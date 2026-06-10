Η Βουλή άναψε το «πράσινο φως» για την δημιουργία «return hubs» παράνομων μεταναστών σε χώρες της Αφρικής

Οι ρυθμίσεις ψηφίστηκαν μόνο από την ΝΔ - Καταψήφισε σύσσωμη η αντιπολίτευση





Επί της αρχής το νομοσχέδιο ψηφίστηκε μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.







Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σχολιάζοντας την στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης έγραψε στο «Χ»:



«Το αρ. 159 του σν εισάγει τη δυνατότητα δημιουργίας κέντρων κράτησης στην Αφρική και σε άλλες τρίτες χώρες (return hubs). Αυτό το άρθρο ψηφίστηκε μόνο από τη ΝΔ. Όλα τα άλλα κόμματα ψήφισαν οι παράνομοι







Πέραν αυτών το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Βουλή ενσωματώνει διατάξεις για το νέο αυστηρό σύστημα προελέγχου και καταγραφής σε ενιαίο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό σύστημα όλων των προσώπων που παραβιάζουν τα ευρωπαϊκά σύνορα. Παράλληλα, εισάγονται ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της αξιολόγησης αιτήσεων ασύλου.

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Πλεύρης: Αύξηση οικειοθελών αποχωρήσεων παράνομων μεταναστών κατά 25% μετά το δόγμα «φυλακή ή επιστροφή» Να σημειωθεί ότι κατά την συζήτηση των διατάξεων στην Ολομέλεια ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα οι παράνομες ροές έχουν περιοριστεί σε 197.651 άτομα όταν την περίοδο 2015 - 2019 είχαν εκτοξευτεί σε 1.215.280.



«Το 2025 είχαμε μείωση ροών από τα θαλάσσια σύνορα κατα 25% ως αποτέλεσμα και των μέτρων που ψηφίσαμε τους τελευταίους μήνες τα οποία λειτουργούν αποτρεπτικά. Τους πρώτους 5 μήνες του 2026 η συνολική μείωση ροών είναι στο 36%, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου η μείωση ανέρχεται στο 65%” ανέφερε σε άλλο σημείο ο Υπουργός για να προσθέσει σε άλλο σημείο ότι το μόνο σημείο της χώρας που υφίσταται μεταναστευτική πίεση είναι η Κρήτη. Διευκρίνησε ωστόσο ότι “για να βάζουμε το ζήτημα στην σωστή του διάσταση στην Κρήτη οι ροές είναι 5,5 χιλ».



Πέραν αυτών σημείωσε ότι το 2019 η κυβέρνηση της ΝΔ παρέλαβε 140 χιλ εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου για να σημειώσει πως σήμερα είναι μόλις 28 χιλ. Παράλληλα, ανέφερε ότι επι ΣΥΡΙΖΑ πάνω από τις 7 στις 10 αιτήσεις ασύλου αναγνωρίζονταν ενώ σήμερα το ποσοστό έχει πέσει στο 40,7%.

Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 προχωρήσατε σε 1.256 ανακλήσεις ασύλου όταν το 2015-19 δεν ξεπερνούσαν τις 100».



Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο το οποίο εισάγει μεταξύ άλλων την δυνατότητα δημιουργίας κόμβων κράτησης παράνομων μεταναστών εκτός ευρωπαϊκού εδάφους.Επί της αρχής το νομοσχέδιο ψηφίστηκε μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.Το άρθρο 159 του σχεδίου νόμου για τους κόμβους επιστροφής «return hubs» υπερψηφίστηκε μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία ενώ το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης καταψήφισε .Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σχολιάζοντας την στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης έγραψε στο «Χ»:«Το αρ. 159 του σν εισάγει τη δυνατότητα δημιουργίας κέντρων κράτησης στην Αφρική και σε άλλες τρίτες χώρες (return hubs). Αυτό το άρθρο ψηφίστηκε μόνο από τη ΝΔ. Όλα τα άλλα κόμματα ψήφισαν οι παράνομοι μετανάστες να μένουν στην Ελλάδα και να μην τους απελαύνουμε σε τρίτες χώρες»Υπενθυμίζεται πως για την υιοθέτηση των return hubs σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρωτοστάτησαν οι Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία Αυστρία και Δανία. Οπως εξήγησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου στην Βουλή, οι κόμβοι επιστροφής θα κατασκευάζονται σε τρίτα κράτη πιθανότατα της Αφρικής και της Ασίας ώστε να μεταφέρονται εκεί μετανάστες που εντοπίζονται σε ευρωπαϊκό έδαφος, δεν δικαιούνται άσυλο και οι χώρες καταγωγής τους δεν τους επαναπατρίζουν. «Τα κέντρα αυτά θα λειτουργούν στο πλαίσιο συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες και υπό τις εγγυήσεις του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου» διευκρίνισε ο κ. Πλεύρης αποκαλύπτοντας ότι ήδη βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ομολόγους του δύο αφρικανικών χωρών ώστε οι σχετικές συμβάσεις να υπογραφούν εντός του 2026.Πέραν αυτών το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Βουλή ενσωματώνει διατάξεις για το νέο αυστηρό σύστημα προελέγχου και καταγραφής σε ενιαίο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό σύστημα όλων των προσώπων που παραβιάζουν τα ευρωπαϊκά σύνορα. Παράλληλα, εισάγονται ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της αξιολόγησης αιτήσεων ασύλου.Να σημειωθεί ότι κατά την συζήτηση των διατάξεων στην Ολομέλεια ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα οι παράνομες ροές έχουν περιοριστεί σε 197.651 άτομα όταν την περίοδο 2015 - 2019 είχαν εκτοξευτεί σε 1.215.280.«Το 2025 είχαμε μείωση ροών από τα θαλάσσια σύνορα κατα 25% ως αποτέλεσμα και των μέτρων που ψηφίσαμε τους τελευταίους μήνες τα οποία λειτουργούν αποτρεπτικά. Τους πρώτους 5 μήνες του 2026 η συνολική μείωση ροών είναι στο 36%, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου η μείωση ανέρχεται στο 65%” ανέφερε σε άλλο σημείο ο Υπουργός για να προσθέσει σε άλλο σημείο ότι το μόνο σημείο της χώρας που υφίσταται μεταναστευτική πίεση είναι η Κρήτη. Διευκρίνησε ωστόσο ότι “για να βάζουμε το ζήτημα στην σωστή του διάσταση στην Κρήτη οι ροές είναι 5,5 χιλ».Πέραν αυτών σημείωσε ότι το 2019 η κυβέρνηση της ΝΔ παρέλαβε 140 χιλ εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου για να σημειώσει πως σήμερα είναι μόλις 28 χιλ. Παράλληλα, ανέφερε ότι επι ΣΥΡΙΖΑ πάνω από τις 7 στις 10 αιτήσεις ασύλου αναγνωρίζονταν ενώ σήμερα το ποσοστό έχει πέσει στο 40,7%.Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 προχωρήσατε σε 1.256 ανακλήσεις ασύλου όταν το 2015-19 δεν ξεπερνούσαν τις 100».

Πάντως, ο υπουργός αναγνώρισε ότι το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι η αύξηση των ποσοστών επιστροφών. Προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί - όπως είπε - και ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα ο οποίος εισάγει το δόγμα «φυλακή ή επιστροφή».



«Από την στιγμή που ψηφίστηκε νόμος “φυλακή - επιστροφή” έχουμε αύξηση οικειοθελών αποχωρήσεων κατά 25%. Ήταν 850 μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος για να κλείσει το 2025 με 2.500. Το 2026 έχουμε ήδη 1.200 αιτήσεις οικειοθελών επιστροφών» ανέφερε χαρακτηριστικά.