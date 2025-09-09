Χάος στο Νεπάλ, στις φλόγες το κοινοβούλιο, μετά τα επεισόδια στις διαδηλώσεις με τους 19 νεκρούς - Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός
Χάος στο Νεπάλ, στις φλόγες το κοινοβούλιο, μετά τα επεισόδια στις διαδηλώσεις με τους 19 νεκρούς - Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός
Διαδηλωτές κατά της διαφθοράς στο Νεπάλ αψήφησαν σήμερα την επ' αόριστον απαγόρευση της κυκλοφορίας συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους
Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Κ.Π. Σάρμα Όλι ανακοίνωσε την παραίτησή του σήμερα, επομένη των διαδηλώσεων κατά του μπλοκαρίσματος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διαφθοράς που καταστάλθηκαν βίαια από την αστυνομία και προκάλεσαν τον θάνατο 19 ανθρώπων στη χώρα.
«Υπέβαλα την παραίτησή μου σήμερα από τα καθήκοντά μου ως πρωθυπουργού (...) προκειμένου να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα για μια πολιτική λύση και επίλυση των προβλημάτων», δήλωσε ο 7Όλι, σε επιστολή που απηύθυνε προς τον πρόεδρο και μεταδόθηκε από τον Τύπο.
Ο 73χρονος Όλι ορκίσθηκε πέρυσι τον Ιούλιο για την τέταρτη θητεία του ως ο 14ος πρωθυπουργός της χώρας μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 2008.
Διαδηλωτές κατά της διαφθοράς στο Νεπάλ αψήφησαν σήμερα την επ' αόριστον απαγόρευση της κυκλοφορίας πραγματοποιώντας διαδηλώσεις και φωνάζοντας συνθήματα κατά του πρωθυπουργού, μία μέρα μετά τις βίαιες διαμαρτυρίες που ξέσπασαν μετά και τον αποκλεισμό ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.
Οι κινητοποιήσεις συνέχισαν να έχουν μεγάλη ένταση και σήμερα, με διαδηλωτές να βάζουν φωτιά στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος.
Σύμφωνα με τον Guardian, χιλιάδες διαδηλωτές εισέβαλαν σήμερα στο κοινοβούλιο της χώρας και έβαλαν φωτιά σε ένα από τα κτίρια.
Σύμφωνα με ορισμένα διεθνή ΜΜΕ, δύο ακόμη άτομα έχασαν τη ζωή τους σήμερα στις συγκρούσεις με την αστυνομία.
«Περίπου 20 άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί από το κράτος», κατήγγειλε ο 23χρονος φοιτητής Γιουτζάν Ρατζμπαντάρι ο οποίος συμμετείχε στη χθεσινή διαδήλωση. «Η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για όλες αυτές τις ζωές που χάθηκαν», πρόσθεσε.
Η κυβέρνηση του Όλι ήρε πριν μερικές ώρες τον αποκλεισμό των social media, αφού οι διαδηλώσεις πήραν βίαιη τροπή. Εχθές η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και σφαιρών με επικάλυψη καουτσούκ εναντίον των διαδηλωτών που προσπάθησαν να καταλάβουν το κοινοβούλιο.
Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και σήμερα μπροστά από το κοινοβούλιο και σε άλλα σημεία της πρωτεύουσας.
Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters πως διαδηλωτές έκαψαν ελαστικά σε διάφορα σημεία της Περιφερειακής Οδού που περιβάλλει το Κατμαντού.
«Υπέβαλα την παραίτησή μου σήμερα από τα καθήκοντά μου ως πρωθυπουργού (...) προκειμένου να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα για μια πολιτική λύση και επίλυση των προβλημάτων», δήλωσε ο 7Όλι, σε επιστολή που απηύθυνε προς τον πρόεδρο και μεταδόθηκε από τον Τύπο.
Ο 73χρονος Όλι ορκίσθηκε πέρυσι τον Ιούλιο για την τέταρτη θητεία του ως ο 14ος πρωθυπουργός της χώρας μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 2008.
Διαδηλωτές κατά της διαφθοράς στο Νεπάλ αψήφησαν σήμερα την επ' αόριστον απαγόρευση της κυκλοφορίας πραγματοποιώντας διαδηλώσεις και φωνάζοντας συνθήματα κατά του πρωθυπουργού, μία μέρα μετά τις βίαιες διαμαρτυρίες που ξέσπασαν μετά και τον αποκλεισμό ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.
Οι κινητοποιήσεις συνέχισαν να έχουν μεγάλη ένταση και σήμερα, με διαδηλωτές να βάζουν φωτιά στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος.
Σύμφωνα με τον Guardian, χιλιάδες διαδηλωτές εισέβαλαν σήμερα στο κοινοβούλιο της χώρας και έβαλαν φωτιά σε ένα από τα κτίρια.
#BREAKING— TIMES NOW (@TimesNow) September 9, 2025
After KP Oli resigns as PM, Nepal's Parliament has been set on fire — #Watch #Nepal #NepalProtests #NepalParliament #ViralVideo pic.twitter.com/Yh1LqkMy3G
VIDEO | Kathmandu, Nepal: Protesters put the ruling Nepali Congress party's office on fire.#NepalProtests #KathmanduProtest— Press Trust of India (@PTI_News) September 9, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/eeeISoqOTm
Σύμφωνα με ορισμένα διεθνή ΜΜΕ, δύο ακόμη άτομα έχασαν τη ζωή τους σήμερα στις συγκρούσεις με την αστυνομία.
«Περίπου 20 άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί από το κράτος», κατήγγειλε ο 23χρονος φοιτητής Γιουτζάν Ρατζμπαντάρι ο οποίος συμμετείχε στη χθεσινή διαδήλωση. «Η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για όλες αυτές τις ζωές που χάθηκαν», πρόσθεσε.
Η κυβέρνηση του Όλι ήρε πριν μερικές ώρες τον αποκλεισμό των social media, αφού οι διαδηλώσεις πήραν βίαιη τροπή. Εχθές η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και σφαιρών με επικάλυψη καουτσούκ εναντίον των διαδηλωτών που προσπάθησαν να καταλάβουν το κοινοβούλιο.
Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και σήμερα μπροστά από το κοινοβούλιο και σε άλλα σημεία της πρωτεύουσας.
Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters πως διαδηλωτές έκαψαν ελαστικά σε διάφορα σημεία της Περιφερειακής Οδού που περιβάλλει το Κατμαντού.
BREAKING: Nepal Prime Minister K.P. Sharma Oli resigns amid widespread protests pic.twitter.com/fxqBiXXv2Z— BNO News (@BNONews) September 9, 2025
Οι οργανωτές των διαδηλώσεων, οι οποίες επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις αυτής της χώρας των Ιμαλαΐων, τις έχουν αποκαλέσει «διαδηλώσεις της Gen Z», καθώς πραγματοποιούνται κυρίως από τους νέους ανθρώπους που είναι απογοητευμένοι απ' αυτό που θεωρούν έλλειψη δράσης της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και τη δημιουργία οικονομικών ευκαιριών.
Δύο υπουργοί του Όλι παραιτήθηκαν αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ, λέγοντας ότι δεν θέλουν να συνεχίσουν για λόγους ηθικής.
Η γιγάντια γειτονική Ινδία, στην οποία ζουν εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες εργάτες από το Νεπάλ, δήλωσε ότι «παρακολουθεί από κοντά» τις εξελίξεις στη χώρα. «Ως στενοί φίλοι και γείτονες, ελπίζουμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και θα επιλύσουν οποιαδήποτε ζητήματα με ειρηνικά μέσα και διάλογο», αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε από το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών.
Η κυβέρνηση επέβαλε την περασμένη εβδομάδα απαγόρευση των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, μπλοκάροντας την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, περιλαμβανομένου του Facebook, αφού ανακοίνωσε πως οι πλατφόρμες αυτές δεν έχουν εγγραφεί στους σχετικούς κυβερνητικούς καταλόγους. «Ανακαλέσαμε το κλείσιμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Λειτουργούν τώρα», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργικού συμβουλίου και υπουργός Επικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφόρησης Πρίθβι Σούμπα Γκουρούνγκ.
Όλες οι εφαρμογές ήταν διαθέσιμες σήμερα το πρωί στο Νεπάλ, επιβεβαίωσε το Ρόιτερς.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος
Αυξήσεις κάθε δύο χρόνια για τους ενστόλους - Τι αλλάζει στο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική, δείτε πίνακες
Η Γαλλία αντιμέτωπη με το χρέος και τον διχασμό: «Πώς να κυβερνήσεις μια χώρα που έχει 246 διαφορετικά είδη τυριού;»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα