Το βούλευμα καταπέλτης που οδήγησε την πρώην σύζυγο του Πολωνού καθηγητή στην αυτοκτονία
Το βούλευμα καταπέλτης που οδήγησε την πρώην σύζυγο του Πολωνού καθηγητή στην αυτοκτονία
Λίγες ημέρες προτού βάλει τέλος στη ζωή της η Δικαιοσύνη την παρέπεμπε σε δίκη ως ηθική αυτουργό για τη δολοφονία του τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή - Η δράση του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου, 35χρονου συντρόφου της, και των συνεργών τους - Τι προβλέπεται για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης
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Eνα σκοτεινό και τραγικό φινάλε σε μια υπόθεση που είχε ήδη αφήσει πίσω της νεκρούς, κατηγορούμενους και δύο παιδιά εγκλωβισμένα στη δίνη μιας οικογενειακής καταστροφής γράφτηκε το βράδυ περασμένης Πέμπτης πίσω τα κάγκελα των Φυλακών Κορυδαλλού.
Λίγες μόλις ημέρες αφότου η Δικαιοσύνη άνοιξε τον δρόμο για την παραπομπή της σε δίκη, η 43χρονη γυναίκα που κατηγορούνταν ως ο «εγκέφαλος» της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή, πρώην συζύγου της και πατέρα των δίδυμων παιδιών της, έβαλε τέλος στη ζωή της μέσα στο κελί όπου κρατούνταν προφυλακισμένη.
Η δίκη της ίδιας και των τριών ακόμη κατηγορουμένων για το στυγερό αυτό έγκλημα αναμενόταν να ξεκινήσει ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας το πιθανότερο με το νέο δικαστικό έτος τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Το παραπεμπτικό βούλευμα είχε ήδη εκδοθεί, σηματοδοτώντας την έναρξη -και της επ’ ακροατηρίω- διερεύνησης της υπόθεσης για τους κατηγορούμενους.
Ωστόσο, προτού ακόμη ανοίξει η αυλαία της ακροαματικής διαδικασίας, η 43χρονη επέλεξε να γράψει η ίδια το οριστικό φινάλε στη δική της ιστορία. Χρησιμοποιώντας σεντόνια, έβαλε τέλος στη ζωή της μέσα στο μπάνιο του κελιού της στις Φυλακές Κορυδαλλού.
Πληροφορίες αναφέρουν πως άφησε ένα σημείωμα στα παιδιά της, λέγοντας ότι είναι υπερήφανη για εκείνα και τους ζητά να μην την ξεχάσουν.
Τα δύο ανήλικα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι -άθελά τους τα πιο τραγικά πρόσωπα της υπόθεσης-, βρίσκονταν εδώ και 11 μήνες σε δομή φιλοξενίας στην Αθήνα, τελικά όμως ο αδερφός του πατέρα τους αναλαμβάνει την επιμέλεια και έτσι αναμένεται να μετακομίσουν στην Πολωνία μαζί του.
Σε ό,τι αφορά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, ήτοι τη λογοδοσία των πρωταγωνιστών της δολοφονίας του καθηγητή στο ακροατήριο, θεωρείται δεδομένο ότι η ποινική δίωξη σε βάρος της 43χρονης παύει αυτοδικαίως λόγω του θανάτου της.
Η γυναίκα που οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές θεωρούσαν ως τον απόλυτο «εγκέφαλο» της άγριας δολοφονίας του συζύγου της, Πρέμισλαβ Γιεζόρσκι, δεν θα ακούσει ποτέ την ετυμηγορία του δικαστηρίου.
Η δίκη, ωστόσο, θα συνεχιστεί για τους τρεις συγκατηγορουμένους της. Πρόκειται για τον 35χρονο σύντροφό της, ο οποίος κατηγορείται ότι είναι εκείνος που γάζωσε με πυροβόλο όπλο τον καθηγητή και τους δύο συνεργούς του.
Λίγες μόλις ημέρες αφότου η Δικαιοσύνη άνοιξε τον δρόμο για την παραπομπή της σε δίκη, η 43χρονη γυναίκα που κατηγορούνταν ως ο «εγκέφαλος» της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή, πρώην συζύγου της και πατέρα των δίδυμων παιδιών της, έβαλε τέλος στη ζωή της μέσα στο κελί όπου κρατούνταν προφυλακισμένη.
Η δίκη της ίδιας και των τριών ακόμη κατηγορουμένων για το στυγερό αυτό έγκλημα αναμενόταν να ξεκινήσει ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας το πιθανότερο με το νέο δικαστικό έτος τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Το παραπεμπτικό βούλευμα είχε ήδη εκδοθεί, σηματοδοτώντας την έναρξη -και της επ’ ακροατηρίω- διερεύνησης της υπόθεσης για τους κατηγορούμενους.
Το σημείωμα
Ωστόσο, προτού ακόμη ανοίξει η αυλαία της ακροαματικής διαδικασίας, η 43χρονη επέλεξε να γράψει η ίδια το οριστικό φινάλε στη δική της ιστορία. Χρησιμοποιώντας σεντόνια, έβαλε τέλος στη ζωή της μέσα στο μπάνιο του κελιού της στις Φυλακές Κορυδαλλού.
Πληροφορίες αναφέρουν πως άφησε ένα σημείωμα στα παιδιά της, λέγοντας ότι είναι υπερήφανη για εκείνα και τους ζητά να μην την ξεχάσουν.
Τα δύο ανήλικα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι -άθελά τους τα πιο τραγικά πρόσωπα της υπόθεσης-, βρίσκονταν εδώ και 11 μήνες σε δομή φιλοξενίας στην Αθήνα, τελικά όμως ο αδερφός του πατέρα τους αναλαμβάνει την επιμέλεια και έτσι αναμένεται να μετακομίσουν στην Πολωνία μαζί του.
Σε ό,τι αφορά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, ήτοι τη λογοδοσία των πρωταγωνιστών της δολοφονίας του καθηγητή στο ακροατήριο, θεωρείται δεδομένο ότι η ποινική δίωξη σε βάρος της 43χρονης παύει αυτοδικαίως λόγω του θανάτου της.
Η γυναίκα που οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές θεωρούσαν ως τον απόλυτο «εγκέφαλο» της άγριας δολοφονίας του συζύγου της, Πρέμισλαβ Γιεζόρσκι, δεν θα ακούσει ποτέ την ετυμηγορία του δικαστηρίου.
Η δίκη, ωστόσο, θα συνεχιστεί για τους τρεις συγκατηγορουμένους της. Πρόκειται για τον 35χρονο σύντροφό της, ο οποίος κατηγορείται ότι είναι εκείνος που γάζωσε με πυροβόλο όπλο τον καθηγητή και τους δύο συνεργούς του.
Το βούλευμα που εξέδωσε στα μέσα του περασμένου Μαΐου το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών και αποκαλύπτει σήμερα το «ΘΕΜΑ» φωτίζει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες το παρασκήνιο της υπόθεσης, καθώς ξεδιπλώνει καρέ-καρέ τη δράση των φερόμενων ως πρωταγωνιστών, σε μια ιστορία γεμάτη πάθη, μυστικές συνεννοήσεις και θάνατο που θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει σενάριο κινηματογραφικού θρίλερ.
Συγκεκριμένα, οι δικαστές είχαν αποφασίσει την παραπομπή της αυτόχειρος σε δίκη για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ενα αδίκημα που θα την έφερνε αντιμέτωπη με ισόβια κάθειρξη, ποινή που για την αυτόχειρα προεξοφλούσε την παραμονή της στη φυλακή για πολλά χρόνια ακόμη.
Ηταν με βάση την πορεία της υπόθεσης μια σοβαρή πιθανότητα που η θανούσα, μια γυναίκα με σπουδές στα Οικονομικά σε Ελλάδα και ΗΠΑ, οικονομική άνεση και ζωή στο εξωτερικό, δεν θα μπορούσε να αντέξει, θεωρώντας ίσως πως η μόνη λύση να είναι η αυτοχειρία.
Ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του 43χρονου Πολωνού καθηγητή θα δικαστεί ο 35χρονος σύντροφός της, ενώ για συνέργεια στην ανθρωποκτονία θα καθίσουν στο σκαμνί δύο ακόμη άνδρες, ο ένας αλβανικής καταγωγής και ο άλλος βουλγαρικής.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο εισαγγελέας είχε εισηγηθεί να παραπεμφθεί σε δίκη και ένας ανήλικος ηλικίας 17 ετών σήμερα, ο οποίος, μεταξύ άλλων, φέρεται να είχε προμηθεύσει τον 35χρονο με το όπλο του φόνου, αλλά και να του παρείχε άλλοθι χρησιμοποιώντας το όχημα και το αυτοκίνητό του σε περιοχή του Ναυπλίου την ώρα που αυτός δολοφονούσε τον καθηγητή στην Αγία Παρασκευή, στην Αθήνα.
Το βούλευμα κάνει δεκτή την εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του ανηλίκου και διατάζει τον διαχωρισμό της δικογραφίας ως προς αυτόν ώστε να δικαστεί από δικαστήριο ανηλίκων. Μάλιστα, οι δικαστές με το βούλευμά τους διατάζουν και τη συνέχιση της προσωρινής κράτησης των κατηγορούμενων για έξι ακόμη μήνες και μέχρι την δίκη τους σε πρώτο βαθμό.
«Καλά οργανωμένο σχέδιο»
Ηταν απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2025 στην Αγία Παρασκευή. Ενας άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του προσέγγισε και πυροβόλησε θανάσιμα τον Πρέμισλαβ Γιεζόρσκι, καθηγητή Marketing στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ στις ΗΠΑ.
Το θύμα βρισκόταν στην οδό Αγίας Ειρήνης περιμένοντας να παραλάβει τα δύο ανήλικα παιδιά που είχε αποκτήσει με την πρώην 43χρονη σύζυγό του, την οποία είχε γνωρίσει το 2013 στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω εφαρμογής γνωριμιών.
Η γνωριμία μαζί της εξελίχθηκε σε σχέση και η σχέση γρήγορα σε γάμο. Το ζευγάρι λίγο αργότερα έκανε οικογένεια. Απέκτησαν δίδυμα λίγο προτού μετακομίσουν το 2020 στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω μια διαδρομή στην Αμερική, η οποία είχε ξεκίνησε με προοπτικές, αλλά έμελλε να καταλήξει σε τραγωδία.
Ηδη, η σχέση της 43χρονης οικονομολόγου με τον συνομήλικο σύντροφό της είχε αρχίσει να καταρρέει. Εναν χρόνο αργότερα ο καθηγητής κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, το οποίο και εκδόθηκε με δικαστική απόφαση που ρύθμιζε την επικοινωνία με τα παιδιά του: δύο φορές τον χρόνο για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
Σύμφωνα με στοιχεία του βουλεύματος, το τελευταίο διάστημα πριν από τη δολοφονία του καθηγητή είχε ανακύψει νέα έντονη αντιδικία μεταξύ του ζευγαριού. Αφορμή ήταν το ενδεχόμενο ταξιδιού των διδύμων στις ΗΠΑ με τον πατέρα τους. Η 43χρονη είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα για να το αποτρέψει, αίτημα που απορρίφθηκε.
Η απόφαση αυτή της γνωστοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από το έγκλημα, σε μια χρονική συγκυρία που οι Αρχές εξετάζουν ως κρίσιμη. Κι αυτό καθώς την επόμενη μέρα η 43χρονη φέρεται να είχε προγραμματίσει συνάντηση με την παιδοψυχολόγο που παρακολουθούσε τα παιδιά προκειμένου να προετοιμαστεί η επικείμενη μετακίνησή τους στις ΗΠΑ. Υποστήριζε πως αντιμετώπιζαν αγχώδη διαταραχή, την οποία εκδήλωναν κάθε φορά που συναντούσαν τον πατέρα τους.
Η συνεδρία της οικογένειας με την παιδοψυχολόγο διήρκεσε περίπου δύο ώρες και, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, αμέσως μετά ο καθηγητής συμφώνησε να παραλάβει ο ίδιος τα παιδιά από το σπίτι της μητέρας τους στην Αγία Παρασκευή. Λίγο αργότερα, στο σημείο της συνάντησης γράφτηκε το πιο σκοτεινό κεφάλαιο της υπόθεσης.
Ο 35χρονος σύντροφος της αυτόχειρος πυροβόλησε, σύμφωνα με τη δικογραφία, και σκότωσε τον καθηγητή την ώρα που εκείνος βρισκόταν λίγα μόλις βήματα πριν από την επαφή με τα παιδιά του.
Μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο βούλευμα σε βιντεοκλήση που φέρεται να είχε το θύμα με τη μητέρα του, κατά την αποχώρησή του από το γραφείο της παιδοψυχολόγου, όπου ανέφερε πως η πρώην σύζυγός του τον φωτογράφιζε με το κινητό της. Οι συγκεκριμένες εικόνες εντοπίστηκαν αργότερα στη συσκευή της γυναίκας.
Πίσω πάντως από τη διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών, το ζευγάρι βρίσκονταν σε πόλεμο και για οικονομικές διαφορές που αφορούσαν περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ.
Μάλιστα ο 35χρονος, ο οποίος φέρεται να συγκατοικούσε με την αυτόχειρα, τον γιο του από προηγούμενο γάμο και τα παιδιά της αμέσως μετά το διαζύγιο της φέρεται να είχε απειλήσει επανειλημμένα τον καθηγητή. Το θύμα, δε, είχε προχωρήσει στην κατάθεση μηνύσεων σε βάρος του για απειλή και σωματική βλάβη.
Η Porsche και οι συνεργοί
Οπως και να έχει, στο δικαστικό έγγραφο γίνεται λόγος για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο δολοφονίας του καθηγητή, με την κατηγορούμενη ως ηθική αυτουργό, ήτοι την 43χρονη αυτόχειρα, να έχει καταφέρει με πειθώ και φορτικότητα να πείσει τον 35χρονο σύντροφό της να δολοφονήσει τον πατέρα των παιδιών της.
Ο τελευταίος, πιστός στις προσταγές της, ανέλαβε, όπως προκύπτει, να εκτελέσει το θύμα. Ζήτησε από τον έναν από τους δύο συνεργούς του να τον βοηθήσει, λέγοντάς του πως θέλει να εκφοβίσει κάποιον που «βίαζε τα παιδιά του». Του προσέφερε μάλιστα και αμοιβή 2.000 ύψους ευρώ.
Ακολούθως, μαζί τον άλλο συγκατηγορούμενό του παρέλαβαν τον άνδρα αυτό από το λιμάνι του Τολού στην Αργολίδα και του ζήτησαν να «γίνει η δουλειά» την επόμενη μέρα. Εφοδίασαν τον επί πληρωμή εκτελεστή με όπλο και όλοι μαζί ξεκίνησαν για την πρωτεύουσα. Ο 35χρονος σύντροφος της αυτόχειρος καθ’ όλη τη διαδρομή από την Αργολίδα μέχρι την Αθήνα βρισκόταν ξαπλωμένος στο πίσω κάθισμα του οχήματος κουκουλωμένος με πετσέτα!
Στην Αθήνα οι δράστες μίσθωσαν ένα τζιπ Porsche Cayenne και αρχικά παρακολουθούσαν το γραφείο της παιδοψυχολόγου όπου η οικογένεια είχε μεταβεί για τη συνεδρία. Οταν ο καθηγητής αναχώρησε από το γραφείο της ειδικού με κατεύθυνση την Αγία Παρασκευή για να παραλάβει τα παιδιά του, όπως είχε συμφωνηθεί, ο τρεις άνδρες τον ακολούθησαν, με τον 35χρονο να τον πυροβολεί θανάσιμα, κατά τα λεγόμενά του, «σίγουρα πέντε φορές».
Μάλιστα, όπως αναφέρεται, στο διάστημα της αναμονής ο δολοφόνος επικοινώνησε με τον ανήλικο γιο του για να μάθει τις κινήσεις του θύματος χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο συνεργού του αφού το δικό του βρισκόταν στην Αργολίδα!
Απόρριψη ισχυρισμών
Αμέσως μετά τη δολοφονία ο 35χρονος έφυγε από την Αθήνα με ταξί για το Ναύπλιο, πετώντας το όπλο και τα ρούχα που φορούσε κατά τη δολοφονία σε κάδο απορριμμάτων. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι αποχώρησαν αμέσως από το σημείο της δολοφονίας, με τον έναν από αυτούς να αναφέρει στον άλλο ότι ο 35χρονος δολοφόνησε τον καθηγητή έχοντας λάβει τουλάχιστον 50.000 ευρώ από τη θανούσα.
Το βούλευμα απορρίπτει όλους τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, με τους δικαστές να σημειώνουν για τον 35χρονο κατηγορούμενο ως φυσικό αυτουργό ότι είχε πλήρη πληροφόρηση για τις κινήσεις του καθηγητή από την αυτόχειρα, καθώς μόνο εκείνη ήταν σε θέση να γνωρίζει μετά τη συνεδρία με την παιδοψυχολόγο πότε εκείνος θα πήγαινε στην Αγία Παρασκευή για να παραλάβει τα παιδιά του.
Προανακριτικά, ωστόσο, ο 35χρονος είχε πάρει πάνω του την πλήρη ευθύνη για το έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι η σύντροφός του δεν γνώριζε απολύτως τίποτα και δεν είχε καμία συμμετοχή στη δολοφονία του πρώην συζύγου και πατέρα των παιδιών της.
Πάντως, οι δικαστές δέχονται ότι η αυτόχειρας, πέραν της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία, προσπαθούσε να αποκόψει τα παιδιά από τον πατέρα τους και απευθυνόταν προσχηματικά στην παιδοψυχολόγο για να επικαλεστεί γνωματεύσεις της στα δικαστήρια που είχε με το θύμα.
Τον τελικό λόγο για την τύχη των κατηγορουμένων τον έχει πλέον το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, σε μια δίκη που θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία της βασικής πρωταγωνίστριας της υπόθεσης.
Φωτογραφίες: Πάνος Κουφαλέξης, Eurokinisi
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