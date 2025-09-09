Το Νεπάλ ήρε το μπλοκάρισμα στα social media μετά τα αιματηρά επεισόδια με τους 19 νεκρούς
Η κυβέρνηση υποχώρησε μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις της νεολαίας που καταγγέλλει διαφθορά και αυταρχισμό
Το Νεπάλ ήρε το μπλοκάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από μαζικές διαδηλώσεις και αιματηρές συγκρούσεις που ανέδειξαν τη βαθιά δυσαρέσκεια της νεολαίας απέναντι στην κυβέρνηση.
Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 100 τραυματίστηκαν στα χθεσινά επεισόδια που σημειώθηκαν όχι μόνο στην πρωτεύουσα της χώρας, το Κατμαντού, αλλά και σε άλλες πόλεις.
Χιλιάδες νέοι εισέβαλαν τη Δευτέρα στο κοινοβούλιο της χώρας ζητώντας από την κυβέρνηση να αποσύρει τον αποκλεισμό 26 πλατφορμών social media, μεταξύ των οποίων το Facebook και το YouTube, και να λάβει μέτρα κατά της διαφθοράς.
Η απόφαση για άρση του μπλοκαρίσματος ελήφθη σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αργά το βράδυ της Δευτέρας «προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Generation Z» όπως δήλωσε ο υπουργός Επικοινωνιών και Πληροφόρησης Πρίτβι Σούμπα Γκουρούγκ.
Τα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Instagram, έχουν εκατομμύρια χρήστες στο Νεπάλ, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν για ενημέρωση, ψυχαγωγία και επιχειρηματική δραστηριότητα, επισημαίνει το BBC.
Η δικαιολογία της κυβέρνησης της χώρας για το μπλοκάρισμα, που τέθηκε σε εφαρμογή την περασμένη εβδομάδα, έκανε λόγο για ανάγκη αντιμετώπισης των fake news, της ρητορικής μίσους και των διαδικτυακών απατών. Ωστόσο, οι νέοι που κατέβηκαν στους δρόμους κατήγγειλαν αυταρχισμό, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «ως εδώ» και «τέλος στη διαφθορά».
Μερικοί διαδηλωτές πέταξαν πέτρες εναντίον της κατοικίας του πρωθυπουργού Χάτζα Πρασάντ Σαρμά Όλι στην πόλη Νταμάκ. «Η απαγόρευση των social media ήταν απλώς η αφορμή για να αντιδράσουμε» δήλωσε στο BBC η διαδηλώτρια Σαμπάνα Μπουντατόκι, προσθέτοντας: «Περισσότερο από το "μπλόκο" εστιάζουμε στη διαφθορά. Θέλουμε πίσω τη χώρα μας. Βγήκαμε για να σταματήσουμε τη διαφθορά».
Το τελευταίο διάστημα, στο Νεπάλ έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα κατά των «nepo kids», που επικρίνει τον πολυτελή τρόπο ζωής των παιδιών πολιτικών, καταγγέλλοντας ότι χρηματοδοτείται από τις διεφθαρμένες πρακτικές των γονιών τους.
Τη Δευτέρα, η αστυνομία στην Κατμαντού έκανε χρήση αντλιών νερού, γκλομπ και πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει τους διαδηλωτές. Ο πρωθυπουργός Όλι εξέφρασε «βαθιά θλίψη» για τα βίαια επεισόδια και τον αριθμό των θυμάτων, αποδίδοντας τις ταραχές σε «διείσδυση ομάδων με δικά τους συμφέροντα». Ανακοίνωσε επίσης ότι θα συσταθεί επιτροπή για τη διερεύνηση των γεγονότων, ενώ δεσμεύτηκε για οικονομική ενίσχυση των θυμάτων και δωρεάν ιατρική περίθαλψη στους τραυματίες.
Το ίδιο βράδυ, ο υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λέχακ υπέβαλε την παραίτησή του, μετά τις έντονες επικρίσεις για την υπερβολική χρήση βίας από τις αρχές.
Η απαγόρευση των 26 κοινωνικών δικτύων είχε επιβληθεί όταν οι πλατφόρμες δεν συμμορφώθηκαν με την προθεσμία να εγγραφούν στο υπουργείο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας του Νεπάλ. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν απαγορεύει τα social media, αλλά επιχειρεί να τα φέρει σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της χώρας.
Με πληροφορίες από BBC
Unrest in Nepal left at least 19 dead when demonstrators clashed with police in Kathmandu amid outrage over a social media shutdown and alleged corruption https://t.co/eiMLGH6WRN pic.twitter.com/cTAKc8HJfR— Reuters (@Reuters) September 9, 2025
