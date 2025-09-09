Εύα Χαντάβα: Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ λόγω των ταραχών η Ελληνίδα διεθνής βολεϊμπολίστρια
Η Χαντάβα βρίσκεται στο Κατμαντού από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όπου ήταν προγραμματισμένο να αγωνιστεί με την Karnali Yashvis, ομάδα της Everest Women’s Volleyball League
Η πιο πολυταξιδεμένη Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια συμφώνησε να παίξει με την Karnali Yashvis, ομάδα του Νεπάλ που αγωνίζεται στο Everest Women’s Volleyball League, αλλά το τουρνουά που διαρκεί δύο εβδομάδες διεκόπη βίαια λόγω της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα της Ασίας τις τελευταίες ημέρες.
Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις έχουν ξεφύγει από την απλή έκφραση δυσαρέσκειας κατά της διαφθοράς με το κοινοβούλιο να παραδίδεται στις φλόγες, τον πρωθυπουργό Όλι να υποβάλλει την παραίτηση του και τους νεαρούς (στην πλειοψηφία τους) διαδηλωτές να δείχνουν αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους για να αλλάξει σελίδα η χώρα.
Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, η βία κυριαρχεί σε όλους τους δρόμους του Κατμαντού και η Χαντάβα είναι εγκλωβισμένη στην πρωτεύουσα του Νεπάλ με την ίδια να ποστάρει στο facebook:
Μάλιστα, η Ελληνίδα αθλήτρια και οι συμπαίκτριές της, φοβούμενες ότι θα αποτελέσουν στόχο των διαδηλωτών, εδώ και λίγες ώρες έφυγαν από το ξενοδοχείο όπου διέμεναν και κρύβονται στο δάσος.
H ενημέρωση της ΕΟΠΕ
Το βράδυ της Τρίτης η ομοσπονδία βόλεϊ ανέβασε την παρακάτω ενημέρωση στην ιστοσελίδα της
«Η Ελληνίδα αθλήτρια Εύα Χαντάβα βρίσκεται στο Νεπάλ, όπου τις τελευταίες ημέρες επικρατούν έντονες πολιτικές αναταραχές με βίαια επεισόδια και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.
Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η κατάσταση, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης κ. Γιώργος Καραμπέτσος επικοινώνησε άμεσα με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ιωάννη Βρούτση. Ο κ. Βρούτσης κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενημέρωσε το Υπουργείο Εξωτερικών και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την αθλήτρια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής απομάκρυνσή της από τη χώρα.
Η Ε.Ο.ΠΕ. παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και θα συνεχίσει να ενημερώνει για κάθε νεότερη εξέλιξη σχετικά με την υπόθεση».
