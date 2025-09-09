Χάος στο Νεπάλ, στις φλόγες το κοινοβούλιο, μετά τα επεισόδια στις διαδηλώσεις με τους 19 νεκρούς - Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός

ορκίσθηκε πέρυσι τον Ιούλιο για την τέταρτη θητεία του ως ο 14ος πρωθυπουργός της χώρας μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 2008

. Εχθές η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και σφαιρών με επικάλυψη καουτσούκ εναντίον των διαδηλωτών που προσπάθησαν να καταλάβουν το κοινοβούλιο.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και σήμερα μπροστά από το κοινοβούλιο και σε άλλα σημεία της πρωτεύουσας.



Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters πως διαδηλωτές έκαψαν ελαστικά σε διάφορα σημεία της Περιφερειακής Οδού που περιβάλλει το Κατμαντού.