μίσθωσαν ένα τζιπ Porsche Cayenne και αρχικά παρακολουθούσαν το γραφείο της παιδοψυχολόγου όπου η οικογένεια είχε μεταβεί για τη συνεδρία. Οταν ο καθηγητής αναχώρησε από το γραφείο της ειδικού με κατεύθυνση την Αγία Παρασκευή για να παραλάβει τα παιδιά του, όπως είχε συμφωνηθεί, ο τρεις άνδρες τον ακολούθησαν, με τον 35χρονο να τον πυροβολεί θανάσιμα, κατά τα λεγόμενά του, «σίγουρα πέντε φορές».Μάλιστα, όπως αναφέρεται, στο διάστημα της αναμονής ο δολοφόνος επικοινώνησε με τον ανήλικο γιο του για να μάθει τις κινήσεις του θύματος χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο συνεργού του αφού το δικό του βρισκόταν στην Αργολίδα!Αμέσως μετά τη δολοφονία ο 35χρονος έφυγε από την Αθήνα με ταξί για το Ναύπλιο, πετώντας το όπλο και τα ρούχα που φορούσε κατά τη δολοφονία σε κάδο απορριμμάτων. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι αποχώρησαν αμέσως από το σημείο της δολοφονίας, με τον έναν από αυτούς να αναφέρει στον άλλο ότι ο 35χρονος δολοφόνησε τον καθηγητή έχοντας λάβει τουλάχιστοναπό τη θανούσα.Το βούλευμα απορρίπτει όλους τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, με τους δικαστές να σημειώνουν για τον 35χρονο κατηγορούμενο ως φυσικό αυτουργό ότι είχε πλήρη πληροφόρηση για τις κινήσεις του καθηγητή από την αυτόχειρα, καθώς μόνο εκείνη ήταν σε θέση να γνωρίζει μετά τη συνεδρία με την παιδοψυχολόγο πότε εκείνος θα πήγαινε στην Αγία Παρασκευή για να παραλάβει τα παιδιά του.Προανακριτικά, ωστόσο, ο 35χρονος είχε πάρει πάνω του την πλήρη ευθύνη για το έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι η σύντροφός του δεν γνώριζε απολύτως τίποτα και δεν είχε καμία συμμετοχή στη δολοφονία του πρώην συζύγου και πατέρα των παιδιών της.Πάντως, οι δικαστές δέχονται ότι η αυτόχειρας, πέραν της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία, προσπαθούσε να αποκόψει τα παιδιά από τον πατέρα τους και απευθυνόταν προσχηματικά στην παιδοψυχολόγο για να επικαλεστεί γνωματεύσεις της στα δικαστήρια που είχε με το θύμα.Τον τελικό λόγο για την τύχη των κατηγορουμένων τον έχει πλέον το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, σε μια δίκη που θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία της βασικής πρωταγωνίστριας της υπόθεσης.