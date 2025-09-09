Εύα Χαντάβα: Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ λόγω των ταραχών η Ελληνίδα διεθνής βολεϊμπολίστρια

Το βράδυ της Τρίτης η ομοσπονδία βόλεϊ ανέβασε την παρακάτω ενημέρωση στην ιστοσελίδα της

«Η Ελληνίδα αθλήτρια Εύα Χαντάβα βρίσκεται στο Νεπάλ, όπου τις τελευταίες ημέρες επικρατούν έντονες πολιτικές αναταραχές με βίαια επεισόδια και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η κατάσταση, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης κ. Γιώργος Καραμπέτσος επικοινώνησε άμεσα με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ιωάννη Βρούτση. Ο κ. Βρούτσης κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενημέρωσε το Υπουργείο Εξωτερικών και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την αθλήτρια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής απομάκρυνσή της από τη χώρα.

Η Ε.Ο.ΠΕ. παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και θα συνεχίσει να ενημερώνει για κάθε νεότερη εξέλιξη σχετικά με την υπόθεση».