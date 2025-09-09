Το Νεπάλ ήρε το μπλοκάρισμα στα social media μετά τα αιματηρά επεισόδια με τους 19 νεκρούς

Η απόφαση για άρση του μπλοκαρίσματος ελήφθη σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αργά το βράδυ της Δευτέρας «προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Generation Z» όπως δήλωσε ο υπουργός Επικοινωνιών και Πληροφόρησης Πρίτβι Σούμπα Γκουρούγκ.

Τα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Instagram, έχουν εκατομμύρια χρήστες στο Νεπάλ, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν για ενημέρωση, ψυχαγωγία και επιχειρηματική δραστηριότητα, επισημαίνει το BBC.

Η δικαιολογία της κυβέρνησης της χώρας για το μπλοκάρισμα, που τέθηκε σε εφαρμογή την περασμένη εβδομάδα, έκανε λόγο για ανάγκη αντιμετώπισης των fake news, της ρητορικής μίσους και των διαδικτυακών απατών. Ωστόσο, οι νέοι που κατέβηκαν στους δρόμους κατήγγειλαν αυταρχισμό, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «ως εδώ» και «τέλος στη διαφθορά».

Μερικοί διαδηλωτές πέταξαν πέτρες εναντίον της κατοικίας του πρωθυπουργού Χάτζα Πρασάντ Σαρμά Όλι στην πόλη Νταμάκ. «Η απαγόρευση των social media ήταν απλώς η αφορμή για να αντιδράσουμε» δήλωσε στο BBC η διαδηλώτρια Σαμπάνα Μπουντατόκι, προσθέτοντας: «Περισσότερο από το "μπλόκο" εστιάζουμε στη διαφθορά. Θέλουμε πίσω τη χώρα μας. Βγήκαμε για να σταματήσουμε τη διαφθορά».

